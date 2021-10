Test: Yaeltex MIDI-Controller, User-Customized

Designe deinen eigenen MIDI-Controller

Yaeltex ist eine junge Firma aus Argentinien, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Custom-MIDI-Controller für ihre Kunden zu bauen. Diese werden mithilfe eines Frameworks/Baukastensystems vom Kunden selbstständig gestaltet und ermöglichen detaillierte Konfigurationen.

Wozu braucht es überhaupt einen MIDI-Controller? Mit einer Maus und Tastatur ist es doch möglich, Software musikalisch zu bedienen. Ja, die Maus und Tastatur! Es handelt sich um preisgünstige Werkzeuge, die ihre Zwecke erfüllen. Sie wurden aber für die Benutzung eines Computers geschaffen und nicht zum Musizieren. Deswegen lässt sich der Spaß des Musizierens mit diesen Gerätschaften nicht unbedingt maximieren und optimieren. Viele Musiker wollen beim Musizieren nicht an Büroarbeit erinnert werden.

Ein MIDI-Controller ermöglicht es, Software in ein haptisches und ansprechendes musikalisches Erlebnis zu verwandeln. Sie sollen die Barriere zwischen Monitor und Mensch aufheben, indem wir mit unseren Händen ziehen, schieben, drücken, drehen und tasten dürfen. Software wird berührbar. Hardware-Synthesizer enthüllen dank eines MIDI-Controllers Funktionen, die sich im Menü versteckten.

MIDI-Controller gibt es wie Sand am Meer. Der Markt ist unüberschaubar, weswegen Testberichte das Angebot auf ein bestimmtes Segment eingrenzen müssen, wie z.B. die besten Pads für Beats & Grooves. Eigentlich ist es gut, dass das Angebot an MIDI-Controllern vielfältig ist, denn dadurch hat man als Kunde eine große Auswahl. Von preisgünstig bist luxuriös, von groß bis winzig klein sind alle Farben, Formen und erdenklichen Anwendungsbereiche abgedeckt.

Individuell konfektionierter Controller für den User

Doch in den all den Jahren ist mir klar geworden, dass die große Anzahl von Controllern meine Wünsche nie vollständig erfüllt haben. Mal fehlten Regler hier oder ein Fader dort. Dann fand ich ein Gerät, das alle Ansprüche erfüllte, aber die Verarbeitung war ungenügend. Es handelt sich letztendlich um Seriengeräte und Serien müssen eine möglichst große Käuferschicht ansprechen, um wirtschaftlich produziert werden zu können.

Neidvoll blickte ich auf all die Künstler und Künstlerinnen, die über maßgeschneiderte MIDI-Controller verfügen. Jean-Michel Jarre mit seiner Laser-Harfe und all den anderen futuristischen Controllern. Ableton Co-Gründer und Musiker Robert Henke baute lange vor Push das Monodeck, um Live unabhängig vom Computer steuern zu können.

Richie Hawtin lies sich maßgeschneiderte Lösungen bauen. Laurie Anderson modifizierte eine Geige, um das Synclavier zu steuern. Meistens reicht ein Blick auf diese Lösungen, um zu begreifen, dass man kaum über die benötigten Geldmittel und das Know-how verfügt, um sich solche Lösungen bauen lassen zu können oder sogar selber herzustellen. Maßgeschneiderte Controller benötigen viel Geduld in der Entwicklung und die Spezialisten lassen sich ihre Arbeit zu Recht teuer bezahlen. Leser und Leserinnen, die über die Erfahrung und das Wissen verfügen, ihre eigenen Controller zu bauen, nötigen mir den größten Respekt ab.

Deswegen war ich begeistert, als ich die ersten Texte über Yaeltex auf AMAZONA.de gelesen habe. Yaeltex bietet individualisierte MIDI-Controller an, die auf einem Baukastensystem beruhen. Dadurch hat man die Möglichkeit, das Design in einem abgesteckten Rahmen selbstständig zu gestalten, ohne ein Ingenieurstudium beginnen zu müssen. Das Baukastensystem ermöglicht individuelle Lösungen und erlaubt es gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten.

Yaeltex hat seinen Sitz in Argentinien. Das ist nicht gerade der nächste Weg. Meine Neugierde war jedoch größer und somit sind wir höchstwahrscheinlich eines der ersten Musikmagazine in Deutschland, die über Yaeltex berichten können. Spoiler-Alarm: Ich bin von der Verarbeitung, von der Gestaltung und von der Funktionalität begeistert. Jetzt habe ich das Problem, dass ich mir einen weiteren maßgeschneiderten Yaeltex Controller wünsche. Hört den dieses GAS nie auf?

Warum brauche ich einen Yaeltex MIDI-Controller?

Natürlich kann die Ausgangslage bei jedem Leser variieren: Vielleicht macht man mit Ableton Live Musik, aber Push 2 erfüllt nicht alle Wünsche. Vielleicht möchte man auch einen speziell zugeschnittenen Mixer für Logic Pro, um 32 Kanäle zu kontrollieren. Es kann auch sein, dass man einen Synthesizer aus den 1980er-Jahren besitzt. Diese Instrumente klingen zwar toll, aber mit numerischen Tastenfeld und winzigem Display sind sie nicht einfach zu bedienen.

Vielleicht ist man aber auch Moderator eines Podcasts oder macht Livestreams in den sozialen Netzwerken mit OBS Studio, die einen maßgeschneiderten MIDI-Controller verlangen.

Ich benötige einen Controller für Native Instruments Traktor. Einst habe ich als DJ mit Plattenspieler angefangen, aber mit Aufkommen des digitalen DJing verlor dieses Handwerk immer mehr an Interesse. Lange konnten mich die Algorithmen der digitalen Lösungen nicht überzeugen und ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich war sogar bei der ersten Version von Final Scratch dabei. Seit Native Instruments die Version 3 von Traktor auf dem Markt gebracht hat und harmonisches Mixing integriert wurde, entschloss ich mich, nicht nur in regelmäßigen Abständen die Demoversion von Traktor zu testen, sondern es zu erwerben.

Zwar kann man Traktor auch gut mit der Maus und Tastatur bedienen, aber jeder DJ weiß, dass das Handwerk viel mehr Spaß macht, wenn man den Controller anfassen darf und den Sound schrauben kann. Der Performance-Aspekt ist bei einem DJ Mix das Salz in der Suppe. Viele DJ Mixe habe ich in Logic Pro erstellt, aber das ist ein Konstruktionsprozess, der nicht viel mit Performance zu tun hat. Kurz gesagt: Diese Mixe sind schön anzuhören, aber in ihrer Entstehung ziemlich langweilig, weil man hauptsächlich Soundfiles hin und her schiebt und Automationskurven zeichnet.

Meine Begeisterung für Native Instruments Traktor war geweckt und nun musste ich mich mit den DJ-Controllern auf dem Markt auseinanderzusetzen. Leider genügte keines der Modelle meinen Ansprüchen. Es gibt unglaublich luxuriöse Controller von Pioneer, Denon und Native Instruments, aber diese Controller sind mir viel zu groß und verfügen über Funktionen, die ich nicht benötige. In vielen Geräten ist eine Soundcard verbaut, die ich nicht benötige, weil ich ein hochwertiges Audiointerface besitze.

Als altgedienter Technics 1200 MK2 Nutzer empfinde ich die Jogwheels, di an Plattenteller erinnern sollen, lächerlich. Wozu lege ich mit einem Computer auf? Um mich mit zeitaufwendigen Aufgaben wie Temposynchronisation und Cuepoints zu beschäftigen? Es gibt DJs, die scratchen und für die mag der Einsatz dieser Wheels sinnvoll sein. Ich scratche aber nicht, sondern ich mixe. Mein Ziel ist es, Mixe zu erschaffen, die so fein gemischt sind, dass man nicht weiß, wo ein Track beginnt und der andere aufhört.

Deswegen möchte ich auch alle 4 Decks von Traktor nutzen. Die Anzahl von 2-Deck-Controllern ist unüberschaubar. Controller mit 4 Decks finden sich meistens im hochpreisigen Segment und verfügen über Wheels. Ich liebe die 4-bändige Allen & Heath EQ-Emulation in Traktor. Die meisten Controller verfügen aber nur über 3 Regler, um Bässe, Mitten und Höhen zu kontrollieren.

Außerdem benötige ich neben dem 4-bändigen EQ einen weiteren Regler, mit dem ich pro Kanal ein Filter steuern kann. Natürlich ist ein EQ schon eine Art von Filter, aber ein 4-Pol-Filter ist in der Lage, den Sound zu färben und ermöglicht typische Effekte, die für elektronische Musik essenziell sind.

Wie designe ich einen Yaeltex MIDI-Controller?

Um einen Yaeltex Controller zu gestalten, muss nur die Yaeltex Factory Website besucht werden.

Es ist nicht unbedingt notwendig, einen Account anzulegen, dieser ist aber empfehlenswert, um die Designs zu speichern und konfigurieren zu können. Zuerst wählt man ein Gehäuse aus. Yaeltex bietet derzeit drei Gehäuse an.

Small: (17 x 27,5 cm / 180 $)

Medium: (31 x 24 cm / 200 $)

Large: (35.5 x 45 cm / 250 $)

Jedes Gehäuse wird mit MIDI In, Out und Thru, einem USB-Anschluss und einem Stromanschluss ausgestattet. Ein Netzteil befindet sich nicht im Lieferumfang. Die reichhaltige Anzahl von Anschlüssen erlaubt es, den Controller zukunftssicher in ein Setup einzubinden. Ich wählte die Größe „Medium“.



Die Anschlüsse befinden auf der rechten Seite des Gerätes. Sie wurden in eine Aussparung eingebracht und sind dadurch gut geschützt.

Die Modelle können je nach Wunsch horizontal oder vertikal ausgerichtet werden. Im nächsten Schritt können die verschiedenen Module eingesetzt werden. Das Gehäuse wird mithilfe eines Planquadrates unterteilt und in dieses werden die gewünschten Module platziert. Die Platzierung erinnert an das Spiel „Schiffe versenken“. Die Module können horizontal und vertikal verbaut werden. Sie werden per Drag & Drop eingefügt.

Yaeltex entwickelt sein Sortiment ständig weiter. Anregungen bekommen sie von der Community und den Kunden. Bald soll es z. B. 100 mm Fader geben.

Die Yaeltex MIDI-Module

Die Aufzählung ist folgendermaßen zu verstehen. Eine Anzahl von X-Bedienelemente werden auf eine Anzahl von Y-Reihen aufgeteilt. Im Fall der 8x 2 RGB-Buttons bedeutet dies, dass 2 Reihen mit jeweils 8 Buttons vorhanden sind. Die Funktion der Module werden auf der Website erklärt. Es ist jederzeit möglich, zwischen der Auswahl der Module zu wechseln. Änderungen sind jederzeit möglich. Selbstverständlich können Module auch gelöscht werden.

Die Yaeltex Buttons:

4x 1 Arcade Buttons (35 $)

8x 2 RGB Buttons (28 $)

4x 2 RGB Buttons (24 $)

4x 1 RGB Buttons (20 $)

Die Yaeltex Drehregler:

4x 1 RGB-Drehregler und gleichzeitig als Taster nutzbar (gerastert) (48 $)

4x 1 klassische Potentiometer (20 $)

Die Yaeltex Slider:

4x 1 Slider mit 45 mm Länge (24 $)

Die Yaeletex Joysticks:

Joystick fixed (25 $)

Joystick X/Y (25 $)

Die aufgezählten Module können horizontal und vertikal platziert werden. Die Grenzen werden durch die Gehäusegröße bestimmt.

Die Gestaltung der Yaeltex MIDI-Controller-Oberfläche:

Individualisierung zeichnet sich durch eine eigenständige Farbgestaltung und Beschriftung aus. Yaeltex bietet dem Kunden eine detailreiche Möglichkeit zur Gestaltung der Controller-Oberfläche.

Es ist möglich, den Mixer einfarbig zu gestalten, wofür eine Farbpalette zur Verfügung steht.

Man kann auch ein Foto seiner Wahl auf die Yaeltex Seite laden, das gewisse Formalien erfüllen muss, um eine ausgezeichnete Druckqualität zu erzielen. Zuerst wollte ich ein Schallplattencover verwenden, aber davon wurde mir wegen Urheberrechtsverletzung abgeraten.

Eines Tages ergab sich mein Motiv ganz von selbst. Ich fand eine kleine Eisenplatte, die durch Wetterbedingungen korrodierte und dadurch Muster und Farben angenommen hat, die man auf dem Mixer sieht. Der eigenen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein Bild vom Nachwuchs? Vom Haustier? Meeresstrand? Sternenhimmel? Aurora Borealis? Buchstabensuppe? Schwarzwälder Kirschtorte? Rechnungen vom Finanzamt? Yaeltex bietet außerdem Fotos und Grafiken aus ihrem Katalog an, die sich in der Vergangenheit bewährt haben

Übersichtlichkeit wird durch Markierungen und Beschriftung der Module erreicht. Skalierungen und Markierungen helfen, während Gigs und im Studio die Übersicht zu behalten. Ich wählte eine gestrichelte Markierung. Diese dienen mir als Orientierungshilfe, um Mixereinstellungen zu reproduzieren. Auf dem nächsten Foto sieht man sehr gut, welche Markierungen Yaeltex anbietet. Markierungen sind pro Gruppe möglich, aber die Regler können auch individuell gekennzeichnet oder beschriftet werden. Es ist also kein Problem, dass ein Regler eine punktierte Markierung erhält und der nächste Regler eine gestrichelte Markierung.

Es stehen 8 verschiedenen Schriften zur Auswahl, die in ihrer Farbgebung und Größe bestimmt werden können. Ich habe auf eine Beschriftung verzichtet, weil ich für den Mixer vielleicht noch andere Aufgaben habe, außer Traktor zu kontrollieren.

Fotos, Farbgestaltung, Markierungen und Beschriftungen haben doch sicher ihren Preis? Diesen Service stellt Yaeltex kostenlos zur Verfügung. Das hat mich erstaunt, denn Individualisierung ist mittlerweile ein lukratives Geschäft. Andere Hersteller verlangen für Extras, wie das Drucken eines Fotos, saftige Zusatzgebühren.

Der Controller trägt meinen Künstlernamen natürlich aus purer Eitelkeit.

Wie erlebte ich die Gestaltung des Yaeltex MIDI-Controllers in der Praxis?

Es dauerte eine Weile, bis ich eine geeignete Konfiguration gefunden hatte. Deswegen habe ich Yaeltex in einer Online-Konferenz getroffen, in der wir das Design besprochen haben. In diesem Gespräch wurde ich davon überzeugt, eine Reihe von RGB-Drehreglern hinzufügen und den nicht genutzten Platz mit einer Reihe von 8x 2 RGB-Buttons zu nutzen. Zuerst war ich skeptisch, aber als ich eine Nacht darüber geschlafen hatte, musste ich Yaeltex Recht geben und die Änderungen wurden eingebaut.

Übrigens findet ein Online-Treffen mit jedem Kunden statt, der sich beraten lassen möchte und war keinesfalls ein journalistisches AMAZONA.de Privileg. Dies ist sehr hilfreich, denn Yaeltex kann über die Module am besten informieren. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich den Eindruck, dass man mir etwas aufschwatzen will. Ich hatte es mit einem engagierten und interessierten Profi zu tun, dem daran gelegen war, die beste Lösung für meine Wünsche zu finden.

Wer nicht mit einem weißen Blatt Papier starten möchte, kann vorhandene Modelle nach seinem Wünschen verändern.

Mir hat es sehr gut gefallen, dass mit Hinzufügen und Entfernen von Modulen die Kosten angepasst und sofort angezeigt werden. Das nenne ich vorbildlich, transparent und sehr hilfreich, um das Budget einzuhalten.

Nach Abschluss des Designs kann der Mixer mit den gängigen Möglichkeiten bezahlt und verschiedene Versandarten ausgewählt werden. Natürlich addiert sich zu den Kosten der Zoll und Steuern.

Die Verarbeitung des Yaeltex MIDI-Controllers

Nach der Versandbestätigung dauerte es ca. 3 Wochen, bis der Mixer bei mir eintraf und ich war sehr gespannt, was aus meinem Design wurde. Yaeltex informiert seine Kunden mit Fotos über den Produktionsprozess, die ich in den Text eingebunden habe.

Der Holzrahmen aus unlackierter Lenga-Südbuche (Nothofagus pumilio) ist wirklich wunderschön. Der Boden und die Deckplatte sind aus Aluminium. Es ist wirklich alles bündig und sehr gut verarbeitet. Es ist zu spüren, dass man ein hochwertiges Instrument unter den Fingern hat. Hochwertig verarbeitete Instrumente sind einfach das Schönste auf der Welt, weil man sie gerne berührt und sich an ihnen erfreuen kann. Darin unterscheiden sie sich von billigen Wegwerfprodukten, die leider auch auf dem Musikinstrumentenmarkt zu finden sind.

Aufgrund seiner hochwertigen Verarbeitung und Stabilität habe ich keine Bedenken, diesen Controller auch live zu benutzen. Auf der Bühne kann es in der Hitze der Leidenschaft ruppiger werden und das muss ein hochwertiger Controller aushalten. Meinem Yaeltex traue ich das zu.

Die Bedienelemente sind mit dem Gehäuse verschraubt. Die Köpfe der Schrauben stehen naturgemäß leicht über. Es kann vorkommen, dass Schrauben in Knopfnähe zu finden und dadurch beim Drücken zu spüren sind. Das ist aber wirklich jammern auf sehr hohem Niveau. Es ist ein Hinweis für Musiker und Musikerinnen, die mit der Prinzessin auf der Erbse verwandt sind.

Die Fader, Potis und Taster sind ebenfalls erstklassig verarbeitet. Die Potis sind eher leichtgängig und die Fader verfügen über einen angenehmen Widerstand. Ich bitte zu bedenken, dass es sich bei den Tastern um keine Drumpads handelt, sondern um Knöpfe. Knöpfe müssen gedrückt werden und eigenen sich für diese Aufgabe hervorragend. Wer den Fingerdrummer machen möchte, wird nicht glücklich werden, denn das ist nicht ihr Einsatzzweck.

Die gerasterten RGB-Regler, die auch als Taster funktionieren, sind wirklich wunderschön anzusehen. Alle beleuchteten Module geben das volle Spektrum der RGB-Farben wieder. Andere Controller verfügen auch über RGB, aber man merkt schnell, dass sie nicht in der Lage sind, differenzierte Farbtöne abzubilden. Das kann Yaeltex, es sind Unterschiede innerhalb der Farbtöne zu bemerken. Das war mir zuerst nicht bewusst und deswegen hatte ich im ersten Anlauf 4 verschiedene Rottöne auf meinen Mixer, obwohl ich nur ein bestimmtes Rot wollte. Mir war gar nicht bewusst, das RGB-Farben auch so differenziert dargestellt werden können.

Bei meinem Modell sind auf dem Fotodruck unter bestimmten Lichtverhältnissen Streifen zu sehen. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass der Zulieferer hier nicht so sauber wie gewohnt gearbeitet hat. Da meine Farbpalette eher dunkel ist, kann ich verstehen, dass die Qualitätskontrolle dies hat durchgehen lassen. Tatsächlich sieht man die Streifen nur unter hartem Scheinwerferlicht oder wenn man streng und genau hinschaut. Wie zuvor möchte ich auf die Prinzessin auf der Erbse verweisen. Jeder kann sich anhand der Fotos selber ein Bild vom Druck machen.

Sehr gefreut hat mich die Plakette auf dem Boden des Controllers. Der Designer und der Name des Mixers sind dort verewigt. Informationen, die normalerweise niemand interessieren. Wenn man aber seinen eigenen Namen findet, hat das eine persönlichen und emotionalen Mehrwert.

Die MIDI-Konfiguration des Controllers mit der Yaeltex Web-App Kilowhat

Selbstverständlich lässt sich der Yaeltex Mixer konfigurieren. Die Frage ist, welche Informationen die Bedienelemente senden sollen. Zur Konfiguration ist ein Browser notwendig, der MIDI-fähig ist, wie z. B. Google Chrome. Yaeltex nennt ihre Web-App Kilowhat und diese erkennt den Yaeltex Controller sofort. Dazu ist natürlich eine USB-Verbindung zum Rechner notwendig. Ein schönes Detail ist, dass der Mixer vom Rechner mit seinem Namen erkannt wird. Mein Controller wird also als Svensyntetics identifiziert. So kann der Controller schnell und unkompliziert im MIDI-Setup ausgewählt werden. Ich bin froh, dass Yaeltex ihren Controllern keinen kryptischen Namen gegeben haben, wie das andere Hersteller bevorzugen.

In Kilowhat kann entschieden werden, ob die Fader, Buttons oder Potis Noten, CC-Daten, NRPN, RPN, Pitchbend, Keystroke oder PC# senden sollen. Der MIDI-Kanal lässt sich pro Element bestimmen. Der Wertebereich eines Moduls lässt sich bestimmen. Es ist möglich, den Wertebereich eines Reglers von 0 – 127 auf 40 – 60 zu beschränken. Momentary oder Toggle kann eingestellt werden. Es lässt sich auch bestimmen, ob über USB und/oder MIDI gesendet werden soll.

Die RGB-Regler lassen Encoder Switch, Switch Feedback, Rotary Behavior und Switch Behavior detailliert bestimmen. Hinter dieser Aufzählung befinden sich unglaubliche detaillierte Einstellungen. Die RGB-Regler können auch gleichzeitig als Knopf gebraucht werden, aber sie können mit Doppelklick auch noch mit einer dritten Funktion belegt werden. Das Ansprechverhalten lässt sich einstellen. Die Liste ist endlos. Ein Blick auf die Screenshots hilft weiter.

Werkseitig waren bei mir die RGB-Farben deaktiviert. In der App lassen sie sich aktivieren und einstellen und die Farbtöne auswählen. Da es sich um Full-Range-RGB handelt, können sehr dedizierte Farbunterschiede innerhalb eines Farbtons vorgenommen werden.

Selbstverständlich ist es möglich, verschiedene Konfigurationen für den Mixer zu speichern und zu laden. So kann ein Yaeltex Controller verschiedene Aufgaben übernehmen.

Wer schon mit MIDI-Editoren gearbeitet hat, wird sich sofort zu Hause fühlen.

Die Zusammenarbeit mit Native Instruments verlief problemlos. Traktor will MIDI und Yaeltex liefert MIDI. Auch Logic Pro und Ableton Live erkennen ihn.

Yealtex arbeitet derzeit an einem Standalone-Editor. Updates werden regelmäßig bereitgestellt.

Das Musizieren mit dem Yealtex MIDI-Controller

Es macht einen riesigen Spaß, mit diesem Controller zu arbeiten, weil er sich so gut anfühlt und außerdem ist rs kein Instrument von der Stange, wie man so schön sagt. Er wurde für mich und nach meinen Bedürfnissen gestaltet und dadurch kann ich so arbeiten, wie ich mir es vorstelle. Andere Controller konnten nicht ansatzweise dieses Gefühl vermittelt. Das bedeutet nicht, dass Serienmodelle schlecht sind. Es bedeutet, dass man sich an die Arbeitsweise eines Serienmodells anpassen muss.

Wenn ein Hersteller entscheidet, Funktionen an eine gewisse Stelle anzubringen, muss ich meine Hände und meinen Geist darauf trainieren. Dieser Schritt entfällt bei der Nutzung des Yaeltex Controllers, weil er an die Denkweise meines Gehirns angepasst wurde.

Plötzlich fühlt sich das Mixen mit Traktor viel besser an und es gelingt mir, mich in der Performance zu verlieren. Das ist ein gutes Zeichen, weil ich mich beim Musizieren wohlfühle. Pianisten und Pianistinnen probieren in Steinway Häusern 20 Flügel aus, bis sie den richtigen gefunden haben. Eine Gibson Les Paul ist nicht gleich einer Gibson Les Paul. Diese Erfahrungen machen viele Musiker, auch elektronische Musikanten und Musikantinnen.

Derzeit befinde bin ich in der Ausprobierphase und überlege, mit welchen Funktionen ich die RGB-Buttons am besten belegen könnte. Gleichzeitig habe ich aber auch schon Ideen für einen neuen Controller. Nun werde ich erst einmal alles aus dem mir vorlegenden Gerät herausholen, was nur möglich ist.

Die Philosophie von Yaeltex

Dienstleistung steht bei Yaeltex sehr hoch im Kurs. Ich kenne kaum einen anderen Hersteller, der bemüht ist, seinen Kunden bei der Auswahl des Produktes hilfreich zur Seite zu stehen. Die Beratung über eine Video-Konferenz empfand ich als sehr hilfreich. Dies ist konsequent, wenn man individualisierte Controller anbietet, weil man sich dann auch mit dem Kunden als Individuum auseinandersetzten muss.

Yaeltex informiert seine Kunden über den Produktionsfortschritt des bestellten Controllers. Ich bekam in regelmäßigen Abständen Fotos zugeschickt, die in diesem Artikel zu sehen sind. Es ist schön, wenn man den Fortschritt nachvollziehen kann.

Die Controller werden in Chargen, sogenannten Batches gefertigt. Das ermöglicht Yaeltex, den Produktionsprozess zu straffen und verbindliche Zusagen zum Versanddatum zu machen. Yaeltex öffnet Zeitfenster, in denen man den Controller designen und bestellen kann. Dieses Zeitfenster ist auch mit einem Versanddatum verknüpft. Falls nach Schließen des Zeitfensters die Bestellung nicht abgeschlossen wurde, rutscht sie in das nächste Zeitfenster. Dies ermöglicht es dem Kunden, die Wartezeit einzuplanen und Yaeltex kann die Produktion bis zum nächsten Batch planen.

Die Yaeltex Controller werden in keiner super-schnicke Designer-Verpackung ausgeliefert, die in 90 % aller Fälle auf dem Müll landet. Yaeltex verpackt die Geräte in einem schlichten Karton. Damit der Controller den Versand sicher übersteht, wird er in einem speziell hergestellten Gigbag ausgeliefert. Dieser schützt das Gerät bei der Reise nach Deutschland und erlaubt es, das Gerät mit auf Tour zu nehmen. Beim Auspacken war ich von diesem Bonus wirklich überrascht. Auch hier setzt Yaeltex auf nachhaltige und regionale Produktion, da der Gigbag vor Ort in Buenos Aires hergestellt wird.

Die Software der Controller ist Open-Source und lässt sich von ambitionierten Programmierern hacken. Dies ist ein nicht zu unterschätzender Punkt, denn falls es Yaeltex irgendwann nicht mehr geben sollte, ist es möglich die Parameter zu ändern, ohne den Yaetlex Editor nutzen zu müssen.

Der Weg von Argentinien nach Deutschland ist weit. Bei einem Garantiefall könnte eine Abwicklung Monate dauern. Yaeltex arbeitet mit einer Firma in Barcelona, Spanien, zusammen, die Reparaturen übernimmt. Yaeltex sind gleichzeitig große Anhänger des „Do It Yourself“-Gedanken. Die Yaeltex Controller sind so konstruiert, dass sie einfach auseinanderzubauen sind und Teile einfach ausgetauscht werden können. Es ist für die Umwelt und dem Nachhaltigkeitsgedanken vorteilhafter, ein Ersatzteil nach Deutschland zu senden, anstatt den Controller ständig hin und her zu schicken. Yaeltex unterstützt seine Kunden gerne via Videochat beim Austausch und der Installation eines Ersatzteils.

Das verwendetet Holz für die Seitenteile kommt aus Patagonien, also der Heimat von Yaeltex. Es handelt sich um das Holz der Lenga-Südbuche (Nothofagus pumilio), das einen wunderschönen leicht rötlichen Farbton hat und ein bisschen an Zedernholz erinnert. Es wurde nicht lackiert, aber behandelt und Pflegehinweise werden im Gigbag mitgeliefert.

Wenn man mit dem Controller gearbeitet hat, könnte man zu dem Schluss kommen, dass ein Regler, Fader oder Button am Gerät fehlt. Es ist möglich, das Gerät nachträglich zu konfigurieren und damit zu erweitern. Es muss also kein neues Gerät gekauft werden, falls Platz für die Erweiterung vorhanden ist. Wenn man einen neuen Controller wünscht, ist es möglich, die Teile des alten Controllers im neuen Controller zu recyceln. Das hat mich wirklich überrascht, den 99,9 % aller Hersteller erwarten vom Kunden, dass er ein neues Gerät kauft.

Ein Interview mit Mateo Ferley Yael von Yaeltex

Am Ende nun noch ein kurzes Interview, das ich mit Mateo Ferley Yael habe und direkten Einblick in die Firma Yealtex ermöglicht.

Sven:

Wann habt ihr mit Yaeltex angefangen?

Mateo:

Das können wir gar nicht so genau sagen, weil es sich über einen längeren Prozess entwickelt hat. Angefangen haben wir 2015 mit Arduino als Basis. Wir haben eine Werkstatt gegründet, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Controller zu gestalten. Dazu mussten die Kunden zu uns kommen. Damals hatten wir noch kein Framework und jeder Controller wurde nach den Wünschen des Kunden entwickelt.

Die PCBs waren handgemacht. Wir haben dann entscheiden, ein modulares System zu entwickeln. Angefangen haben wir mit dem Serienmodel Miniblock, welches es mittlerweile in Version 2 gibt. Wir haben mehrere Serienmodelle, man muss also nicht unbedingt seinen Controller selber gestalten.

2017 haben wir das erste Framework für einen frei konfigurierbaren Controller mit Holzrahmen auf dem Markt gebracht. Die Frontplatte war aber aus Acryl und nicht wie heute aus Aluminium. Die Buttons waren noch nicht beleuchtet, es gab keine LEDs und kein RGB. Es erinnerte noch stark an einen DIY-Controller, weil er nur Standard-MIDI-Funktionen beherrschte.

Gleichzeitig haben wir im direkten Kundenkontakt unsere Controller entwickelt und verbessert. Es gab noch nicht die Yaeltex Website, wo man den Controller designen konnte. Unser Firmenkonzept basiert zu einem großen Anteil von Rückmeldung, die uns Kunden gegeben haben. Zuerst gab es uns nur in Argentinien, aber seit wir im Netz sind, lernt uns die Welt immer besser kennen.

Wir entwickeln uns ständig weiter. Der größte Schritt war der Webdesigner Factory und der webbasierte MIDI-Editor Kilowahts.

Parallel zum Serienmodell haben wird das Custom Controller Framework entwickelt. Das war gar nicht so einfach, weil wir ein sehr kleines Team sind. Wir müssen gleichzeitig bauen, verkaufen und entwickeln. Es war eine sehr komplexe Aufgabe, ein System zu entwickeln, das für die verschiedenen Anforderungen der Kunden funktioniert. Insgesamt hat es 2 Jahre gedauert, bis wir die Factory Version 2 fertig hatten. Mittlerweile entwickeln wir schon die nächsten Module.

Sven:

Sind die schon fertig?

Mateo:

Nein. Aufgrund unseres kleinen Teams produzieren wir in Batches. In einem der nächsten Batches wird es 100 mm Fader geben, wie man sie aus professionellen Mixern kennt. Wir haben noch mehr in der Pipeline und priorisieren nach Wünschen der User und der Community.

Es wird auch kleinere Module geben. Derzeit bieten die Controller viel Platz für die Bedienung . Die Quadrate in der Factory sind 35 x 35 mm groß. Es ist möglich, auf diesem Platz auch mehr Module unterzubringen.

Derzeit arbeiten wir auch an „Spaß-Modulen“ wie einem Distance Sensor.

Sven:

Ich hätte ein Wunsch: ein X/Y-Pad.

Mateo:

Das ist schon auf der Wunschliste. Derzeit haben wir kein X/Y-Pad, aber Joysticks, die ähnlich funktionieren wie ein X/Y-Pad.

Sven:

Ich habe kleine Buttons gewählt, aber ich hätte auch gern Pads, wie man sie z. B. von einer Akai MPC kennt.

Mateo:

Derzeit bieten wir auch größere Buttons an, aber das sind eben Buttons und daher nicht berührungsempfindlich. Aber Pads werden auch von unserer Community nachgefragt. Die benötigen Entwicklungszeit, denn die müssen wirklich sehr gut sein und reaktionsschnell. Akai hat 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Pads. Die sind sehr wählerisch, wenn es um ihre Pads geht. Es ist eine wichtige Schnittstelle, mit der man interagiert. Da gibt es noch einige technische Probleme, die gelöst werden müssen, wie z. B., dass die Pads bombenfest sitzen müssen, die Auswahl des Gummis usw. Wir wissen, welche Qualität unsere Kunden sich wünschen und wir hoffen, es wird sie bald geben.

Sven:

Ihr orientiert euch an einem Baukastensystem. Baut ihr auch komplett maßgeschneiderte Controller?

Mateo:

Nachfrage ist vorhanden und wir hören uns die Ideen an, die man an uns heranträgt und überlegen uns, ob wir diese umsetzten können. Manchen Kunden verstehen aber nicht, dass die Entwicklung eines solchen Modells teurer ist wie ein Serienmodel. Wir sind aufgeschlossen, aber in erster Linie sind wir auf unser Framework konzentriert, weil durch dessen Entwicklung Arbeitsprozesse standardisiert wurden.

Sven:

Auch wenn ich nicht vollkommen frei wählen konnte, fühlt es sich unglaublich gut an, mit einem Controller Musik zu machen, den ich entworfen habe. Das macht einen sehr großen psychologischen Unterschied.

Mateo:

Das ist eine der Erfahrungen, die wir gemacht haben, als wir die Controller erst mal für uns selbst bauten. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich die Gehirne von Musiker funktionieren. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man z. B. Ableton Live benutzen kann. Wir haben da schon Controller gebaut, die gegensätzlichste Lösungsansätze verfolgten. Es war wirklich eine tolle Erfahrung, als wir unsreren ersten selbstgebauten Controller hatten. Diesen Controller habe ich entworfen und jetzt kann ich genau so arbeiten, wie ich mir das vorstelle. Das ist ein sehr befriedigendes und befreiendes Gefühl.

Sven:

Was mir so gut gefallen hat, ist die kleine Plakette unter dem Mixer, auf der ich als Designer genannt bin. Diesen Aufdruck gibt es auch bei anderen Produkten, aber da ist es viel anonymer und unpersönlicher.

Mateo:

Es gibt so viele Controller auf dem Markt, aber sie sind eben nicht immer auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Serienmodelle müssen immer eine große Anzahl von Wünschen von der Mehrheit der Anwender berücksichtigen, aber die passen nicht immer für jeden. Wir sprechen z. B. viele Künstler aus der visuellen Welt an, weil es für viele visuelle Programme überhaupt keine Controller gibt. Kaum eine Firma sieht da Marktpotenzial.

Wir haben viele Controller für VJs gebaut. Es ist so toll zu sehen, wie für diese Kunden Wünsche in Erfüllung gehen, die sie schon seit Jahren hatten. Standardisierte MIDI-Controller für Musiker können die Bedürfnisse von VJs und visuellen Künstlern nur schwer abbilden, trotz der vielen Gemeinsamkeiten zwischen der VJ-Software Resolume Arena und Ableton Live.

Sven:

Ich habe das Gefühl, dass euer Controller mit Native Instruments Traktor besser agiert als andere Controller, die ich benutzt habe. Ich glaube, dass Daten besser verarbeitet werden.

Mateo:

Wir haben noch keine exakten Tests durchgeführt, aber wir haben Vergleiche angestellt und die haben gezeigt, dass Potentiometer manch andere Hersteller Werte überspringen, wenn man sie schnell dreht. Das machen unsere Controller nicht.

Sven:

Wollt ihr den Lesern und Leserinnen von AMAZONA.de etwas mitteilen?

Mateo:

Zurzeit nehmen wir Bestellungen für Batch Nummer 9 an. Die Auslieferung findet im Dezember statt. Batch Nummer 10 wird im Februar ausgeliefert. Das sind die wichtigsten Informationen, für alle, die eine Bestellung planen. Außerdem arbeiten wir an einem neuen Firmware-Update. Wir laden alle Kunden und Interessenten ein, bei unserem Forum teilzunehmen. Dort kann man Fragen stellen, sich austauschen, Ideen teilen, Wünsche äußern und die Ergebnisse, die man mit dem Controller erzielt hat, posten.