Interview: Katrin Kaspar, die neue Redakteurin im AMAZONA.de-Team

Videotalk, das neue AMAZONA.de-Format mit Katrin Kaspar

Wir stellen vor: Katrin Kaspar

Fast zwei Jahrzehnte hat die AMAZONA.de-Redaktion ausschließlich aus Männern bestanden. Und glaubt mir, das ist sogar uns aufgestoßen und so haben wir in den die letzten Jahren das Redaktionsteam um einige weibliche Fachkräfte verstärkt. Mit Katrin Kaspar stößt nun aber erstmals auch eine Redakteurin zum Team.

Hauptberuflich Sängerin und Schauspielerin, bringt sie genau den Esprit mit, den wir uns für unsere neu gegründete Videoredaktion erhofft haben. Katrin ist damit nicht nur die Redakteurin, die hinter den Kulissen spannende Themen und Menschen findet, die wir künftig in diesen Videos vorstellen wollen, sie wird auch gleichzeitig die Moderatorin sein, die vor der Kamera zum Interview bittet.

ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Katrin spricht fließend Französisch, Polnisch und Deutsch. Sie singt Chansons genau so wie Punk, besitzt eine unglaubliche Bühnenpräsenz und kann auch als Schauspielerin überzeugen.

ANZEIGE

Mit einem Kurzinterview möchte ich ihr zum Start ihres ersten Videos bei uns die Gelegenheit geben, sich selbst ein wenig vorzustellen und hoffe, dass ihr sie alle herzlich willkommen heißt.

Und auch Katrin wird eure Anregungen und Themenvorschläge sehr gerne entgegennehmen.

Peter:

Hallo Katrin. Du bist als Künstlerin in vielen Bereichen unterwegs. Gibt es trotzdem eine Sparte, der du mehr zugetan bist?

Katrin:

Das stimmt – ich liebe so viele Ausdrucksformen und ich schätze mich glücklich, dass ich jede von ihnen auslebe. Doch Schauspiel hat es mir wirklich angetan. Da gibt es diese Sehnsucht, da fühle ich, wie mein Herz sich voll und ganz öffnet. Das Schöne beim Drehen ist, dass man mit Haut und Haar, Kulisse und großem Team eine einzige Geschichte erzählt, das ist eine absolute Meisterleistung an Kreativität und Zielorientiertheit. Ich liebe es auch einfach, mich einer Rolle hinzugeben und alles drumherum auszuschalten.

Peter:

Du sprichst gleich drei Sprachen flüssig. Bist du mehrsprachig aufgewachsen oder hast du die Sprachen später erlernt?

Katrin:

Ich bin zweisprachig, also, Französisch und Deutsch aufgewachsen, aber seitdem ich 9 bin, lernte ich noch Polnisch und verbrachte schließlich viel Zeit in Polen, wodurch ich Polnisch nun fast auch als Muttersprache bezeichne. Englisch kann ich übrigens auch ganz gut :)

Peter:

Dann bist du eine Wahlberlinerin, richtig? Was reizt dich an Berlin?

Katrin:

Ich liebe die Vielfalt von Berlin – es gibt so viele verschiedene Szenen, Menschen und Kieze. Es wird nie langweilig. Von (veganer) Currywurst bis Champagner wird hier alles geboten. Das Nacht- und Kulturleben finde ich hier auch im Vergleich zu anderen deutschen Städten am spannendsten.

Peter:

Du hast mir ein Video gezeigt, in dem du mit einer Punkband auf der Bühne stehst. Nach allen Jazz-Standards und Balladen hatte ich angenommen, das kann niemals funktionieren – aber dann hat mich das Video eines Besseren belehrt. Wie kam es zu dem Auftritt?

Katrin:

Danke dir! Weißt du, ich hatte die Ehre, mit den Herren von Ton Steine Scherben bei einem Akustik-Live-Auftritt „Macht kaputt, was euch kaputt macht“ zu singen und im Background die anderen Sänger zu begleiten. Darunter auch Angie – die Sängerin aus der Band Carambolage, die auch Teil der Scherben ist. Das war so aufregend! Als Rio Reiser-Fan ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich lernte die Bandmitglieder Kai (Bassist) und Funky (Schlagzeuger) während eines Rio Reiser-Festivals in Berlin kennen und mein Musikmanager schlug mich vor, als ihnen die eigentliche Sängerin ausgefallen war. Nun sind auch schon andere Konzerte in Berlin geplant …

Peter:

Kannst du uns schon einen Ausblick geben auf Themen, die du bei AMAZONA.de anpacken wirst oder Menschen, die du interviewen willst?

Katrin:

Die Themen sollen mit den Menschen kommen, die ich vor die Kamera kriege – jeder ist einzigartig und hat in seiner Musik seine eigene individuelle Sprache entwickelt, die ich den Zuschauern näherbringen will. Ich will mit meinen Interviews ein Gefühl der Person vermitteln und das ihres Universums. Und es soll richtig Spaß machen – für uns und für die Leser.

Gerne möchte ich mit DJs im Studio und in die Clubs gehen, mit Sängern im Backstage reden und Instrumentalisten im Proberaum chillen. Wenn ich es noch schaffen könnte, Quincy Jones für ein Interview zu begeistern, wäre ich wunschlos glücklich. Die nächsten Anlaufstellen sind House-DJ und Produzent Tom Novy und die Musicalsängerin Sabrina Weckerlin.

Die Superbooth22 wird für mich ein absoluter Höhepunkt – so viele Musiker auf einmal, überall Inspiration und Abwechslung – ich kann dort richtig eintauchen in die Welt der Synthesizer und Elektromusik. Ich werde vor Ort viele Interviews mit den Musikern und Entwicklern machen und die Vibes der Superbooth für unsere Leser einfangen und spannenden Gesprächsstoff liefern!

Peter:

Lieben Dank für deine Antworten und nun viel Erfolg mit deinem ersten Video bei uns.

Katrin:

Danke, lieber Peter, ich freue mich riesig, mit im Team zu sein!