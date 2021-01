NAMM 2021: Kurzweil K2700, Multiengine-Workstation

Wiederbelebung der K2xxx-Serie

Am Wochenende noch ein Gerücht, heute offiziell: Mit dem Kurzweil K2700 wird die Serie der leistungsstarken Workstations nach langer Pause weitergeführt.

Kurzweil schließt mit der K2700 Workstation an das Konzept der K2xxx-Serie an, hat jedoch eine Menge neuer Features an Bord.

Die 256-stimmige Klangerzeugung besitzt mehrere Engines. Den Kern der Factory Sound bildet ein 4,5 GB großer Pool an Sample-basierten Klängen, aus denen über 1.500 Programs und 700 Multicombinations gebildet werden. Die Programs sind in 13 Kategorien von Pianos über Synthesizer bis Orchestral organisiert. Wie es bei Kurzweil Tradition ist, wurde speziell auf Flügelklänge Wert gelegt. So sind Presets German D, Japanese C und ein Trple Strike Piano vorhanden, die mit aufwendigen, ungeloopten Samples arbeiten. Mit dem Piano String Resonance Modeling werden die Klänge noch realisitischer.

Dazu kommen upgedatete Sounds der Kurzweil-Modelle SP6 und PC3 und PC4.

Außerdem lassen sich bis zu 3,5 GB an eigene Samples in einen nicht-flüchtigen Speicher laden. Es werden die Formate WAV und AIF (bis 16 Bit, 96kHz) sowie die Kurzweil-Formate FOR, PC4, P3K, KRZ, K25 und K26 akzeptiert.

Die Sounds lassen sich wie bisher auch mit den umfangreichen der V.A.S.T.-Synthese-Engine bearbeiten, wozu auch neue Oszillatoren, Filter und FX gehören und die das Programmieren eigener Algorithmen und Routings erlaubt.

K2700 besitzt eine 6-Operatoren FM-Engine, die in der Lage ist, orginale FM-Sysex-Files zu laden. FM-Layer sind ein neue Bestandteil der VAST-Programs und können mit den VAST-Features kombiniert werden, um weit über die eigentlichen FM-Möglickeiten hinausgehen zu können.

Auch die Oszillatoren des virtuell-analogen Synthesizers VA1 gehören zur K2700, die sich mit den DSP-Möglichkeiten bearbeiten und so zu vielfältigen, komplexen Synthsounds formen lassen.

Mit KB3 gibt es eine Orgel-Emulation nach Vorbild von Tone Wheel Organs. Es gibt neun Zugriegel, Rotary-Effekt, Chorus/Vibrato, Brake, Percussion und weitere Features für eine authentische Reproduktion.

Die umfangreiche Effektsektion umfasst Reverbs, Delays, Choruses, Flangers, Phasers, Distortions, Rotary Amplifiers, Compressors usw., die sich alle vollständig über das Interface editieren lassen. Dazu kommt eine Master-FX-Sektion mit 3-Band-EQ und Kompressor.

Außerdem gibt es das Piano String Resonance Modeling.

Die K2700 Workstation wird mit einer 88er-Tastatur mit Hammermechanik vorgestellt. Ob noch weitere Keyboard-Varianten kommen, steht noch nicht fest.

Der Setup-Mode ermöglicht das Einrichten von bis zu 16 Zonen, die alle mit eigenen MIDI-Controllern gesteuert werden können.

Es gibt einen 16-Spur Sequencer zum Aufzeichen eigener Songs und zum Importieren von MIDI-Files, ebenso der PC3/PC4-Formate. Weiterhin können 16 simultan laufende CC-Sequenzen zur Modulation von Parametern erzeugt werden. Pro Programm kann ein Arpeggiator (16 im Multimode) parallel zum Sequencer eingesetzt werden.

Das Keyboard verfügt über einen großen Ribbon-Controller, mit dem sich unterschiedliche Parameter intuitiv steuern lassen.

Mit 4 x 4 anschlagdynamischer Trigger-Pads lassen sich Drums, Percussion und Samples spielen und auch Zones muten, Noten und Akkords triggern sowie Filter, Layer, Arpeggiator und CC-Sequenzen steuern.

9 Fader, 9 Reglern und 10 Tasten der Control-Sektion dienen zum Steuern von Volume, Pan, Filter, FX, Hüllkurven, Mutes etc. Alle senden die gewünschten MIDI-CCs z. B. an eine DAW.

Die Workstation verfügt über ein integriertes Audiointerface, mit dem man via USB direkt in eine DAW aufnehmen kann. Es gibt regelbare EXLR-Eingänge für Line-, Instrument- und Mic-Pegel (inkl. 48 V Phantomspeisung). Die Signale können mit oder ohne FX-Bearbeitung weitergeleitet werden.

Es sind zwei Ausgangspaare vorhanden, die mit 32 Bit D/A-Wandlern arbeiten.

Zu Preis und Lieferbarkeit der Kurzweil K2700 Workstation gibt es noch keine Informationen.

Ab hier die Meldung vom 16.3.2021

Im Gearslutz-Forum gibt es einen Beitrag über einen Kurzweil K2700. Sollte Kurzweil nach über 10 Jahren Pause tatsächlich die leistungsfähigen K-Rompler/Sampler reaktivieren? Sind hier Informationen vorzeitig durchgerutscht oder handelt es sich um einen gut gemachten Fake?

Für all jene, denen die Vintage-K-Serie nicht geläufig ist, hier unser ausführlicher Report der berühmten K-Modelle von Kurzweil K2000 bis Kurzweil K2600 (HIER KLICKEN).

Mittlerweile wurden ein paar verschiedene Renderings gepostet, die einen K2700 zeigen. In der Vergangenheit sahen wir schon einige überzeugend gemachte Photoshop-Arbeiten, die angeblich neue Synthesizer zeigten, sich dann aber doch als Aprilscherz entpuppten.

Was die Spekulation im Fall des K2700 jedoch unterfüttert, ist die Tatsache, dass es auf der Kurzweil-Website eine derzeit noch leere Subpage mit der Bezeichnung K2700 gibt.

Auf dem Rendering hat der K2700 eine leichte Ähnlichkeit mit der PC4-Workstation, weist jedoch klare Unterschiede in der Ausstattung auf.

Ein Blick auf den Kurzweil K2700 Synthesizer

Was man auf der Oberfläche erkennen kann, ist die bekannte Control-Sektion mit den acht Fadern und dazu gehörenden Reglern. Auffällig ist das danebenliegende Audiointerface, mit dem die Hi-Z- und Mic-Eingänge direkt auf dem Panel geregelt werden können.

Ganz rechts fällt das 4×4 Pad-Feld auf, wie man es auch von anderen Workstations kennt. Hiermit kann man wohl Samples und Loops triggern. Ebenso ist ein Arpeggiator mit einer eigenen Sektion vorhanden. Hier fällt die Taste „CC SEQ“ vielversprechend auf.

Zur schnellen Anwahl der Sounds sind Category-Tasten vorhanden, die auch Shift-Funktionen erfüllen. Auch der bei Kurzweil beliebte Ribbon-Controller über der Tastatur wurde nicht vergessen.

Wird es den Kurzweil K2700 nun tatsächlich geben? Wünschenswert wäre es und es gibt nach wie vor viele Fans der V.A.S.T.-Synthese. Hoffentlich schafft Kurzweil baldmöglichst Klarheit. Wir bleiben dran. Bis dahin könnt ihr euch gern die Vintage-Story zur K2XXX-Serie anschauen.