Superbooth 23: Moon Modular 569 V2.0 Sequencer & 512 Audio Interface

Neues 5U Sequencer-System

Moon Modular wird auf der Superbooth 23 am Stand O295 den verbesserten Sequencer 596 V2.0 und das neue Audio Interface 512 zeigen, mit denen das 5U-Modularsystem nach Moog-Vorbild weiter wächst.

Moon Modular 569 Quad Sequential Voltage Store V2.0

Mit dem 569 Quad Sequential Voltage Store V2.0 wird die neue Moon Sequencer-Serie eingeleitet. Das Kernstück ist der eigentliche Sequencer 569, dessen Technik für die V2.0-Version überarbeitet wurde. Da die Änderungen sozusagen „unter der Haube“ stattfanden, können 569-Module der ersten Generation durch einen Austausch der Platine auf den aktuellen Stand gebracht werden. Als Bonus ist nach dem Upgrade die Gate-Länge spannungssteuerbar.

Der Sequencer lässt sich mit mehreren Module ausbauen. Mit dem 569C Quad Row Controller können unterschiedliche Steuersignale und die Reihen untereinander geroutet werden. Mit einem oder mehreren 569E Quad Voltage Store Expander lassen sich die Reihen verlängern. Dazu lassen sich ein oder zwei 565D Quantizer Controller einbinden.

Die bisher erhältlichen Expander (569EG, 569EGB, 569ES, 569EGB und 569LE) werden weiterhin unterstützt.

Die neuen 569 Sequencer-Module werden voraussichtlich im 3. Quartal 2023 verfügbar sein, eine Angabe zu den Preisen gibt es noch nicht.

Moon Modular 512 Audio Interface

Mit dem 512 Audio Interface lassen sich externe Audiosignale besser in das System integrieren. Die Eingangsstufe kann zwischen Mic- und Line-Level umgeschaltet werden. Von den anliegenden Audiosignalen werden ein Gate-Signal mit einstellbarem Threshold, Delay und Switch-on Time sowie ein Envelope Follower-Signal mit Glide Time abgeleitet.

Das durch den Preamp verstärkte Signal liegt zusätzlich an einem separaten Ausgang an.

Das Modul Moon 512 soll ab Ende Juni verfügbar sein, eine Preisangabe gibt es noch nicht.