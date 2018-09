Guitar Summit 2018: Gamechanger Audio Plasma Pedal

Guitar Summit 2018 News: Gamechanger Audio, Plasma Pedal

Den Jungs von Gamechanger Audio ist etwas ganz Besonderes gelungen. Die sympathische Firma aus Lettland hat sich zwar noch nicht mit einem breiten Sortiment an Angeboten eingedeckt, aber wird bereits in höchsten Tönen gelobt. Ganze zwei Pedale zählt das Unternehmen erst, nicht viel, dafür haben es diese Dinger wahrlich in sich!

Das Plasma Pedal ist streng genommen keine Neuheit mehr und ist bereits seit geraumer Zeit in aller Munde, aber noch nicht in den heimischen Gefilden hier angekommen. Was ist das Plasma Pedal? Nun, nicht wenige Stimmen meinen: The Fuzz Pedal to end all Fuzz Pedals. Was macht das Plasma Pedal so besonders? Nun, entgegen der bisherigen Machart, die sich darauf „beschränkte“, die Signalerzeugung durch Transistoren und LED-Schaltkreisen zu leiten, leistet das Plasma Pedal seinen einzigartigen, unglaublich wuchtigen Fuzz-Sound durch elektrische Entladungen, die anschließend sofort in ein analoges Klangsignal umgewandelt werden. Raus kommt ein ungemein machtvolles, brutzelndes und völlig einzigartiges Klangbild. Man darf getrost davon ausgehen, dass die halbe Pedalgemeinde und vor allem Bassisten sich Hals über Kopf in das Plasma Pedal verlieben werden!

Der zweite Seller der nur zweieinhalb Jahre alten Firma ist das Plus Pedal. Was hier geschaffen wurde, ist zwar auf den ersten Blick nicht so spektakulär wie der Plasma Fuzz, dafür aber eine ungemeine elegante Sustain-Geschichte. In der Form eines Klavierhaltepedals werden hier entweder im Mono-Mode einzelne Chords oder Töne gehalten oder im Polymode Akkordflächen aus bis zu fünf Tönen erzeugt. Die ungemein intuitive Handhabe des Ganzen macht besonders Spaß und besitzt oben drauf einen Kill-Switch für das Dry-Signal, sodass man von einer Sekunde in die nächste in einen Ambient-lastigen, sphärischen Modus schalten kann, der vor allem im Polymodus viel Spaß macht.

Also: Augen offenhalten! Man darf stark davon ausgehen, dass, sobald das Plasma Pedal hier ankommt, die Aufregung groß sein wird und die restlichen Fuzz-Schmieden der Welt werden sich warm anziehen müssen!