Behringer Pro-16, polyphoner Synthesizer nach Prophet-5

16 Stimmen, Multimode-VCF, Poly-AT

Nun sind seit dem letzten Update zum Behringer Pro-16 schon wieder mehr als zwei Jahre vergangen. Und auch mit der jüngsten Wortmeldung ist noch kein Termin in greifbare Nähe gerückt, wo doch sicherlich viele Interessenten sehnsüchtig darauf warten.

Immerhin wurden nun ein paar konkrete Spezifikationen mitgeteilt, die bislang noch im Reich der Spekulationen lagen. Bekanntermaßen lehnt sich der Pro-16 an den Sequential Prophet-5 an, doch soll der polyphone Keyboard-Synthesizer einige Features erhalten, die ihn von seinem Vorbild abheben.

Die bislang eher kolportierte Polyphonie von 16 Stimmen ist inzwischen auch offiziell genannt worden. Dazu wurde nun ein Bild der Platine gezeigt, auf der verschiedene Chips von Coolaudio zu erkennen sind, darunter der bekannte Oszillator-Chip V3340 und der 4-Pole VCF-Chip V3320 sowie unterschiedliche Verstärker-Chips zur Steuerung von diversen Funktionen.

Behringer spricht davon, dass bei der Entwicklung des achtlagigen Boards sehr viele Feinheiten beachtet werden mussten, um einen möglichst originalgetreuen Klang zu erreichen. Daher musste das Board gegenüber der früheren Version neu disignt werden.

Der Pro-16 soll außerdem für eine größere klangliche Flexibilität Multimodefilter, umfangreiche Modulationsmöglichkeiten und ein Key Bed mit polyphonem Aftertouch erhalten.

Soweit der Zwischenstand bis zum nächsten Info-Update.

Ab hier die Meldung vom 11. April 2022

Was wurde eigentlich aus: dem Behringer Pro-16? Nach der jüngsten Vorankündigungswelle mehrten sich die Fragen, wie es um die bereits vor längerer Zeit vorgestellten, aber noch immer nicht verfügbaren Synthesizer steht? Bei der letzten Meldung zum Pro-16 konnte man noch hoffen, dass der polyphone Synthesizer vielleicht noch zum Weihnachtsgeschäft 2021 ausgeliefert werden könnte, doch daraus wurde bekanntlich nichts.

Behringer zeigte inzwischen ein neues Bild des Pro-16 an einer Teststation. Es fällt jedoch auf, dass das Keyboard nicht angeschlossen ist und der Mitarbeiter an einem anderen Gerät arbeitet. Äußerlich scheint sich kaum etwas gegenüber dem bisherigen Prototypen getan zu haben und neue Informationen wurden leider noch nicht publiziert. Die schon mehrfach erwähnte Knappheit an Chips ist natürlich auch hier ein Thema. Allerdings gibt Behringer an, dass man noch genügend Bauteile für eine Vorserie von eventuell 20 bis 30 Stück zur Verfügung hat. Diese Modelle werden dann wohl an ausgewählte Tester gehen, so wie man es auch schon in der Vergangenheit gemacht hat. Hoffentlich sind dann auch erste Audiobeispiele verfügbar, denn der analoge Synthesizer mit 16 Stimmen steht bei vielen Interessenten auf der Liste, die ihn aber erst einmal hören wollen.

Ab hier die Meldung vom 2. August 2021

Nachtrag: Zum Behringer Pro-16 gibt es nun erste Informationen. Wie schon vermutet, wird der Synthesizer 16 Stimmen haben, aber zusätzlich auch multitimbral sein. Außerdem sollen die Schaltungen von allen drei Revisionen des originalen Prophet-5 an Bord sein und das Gerät über eine LCD-Anzeige verfügen. Das Projekt wurde offenbar schon vor rund fünf Jahren begonnen. Die Fertigstellung der Firmware wird aber noch mehrere Monate in Anspruch nehmen, doch man geht davon aus, dass der Pro-16 noch vor dem UB-Xa verfügbar sein wird. Das scheint unsere Vermutung zu bestätigen, dass der Pro-16 zum Weihnachtsgeschäft geplant sein könnte , mit dem UB-Xa aber erst im nächsten Jahr zu rechnen ist. In Kürze sollen erste Audiobeispiele des Behringer Pro-16 verfügbar sein.

Ab hier die Meldung vom 31. Juli 2021

Grade erst hat Behringer die ersten Schritte zu einem Jupiter-8 Klon gezeigt, schon präsentiert man den Behringer Pro-16 – einem Klon des Sequential Prophet-5. Auch von diesem Klassiker unter den polyphonen Analog-Synthesizern gab es in der Vergangenheit schon mehrfach Emulationen, wie das Plug-in U-HE Repro-5 oder den DSP-Synthesizer Creamware Pro-12 bzw. dessen Nachfolger Sonic Core Pro-1200 ASB.

Der Prototyp des Pro-16 scheint Hardware-seitig ausgereift zu sein, und so zeigt man schon mal zwei reale Fotos, die jedoch leider nur schlecht aufgelöst sind. Der Formfaktor des Keyboards entspricht den anderen polyphonen Synthesizer-Projekten, die Behringer seit einiger Zeit in der Entwicklung hat: eine 61er Tastatur, und die Tiefe des Geräts kann anscheinend angepasst werden. Wie bei den Klonen der monophonen Synthesizer wird man auch hier aus Kostengründen jeweils auf die gleiche Grundkonstruktion zurückgreifen. Auf der Rückseite ist u.a. die Öffnung für den Lüfter zu sehen, wie man es auch von Behringers erstem Synthesizer, dem Deepmind 12, her kennt. Ansonsten ist der Pro-16 natürlich dem Layout des Originals angenähert.

Der Name, genauer gesagt die Zahl, lässt aufhorchen. Wird der Pro-16 tatsächlich 16-stimmig werden? Schließlich ist der Prophet-5 eben 5-stimmig. Nach dem 12-stimmigen Behringer Deepmind 12 wäre das nicht nur logisch, sondern offenbar auch im Bereich des Machbaren. Spannend wird außerdem die Frage sein, welche Revision man sich zum Vorbild genommen hat. Bei Prophet-5 gab es bekanntermaßen drei sich leicht unterscheidene Versionen. Der aktuell von Sequential gebaute Prophert-5 vereint alle Rev-Versionen und kann sogar mit Rev. 4, dem neuen, „perfekten“ Modus arbeiten. Dieses Feature wird Behringers Pro-16 höchstwahrscheinlich nicht besitzen.

Auf AMAZONA.de haben wir selbstverständlich eine Vintage-Story zum Sequential Prophet-5 und auch einen Testbericht zur Reissue-Version, dem Prophet-5 Rev.4

Der weitere Ablauf wird wie bei den anderen Prototypen, wie zum Beispiel dem Behringer Wave, vonstatten gehen. Nach Fertigstellung der Firmware, die sich laut Facebook-Mitteilung noch in der Entwicklung befindet, wird ein ersten Batch von eventuell 50 Geräten gebaut, die man zu Beta-Testern schickt. Nach deren Auswertung werden wir hoffentlich bald darauf erfahren, wann die Release für den Behringer Pro-16 zu erwarten ist.

Aktueller Status zu allen Behringer Projekten

