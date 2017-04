Live – Musikmesse 2017: AKG K175, K245, K275

AKG nutzt die diesjährige Musikmesse in Frankfurt um drei neue Kopfhörer vorzustellen. Die neuen Modelle K175, K245 und K275 können komplett gefaltet werden und das obwohl sie das selbstjustierende Kopfband besitzen, für das vor allem die Studio-Kopfhörer von AKG seit langem bekannt sind. Das macht die Kopfhörer perfekt geeignet für Musiker und Tontechniker, die viel auf Reisen sind und unterwegs um jeden Zentimeter Stauraum ringen, aber den Tragekomfort des Kopfbandes nicht missen möchten.

Den Beginn macht der K175, ein geschlossener, dynamischer Kopfhörer mit 40 mm Schallwandler. Laut AKG soll sich der kleinste der drei neuen Kopfhörer vor allem für Live-Monitoring und Mixing-Aufgaben eignen. Auch DJ´s sollten damit gut zurecht kommen.

Der K245 ist ein offener Kopfhörer. Das bedeutet zwar, dass er für laute Umgebungen und Aufnahme-Situationen, wo wenig Übersprechen gefragt ist, weniger gut geeignet ist. Dafür spielt er seine Stärke aber beim Mixing und beim Mastering oder auch beim reinen Musikhören aus. Ein offener Kopfhörer erzeugt keinen so engen, fast schon klaustrophobischen Höreindruck wie geschlossene Kopfhörer. Auch die Basswiedergabe ist aufgrund der offenen Bauweise präziser und sogar tiefreichender, als bei einem geschlossenen Kopfhörer. Wer bisher nur geschlossene Kopfhörer genutzt hat, sollte definitiv mal einen offenen ausprobieren.

Der AKG K75 besitzt auch einen 50mm großen Schallwandler wie der K245, er ist aber in geschlossener Bauweise konstruiert, so wie der K175. Laut AKG bietet er sich für kritische Mixing- und Recording-Aufgaben an. Aufgrund der Schallisolation macht er wohl auch am FOH-Platz eine gute Figur.