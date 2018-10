Top News: Cherry Audio Voltage Modular + PSP Collections

Bin was man so im Allgemeinen einen Hardwaremaniac nennt. Stand bis vor einiger Zeit noch ablehnend den Soft Synth´s und Soft Modular Synths gegenüber. Inzwischen muss ich meine ablehnende Haltung korrigieren. Mit den neueren Software Synthis macht es nicht nur klanglich sehr viel Spaß. Bei meiner aus beruflichen Gründen recht knappen Freizeit mochte ich gerade bei den Modularen das abspeichern zeitaufwändiger Patches welches auch sofort wieder parat ist sobald ich das Instrument lade. Zu meinem persönlichen Leidwesen stelle ich fest, dass ich mein großes 5U Modular Hardwaresystem nur noch selten benutze. Den Ausschlag auch mehr in Richtung Softwaresynth war der Kauf von Editor Software für meinen Yamaha SY 77 und den Roland XV 3080 und nach einiger Zeit der Verwendung mit den Editoren traf mich quasi der Schlag und ich sagte mir, „jetzt hast du einige Hardware Sounderzeuger hier und verwendest doch Software“…daher inzwischen für mich mit tollen Plugins ala RePro etc. bei mir zu Hause im Homestudio gleichberechtigt und daher bin ich auch gespannt, was es mit dem Voltage Modular so auf sich hat.