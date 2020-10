Die besten Service-Werkstätten für Studio-, Musikequipment und Synthesizer

Oft Retter in letzter Instanz - Audio Werkstätten

Die AMAZONA.de-Liste für Audio-Werkstätten 2020

Nachdem unser Bericht über die Audio-Werkstätten im deutschsprachigen Raum sehr großen Anklang bei euch gefunden hat, haben wir den Artikel noch einmal überarbeitet und aktualisiert.

Auch weiterhin gilt, wir sind dankbar für Hinweise, Anregungen oder Kritikpunkte, die ihr zu den Servicestellen liefern könnt. Vielleicht wisst ihr aber auch noch eine Adresse, die nach eurer Ansicht unbedingt in der Aufstellung eingefügt werden sollte. Meldet euch in diesem Fall bitte einfach per PM bei mir – wir freuen uns über euer Feedback!

Und ein Aufruf an die Werkstätten:

Möchtest du hier verzeichnet werden? Na dann schnell Kontakt aufnehmen. Der Eintrag in unsere Liste ist kostenfrei.

Herzliche Grüße,

Eure Suzie Q

Wir alle kennen das leidige Problem, dass Studio- und Musikequipment nun mal leider nicht ewig hält. Macht sich ein Defekt in der Anfangszeit bemerkbar, hilft in der Regel der Händler weiter, bei dem das Teil gekauft wurde. Aber im eBay-Zeitalter greift man eben auch zu Schnäppchen, ohne einen Anspruch auf Garantie zu haben.

Oft stellt sich dann die Frage, lohnt sich bei einem Defekt überhaupt eine Reparatur?

Gemeinsam mit Thomas Siedler haben wir vor Jahren die Werkstatt-Serie DOC ANALOG ins Leben gerufen, um unseren Lesern das nötige Vertrauen in die Arbeit moderner Audio-Werkstätten zu geben – und um auch zu zeigen, dass manche Fehler sich tatsächlich kostengünstig beheben lassen.

Bei Synthesizer-Liebhabern und Keyboardern sind das Klassiker wie „tote Klaviertasten“, kratzende Potis oder unleserliche Displays.

Da es in Deutschland ein ganzes Netz freier Audio-Werkstätten gibt, haben wir einfach mal knapp 50 Anbieter angeschrieben und sie gebeten, uns detaillierte Informationen zu ihrem Service zu geben. Wir wollten zum Beispiel wissen, auf welche Marken sie sich spezialisiert haben, welche Stundensätze anfallen und wie viel ein Kostenvoranschlag kostet. Als Quelle diente uns bei der Adressen-Recherche nicht nur die übliche Suchmaschine, sondern auch die Mitgliederliste des Verband der Servicestationen für Musikelektronik e.V. (VSM).

Trotz mehrfachen Nachhakens und der deutlichen Erklärung, dass die Nennung in dieser Liste unentgeltlich geschieht, haben sich gerade mal 7 (sieben) Werkstätten bei uns zurückgemeldet. Wer glaubt, wir hätten Absagen erhalten, irrt. Wir haben gar keine Antworten erhalten!

Und tatsächlich kennen wir viele Fälle, bei denen Kundenanfragen einfach versanden. So gesehen, haben die sieben Werkstätten in dieser Liste schon ihre erste Bewährungsprobe bestanden.

Wir würden uns nun freuen, wenn diese Liste aber von nun ab gehegt und gepflegt wird und zwar von uns UND VON EUCH. Habt ihr mit einer der aufgeführten Werkstätten Erfahrungen gemacht, so postet diese doch bitte, beginnend mit „@Name der Werkstätte“ in den Kommentaren. Oder empfehlt Werkstätten eures Vertrauens unsere Liste. Wir nehmen jede neue Werkstätte gerne kostenlos in die Liste auf.

Und los geht’s!

Inhaltsverzeichnis Musikwerkstätten nach Postleitzahlen