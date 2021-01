NAMM 2021: Roland Verselab MV-1, Song Production Studio

Groovebox mit Vocal-Recorder

Roland Verselab MV-1 ist eine Groovebox, mit der man Beats und Tracks einspielen und dazu seine eigenen Vocals aufnehmen und den so produzierten Song mischen und finalisieren kann.

Das Verselab MV-1 ist für (Vor)-Produktionen ohne Computer und DAW gedacht. Die kompakte Groovebox sieht wie eine Mischung aus MPC und TR aus und hat ein Feald mit 4×4 dynamischen RGB-beleuchteten Pads sowie eine Reihe von 16 ebenfalls RGB-beleuchteten Steptasten für Lauflichtprogrammierung. Dabei steht ein reibungsloser Workflow im Mittelpunkt. Man kann zwischen Sequenzen, Sections und Songs on-the-fly wechseln, alles selbst einspielen oder dabei auf Templates und einen Pattern-Generator zurückgreifen. Spuren für die einzelnen Drums, Bassline, Melodien und Voclas lassen sich direkt anwählen.

Verselab basiert auf der ZEN-Core Technologie, ist bis zu 128-stimmig und mit über 3.000 Sounds, darunter über 80 Drumkits, ausgestattet, die auf moderne Hip Hop und Pop-Produktionen ausgerichtet sind. Über die Roland Cloud lässt sich die interne Library um neue Sounds erweitern. Roland wird Genre-spezifische Sound Packs dafür anbieten. Über eine SD Card lassen sich eigene Samples laden. Für User-Samples und eigene Vocals stehen 12 Minuten (mono bzw. 6 Minuten Stereo) Aufnahmenzeit zur Verfügung.

Verselab MV-1 kann über die Plug-and-Play Integration von Zenbeats mit einem Rechner oder einem Smart-Gerät verbunden werden. Via USB lassen sich Songs, die mit dem Verselab aufgenommen wurden, in der Software Zenbeats mischen, als Tracks ausspielen sowie Plugin-Instrumente bzw. Effekte verwenden.

Intern besitzt Verselab über 90 Multieffekte, EQ, Chorus/Delay und Reverb sowie 90 Mastering-Effekte sowie Compressor und Master-EQ.

Verselab MV-1 besitzt eine eingebautes Mikrophon sowie einen XLR-Eingang zum Anschließen von Mikrophonen. Man kann Vocals in bis zu 16 Takes aufnahmen und diese dann mit den integrierten Effekten bearbeiten. Dazu gehören Vocal-spezifische Effekte wie Auto-Pitch, Harmonizer, Doubler sowie Standardeffekte. Die aufgenommenen Vocal-Takes lassen sich an beliebige Stellen des Songs kopieren.

Das Gerät ist mit Batteriebetrieb mobil einsetzbar damit man überall an Songideen arbeiten kann. Projekte lassen sich mit anderen User teilen und über Zenbeats ind der Cloud austauschen. Auf der Rückseite gibt es folgende Anschlüsse: Mix Out (L/Mono – R), Ext In (L/Mono/Mic – R), Mic In (XLR), MIDI-I/O, USB. Zwei Kophörerbuchse (3,5 mm und 6,3 mm) befinden sich auf der Vorderseite.

Roland Verselab MV-1 soll voraussichtlich ab Februar erhältlich sein und wird 679,- Euro kosten.