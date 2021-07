Behringer plant offenbar einen Klon des Roland Jupiter-8

Ein weiterer Poly-Synth in Planung

Der Roland Jupiter-8 gehört ganz klar zu den größten Klassiker unter den analogen Synthesizern. Es gibt von Roland selbst Software-Versionen und ein Plug-Out für System-8 sowie den Boutique-Synthesizer JP-08, Plug-ins von Arturia und TAL und nicht zuletzt den Hardware-Synthesizer ISE-NIN von Black Corporation. Und nun will offenbar auch Behringer einen Klon des Jupiter-8 in seine polyphone Produktlinie mit aufnehmen. Einen ersten Hinweis auf das Projekt gab es zwar schon 2018, jedoch erst heute bekennt man sich öffentlich dazu.

Wie üblich wurde die Ankündigung in einem sehr, sehr frühen Stadium der Entwicklung veröffentlicht. Als Bemerkung heißt es denn auf Facebook, wo der Entwurf gezeigt wurde, auch nur, das die Reise gerade begonnen hat.

Die Anordnung der Bedienelemente scheint weitestgehend gleich zu sein, auch die Fader und Schalter links neben der Tastatur sowie den Bender will Behringer wohl 1:1 umsetzen. Ebenso ist der Entwurf als Keyboard mit einer 61er Tastatur konzipiert.

Aber jetzt müsste man bei Behringer auch langsam mal konkret werden, was die Riege der polyphonen Synthesizer betrifft. Vorgestellt wurden ja schon einige Projekte, wie zum Beispiel der DS-80, der UB-Xa und der Wave. Doch diese wurden bislang nur auf Facebook in den Stadien ihrer Entwicklung gezeigt. Auf der eigentlichen Behringer-Website sind sie noch nicht gelangt, so dass weder Details zu den Spezifikationen, noch ungefähre Release-Daten und erst recht keine Preisangaben zu erfahren sind.