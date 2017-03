Workshop MIDI Chain, Split, Stack, Merge, Processing

MIDI Geschichte

Die Geschichte von MIDI ist zwangsläufig, da das Format sozusagen „Industrie-generiert“ ist, auch eine wirtschaftsorientierte Geschichte. MIDI ist keine von unabhängigen Institutionen geschaffene Norm, sondern ein Herstellerstandard. Dies hat für den Anwender zur Folge, dass die Kompatibilitätsdichte wieder in Einzelfällen erheblich eingeschränkt wird.

Hier spielen z.T. wirtschaftlich-taktische Erwägungen der Hersteller eine Rolle und

manche Dinge geschehen hier auch schlicht aus Eitelkeit. Man kann aber sagen:

Subsummierend ist der MIDI-Standard trotz aller Rufe von Kritikern derjenige, der am besten funktioniert, weil er so einfach ist. Die erste Version der MIDI-Spezifikation

von 1983 ist Ergebnis eines Einigungsprozesses der Hersteller Sequential Circuits und

Roland, ist also eine Absprache von Firmen, von Konkurrenten.

Ein so entstandener Standard muss inhaltlich auch vom Vormachtstreben auf dem Markt geprägt sein. So sind Substandards wie General MIDI (GM, Roland), General Standard (GS, Roland) und Extended General MIDI (XG, Yamaha) Versuche, Kunden zu bewegen, Produkte bestimmter Marken zu kaufen, respektive andere Hersteller zu nötigen, in eine bestimmte Richtung zu arbeiten. Klappt diese Nötigung, kann das dem Kunden sogar zugute kommen. Im Falle General MIDI, das sich bei Soundmodulen sehr vieler Hersteller als Kompatibilitätsfeature findet, ist es sogar so, dass viele MIDI-Anwender mit Produkten, die nicht GM-kompatibel sind, nichts anfangen können (Alleinunterhalter, Keyboarder). Markttechnisch sinnvoll erschien das Schaffen einer universellen Schnittstelle mit der

Verbreitung von Synthesizern in der populären Musik.

Dies ist in etwa anzusiedeln mit der Entwicklung des Minimoogs (Typ A) im Jahre 1968,

Prototyp; Typ D im Jahre 1970, Serienmodell, gebaut bis 1980; Typ E gilt als erster stimmstabiler Minimoog). Dieses Instrument ist noch als Minimoog F mit serienmäßiger MIDI-Schnittstelle und RAM- und ROM-Speicher ausgestattet im Jahr 1996 angeboten worden. Er dient in Teilen immer noch als Vorbild für Software-Synthies wie Access Virus oder Clavia Nord Lead. Künstler wie Klaus Doldinger sind Minimoog-User; Produzenten von elektronischer Tanz- und sonstiger elektronischer Musik verwenden ihn heutzutage noch gern. Der kleine Minimoog-Exkurs ist wegen der schon zäh zu nennenden Langlebigkeit des Instruments sinnvoll, hat es doch von seinen Erbauern mehr als eine Steuerschnittstelle verpasst bekommen, unter anderem Gate/CV und eben auch MIDI.