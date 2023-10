Projekt oder Luftschloss?

Für das Projekt Behringer Memory streckt die Entwicklungsabteilung ihre Fühler aus um Reaktionen zu sammeln. Die Art und Weise, wie man an einen Nachbau des berühmten Memorymoog herangehen will, scheint diesmal etwas anderes zu sein.

Man mag sich schon wundern, warum Behringer dieses Projekt nun angehen will. Es sind nicht nur die unzähligen anderen Projekte, die irgendwo in der Pipeline stecken (geblieben sind) und daher viele Interessenten enttäuscht haben.

Insbesondere von den großen Keyboard-Synthesizern, die angekündigt wurden, existiert bislang noch kein einziges Modell > UB-Xa, UB-X, Pro-16, Polykobol, Wave, DS-80 um nur ein paar der ambitionierteren Projekte zu nennen. Und trotzdem will man sich schon mit dem nächsten Flaggschiff beschäftigen? Oder ist es ein nur begrenzt ernst zu nehmender Testballon, wie die Klon-Entwürfe zum Moog SL-8 oder Roland Jupiter-8?

Behringer Memory, Idee für einen Memorymoog-Nachbau

Das Rendering ist nur eine Übertragung des Memorymoog-Panels ohne Änderung. Lediglich die Form der Taster mit LEDs unterscheidet sich. Und diesbezüglich stellt man die Frage an die Interessenten: „… rather than replicating an outdated user interface, we’d like to ask you what improvements you like to see?“ Was war denn an den Interfaces so „outdated“, derer man sich bei den bislang nachgebauten Synthesizern bedient hat?

Die Rückseite des Entwurfes zeigt immerhin eine MIDI-Schnittstelle, wie bei der Plus-Version des Originals, sowie einen USB-Port. Warum man aber das „Cassette Interface“ beibehalten sollte, wäre schleierhaft. Aber es fehlt eh schon ein „s“, vielleicht streicht man den Rest auch noch ;-)

Die Reaktionen, die man bislang unter dem Post nachlesen kann, sind dann zum Teil auch phantasievoll bis unrealistisch. Wer sich diesbezüglich mit konstruktiven Vorschlägen einbringen will, kann das auf der Facebook-Seite von Behringer tun.

Aber schließlich lässt man sich zum Behringer Memory ein Hintertürchen offen, indem man nicht versprechen will, ob dieses Projekt überhaupt irgendwann umgesetzt wird.

Die Vintage-Story zum originalen Memorymoog könnt ihr unter diesem Link nachlesen.