Retroaktiv MPG-50 MKII, Programmer für Roland Alpha-Juno & MKS-50

Mehr als ein Programmer

Der Retroaktiv MPG-50 MKII ist ein Programmer für die Roland-Synthesizer Alpha-Juno 1, Alpha-Juno 2 und das Rackmodul MKS-50. Doch es handelt sich hierbei um wesentlich mehr als nur einen MIDI-Controller.

Natürlich ist der MPG-50 MKII in erster Linie ein Programmer, mit dem sich die Alphas (und andere Synthesizer) besser bedienen lassen. Für alle Funktionen stehen Fader und Regler zur direkten Bedienung der Parameter (CC to Juno-Sysex) bereit.

Doch der Programmer kann deutlich mehr. Im Gerät selbst lassen sich Programme abspeichern. Dafür ist ein Speicher mit 32k vorhanden, womit sich vier Bänke à 64 Patches, 20 Assigns, 20 Setups und 20 CC-Maps abspeichern lassen. Über eine Erweiterung kann der Speicher auf 160k ausgebaut werden kann. Damit ist dann Platz für 12 Bänke à 64 Patches, zwei Bänke mit je 64 Assigns, zwei Bänke mit je 64 Setups und ein Bank mit 64 CC-Maps.

Der Programmer verfügt auch über einen intelligenten Patch-Generator, der auf Knopfdruck Patches für Pads, Drums, Basses, Synths, Strings, Brass usw. erzeugt.

ANZEIGE

Die MKII-Version verfügt gegenüber dem Vorgänger über einen zusätzlichen MIDI-Port, der wahlweise als In oder Out agieren kann und womit sich zwei Alphas gleichzeitig ansteuern lassen. Dafür gibt es verschiedenen Modi. Mit Daisy-Chain ist eine 12-fache Polyphonie möglich und bei Stack lassen sich Sounds layern. Auch kann zwischen den zwei angeschlossenen Synthesizern mittels Crossfade übergeblendet werden.

Ferner gibt es einen Chord-Mode, MIDI-Filter, Mehrfachzuweisung von CCs für einen Fader. Gegenüber dem Vorgänger wurde eine etwas größere OLED-Anzeige eingebaut.

ANZEIGE

Das Gerät kann optional mit 19″-Winkel versehen und in ein Rack eingebaut werden, wo es 4 HE Platz einnimmt (plus dem Platz für die MIDI-Stecker). Eine sehr clevere Lösung ist der Mounting Stand. Die Alpha-Keyboards besitzen zwei Löcher, die ursprünglich für einen Notenhalter gedacht waren. Hier kann der Mounting Stand angebracht werden, auf dem der Programmer befestigt ist. Es lässt sich dann sogar der Neigungswinkel verändern.

Retroaktiv MPG-50 MKII kostet 449,- Dollar, die Rackwinkel 40,- Dollar und der Mounting Stand 85,- Dollar. Beim Import aus den USA fallen dazu noch Kosten für Versand, Steuern, Zoll etc. an.