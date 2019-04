MFOS Soundlab Minisynth Plus, erweiterter Analogsynthesizer

Modifizierter Monosynth mit MIDI

Der MFOS Soundlab Minisynth Plus ist die verbesserte Version des aus einem DIY-Projekt entstandene Synthesizers. Der ursprünglich von Ray Wilson (Music From Outer Space = MFOS) entworfene Analogsynthesizer wird von Elettrorama in Italien unter offizieller Lizenzierung als komplettiertes, modifiziertes und nun auch mit MIDI ausgestattetes Gerät angeboten.

Der MFOS Soundlab Minisynth Plus ist ein klassischer, analoger Monosynth im Desktop-Format. Elettrorama hat das Gehäuse aus Metall und mit Holzseitenteilen designt. Der Soundlab Minisynth Plus verfügt über zwei Oszillatoren mit Pulse, Pulse Variable, Saw und Square, die über Hüllkurve, LFO und CV-Eingänge moduliert sowie miteinander synchronisiert werden können.

Das resonanzfähige Filter arbeitet mit 12 dB und kann zwischen Tief- und Bandpass umgeschaltet werden. Die Modulation erfolgt durch die Hüllkurve und den LFO, einen CV-Eingang hierfür gibt es leider nicht.

Es gibt nur eine Hüllkurve, die auch nur über die Phasen Attack und Decay verfügt, sich allerdings loopen lässt. Die Hüllkurve kann neben Gate und MIDI auch mit einem Taster manuell ausgelöst werden. Der LFO verfügt über Saw Up, Saw Down, Square sowie Triangle und kann zwischen Slow- und Fast-Bereich umgeschaltet werden

Die Plus-Version des Soundlab Minisynth besitzt eine zusätzliche Sample & Hold-Einheit mit regelbarer Sample Rate und Output Glide als weiteren Modulator.

Neben der nach wie vor vorhanden ursprünglichen CV/Gate-Steuerung (mit Eingängen auf der Oberseite sowie an der Rückseite) verfügt der MFOS Soundlab Minisynth Plus aus über MIDI (In, Thru). Die Möglichkeiten sind allerdings stark begrenzt. Der Kanal ist auf 1 festgelegt und außer Noten im Umfang von fünf Oktaven werden nur die Controller für Pitch Bend, Modulation (CC#01) und Portamento (CC#05) verarbeitet.

Der MFOS Soundlab Minisynth Plus wird über den Reverb-Shop von Elettrorama vertrieben und kostet zur Einführung 240,- Euro. Der reguläre Preis ist mit 299,- Euro angegeben. Die Versandkosten betragen 40,- Euro. Audiobeispiele oder ein Demovideo hat der Hersteller noch nicht online gestellt.