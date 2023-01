Die besten E-Gitarren für 2023, Jahresrückblick

Die besten E-Gitarren 2022!

2022 ist „absolviert“ – kann man das so sagen? Absolviert? Irgendwie fühlte sich das Ganze wieder wie ein Stresstest an. Auch wenn die Pandemie so gut wie ausgestanden ist, ächzen Lieferketten immer noch, Händler warten zum Teil monatelang auf Produkte und auch der Kulturbetrieb will irgendwie immer noch nicht so richtig in Gang kommen. Die Frage ist, ob er das jemals wieder wird. Ich gehöre zur optimistischen Sorte und sage: Gebt dem Ganzen 2 bis 3 Jahre (ohne weitere Disruption). Unser Autor Axel Ritt sieht das anders. Wer seine Gedanken zum Thema Live-Betrieb und Corona-Folgen nachvollziehen möchte – einer unserer populärsten und am meisten diskutierten Artikel dieses Jahr entstammt seiner Feder und nimmt kein Blatt vorm Mund:

Es gab also auch dieses Jahr viel zu beanstanden, viel Sorge, viel Bangen. Aber vieles lief auch wesentlich (!!!) besser. Ich erwähnte, dass der Kulturbetrieb nicht vollends in Gang kommen will. Heißt aber nicht, dass sich nichts tut. De facto hatten wir den ersten richtigen Festivalsommer wieder dieses Jahr, seit Beginn der Pandemie und von Wiesbaden bis Köln, Hamburg, Berlin und München füllen sich die Hallen wieder mit Live-Acts, die zum Teil Live-Versprechen von 2021 einlösen. Es geht bergauf und das scheint so insgesamt der (vielleicht etwas naiv anmutende) Tenor in Teilen der Szene zu sein.

Und wenn es um Gitarren geht – da ging dieses Jahr eine ganze Menge. Wir hatten ein paar fantastische Klampfen in unserer Redaktion. Alte Namen, neue Namen, ausgefallene Konzepte, altbewährte Konzepte, perfektioniert – es war uns ein Fest. Also, ohne weitere Umschweife präsentieren wir euch nun unsere zehn liebsten Gitarren dieses Jahr: Ohne streng hierarchische Auflistung, aber vor allem die oberen Plätze sind schon was Besonderes.

Die besten Gitarren 2022 – G&L Tribute Doheny Shell Pink

Im Test konnte die G&L Tribute Doheny Shell Pink einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen – pinker Farbgebung zum Trotz. Knackig und warm, war sie unser unerwartetes Offset-Highlight und überzeugt mit gutem, rundem und vielfältigem Sound und vor allem – das ist für Jazzies und Offsets nicht selbstverständlich – perfekter Verarbeitung. G&L eben. Die Existenz des passiven Bass-Reglers ermöglicht eine zusätzliche und sinnvolle klangliche Beeinflussung. Eine Offset als guter „Allrounder“ mit zuverlässigem Vibratosystem. So muss Surfvibe im Jahre 2022.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Die besten Gitarren für 2023 – ESP LTD Eclipse ’87 Rainbow

Mut muss man belohnen – Mut zur polarisierenden Optik nicht automatisch, aber wenn es klanglich so stimmt wie bei der ESP LTD Eclipse ’87 Rainbow CRK, dann ist das ok. Hier führt der Hersteller eine sehr flexible Gitarre in seinem Portfolio. Die Rainbow Crackle Lackierung sorgt für eine massive 80er-Ästhetik – gefällt nicht jedem, aber goddamn, the 80s ain’t dead yet, alright?! Darüber hinaus gilt: Man sollte sich nicht von der Optik übermannen lassen und ein offenes Ohr für die hochwertigen und flexiblen Sounds bewahren. ESP produziert einfach ein paar der besten Power-Teles und wird dies auch weiterhin tun. Hier trifft einzigartige Optik auf bewährte Technik und ergab eine Gitarre mit dem größten Wiedererkennungswert im Jahre 2022.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Best of 2022 – Ibanez AR420 Artist

Wenn es um Preis-Leistung geht, schwören ja die meisten auf Epiphone oder Harley Benton. Aber ausgerechnet Ibanez hat hier was ganz Tolles für das preisliche Mittensegment abgeliefert – die Ibanez AR420. Streng genommen rausgekommen 2021, nahm die Gitarre jedoch vor allem jetzt an Fahrt auf: Ein feines Allrounder-Werkzeug. Egal ob Jazz oder die härtere Gangart – man ist mit dieser durchaus eigenständigen Gitarre gut beraten. Zudem überzeugen Verarbeitung und Optik, und die Gitarren hat einfach einen hohen Wiedererkennungswert. Vielen ist die schöne Sechssaiter dieses Jahr entgangen, ist unser Eindruck – deshalb hier noch mal an dieser Stelle: Unbedingt antesten – in dieser Preisklasse fast unschlagbar.

Die besten Gitarren für 2023 – PRS SE Silver Sky

Sagen wir wie es ist – eine der besten Strats, die unsere Redaktion testen durfte, stammte von PRS. Die PRS SE Silver Sky kostet nur ein Drittel im Vergleich zum US-Modell – und ist deshalb noch lange nicht dreimal schlechter. John Mayer’s Spirit ist auch in der Version aus Indonesien ganz klar spürbar und bietet sich als eine mehr als ernstzunehmende Alternative zu den berühmten Originalen an. Ein Glücksgriff von einer Strat, inspiriert von einer Legende und für den moderaten Geldbeutel geeignet – eines unserer definitiven 2022 Highlights.

PRS SE Silver Sky Dragon Fruit

Harley Benton SC-DLX Gotoh

Knapp 350,- Euro für eine extrem runde und klanglich überzeugende Paula – ja, das muss auch auf die Liste. Die Harley Benton SC-DLX konnte uns einfach voll überzeugen: Die Verarbeitung, das Handling und der Sound stimmen, da auch die Tesla Tonabnehmer einen wirklich guten Job machen – und das will was heißen. Der Markt ist geflutet mit billigen Paula-Kopien, aber wir wagen mal hier eine Aussage: Für den Preis handelt es sich wahrscheinlich um eine, wenn nicht sogar die beste Les Paul Kopie. Sauberes Design, sauberer Preis – Harley Benton in Vollendung.

Harley Benton SC-DLX Gotoh Black

Chapman Guitars ML3 Traditional Tobacco

Als jemand, der keine Tele spielt, weckte die Chapman Guitars ML3 Traditional sogar mein Interesse. Der Grund zunächst: Das famose und zeitgemäße Design. Man bekommt mit der Chapman Guitars ML3 Traditional „Tobacco Ash“ oder ihrer „Gloss Black“ Schwester verarbeitete, angenehm zu bespielende und traditionell angehauchte Tele-Style E-Gitarren. Simon Schneid war hin und weg von den reduzierten, effektiven und toll verarbeiteten Telecaster, die ohne Schnickschnack alles bieten, was man von einer Tele erwartet – und das zu einem sehr günstigen Preis. Die Tele mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für uns dieses Jahr.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Best guitars of 2022 – Schecter C-1 Exotic

Keine Best-of-Liste ohne Schecter Power-Strats – daran halten wir uns seit Jahren. Nicht ohne Grund – auch bei der Schecter C-1 Exotic stimmt einfach alles. Die Vielfalt der Sounds, die vor allem der Qualität der Pickups geschuldet ist, können alles: Hardrock, Metal, Pop, Schlager. Und natürlich wie immer klasse bespielbar, wie eigentlich immer bei Schecter. Worin unterscheidet sich diese Powerstrat von den tausend anderen, die dieses Jahr auf den Markt kamen? Schwer zu sagen, aber hier stimmt einfach alles, was man von einer robusten, extrem vielseitigen und knackigen Allrounder-Gitarre will. Jan Steiger konnte die Gitarre nicht aus der Hand legen und unsere Redaktion hat davon Kenntnis genommen.

Schecter C-1 Exotic Ebony NS

Yamaha Revstar RSP02T

Eines der absoluten Highlights dieses Jahr war die Revstar-Serie von Yamaha, allen voran die Yamaha Revstar RSP02T. Neue Designs haben es bekanntlich schwer, aber die Revstar ist ein rundum perfekt gelungener, frischer Wind in der Welt der Vielsaiter. Die Yamaha Alnico P90 (Einspuler) in Kombination mit dem extrem coolen Design und der perfekten Verarbeitung ergeben einfach eine Gitarre zum Verlieben.

Yamaha Revstar RSP02T Sunset Burst

Man hatte beim Spielen das Gefühl, ein besonderes und vor allem individuelles Instrument zu spielen, wo alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt wurden. Diese Gitarre wurde mit Liebe designt und hergestellt – ein tonale Liebeserklärung, die jeder Gitarrenliebhaber mal in der Hand haben sollte und eine unserer absoluten Favoriten dieses Jahr.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

D’Angelico Excel DC MINI

Nicht dieses Jahr erschienen, aber trotzdem im Schoß unserer Redaktion gelandet: eine der besten Semi-Hollows überhaupt. Hier bekommt man zum fairen Preis eine ganz besondere Semi-Hollow. Die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen, durch die einzeln splitbaren Humbucker ergeben sich verschiedenste Soundkombinationen und daher eine grandiose Vielfalt. Auch durch das tolle Ansprechen des Instruments, sowohl auf cleane Sounds als auch im Zerrbereich, zeigt sich: Das ist eine Gitarre mit Charakter, kein Allrounder, kein neutraler Spieler, aber eine besondere und vor allem wunderschöne Gitarre.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mooer GTRS Guitars Standard 800

Wie gesagt – die Liste ist nicht hierarchisch, aber müssten wir uns auf eine Gitarre des Jahres verständigen – die Mooer GTRS Guitars Standard 800 hätte die größten Chancen. Hier wurde Innovation extrem intuitiv verarbeitet: Bereits ohne digitale Unterstützung bietet das Instrument einen für diese Preisklasse einen reifen Klang, tolle Bespielbarkeit und ein verlässliches Vibratosystem. Doch die Show stiehlt das GTRS-System: Im Innern der Gitarre verbirgt sich ein hohes Potenzial für einen enorm flexiblen Einsatz zwischen Studio und Bühne. Es ist sicher nicht für alle der große Wurf, aber es ist ein Wagnis, das aufgeht und etwas „Neues“ – und das passiert in der Gitarrenwelt so selten, vor allem im mittleren Preissegment, dass man das an dieser Stelle einfach würdigen muss.