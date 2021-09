Superbooth: AVP Synth Quadwave Multi FX

Doppel-Delay mit Phaser

AVP Synth Quadwave ist ein Performance-orientiertes Effektgerät, das zwei unabhängige Delays und einen Phaser vereint. Das Gerät ist auf direkte Bedienung ausgelegt, es gibt keine Steuereingänge, Speicherplätze oder ähnliches.

Die beiden Delays sind in hybrider Technik aufgebaut, klingen aber eher wie Tape-Echos. Sie können bis in die Selbstoszillation gefahren werden, was durchaus zu kritischen Lautstärken führen kann und entsprechend rabiat klingt. Bei vorsichtiger Dosierung lassen sich Sounds aber auch sozusagen damit loopen. Die linken und rechten Kanäle können jeweils völlig separat in allen Parameter eingestellt werden. Außerdem gibt es einen LFO zur Modulation der Delay-Zeit. Diese beträgt maximal ca. 15 Sekunden, in der kürzesten Einstellung erreicht man eine Art Slap-Back-Echo.

Der integrierte Phaser ist komplett analog aufgebaut. Der Effekt kann manuell geregelt oder mit einem integrierten LFO moduliert werden.

AVO Synth Quadwave wird ab Oktober erhältlich sein und voraussichtlich um die 400,- Euro (inkl. internationalem Versand) kosten.