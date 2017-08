Top News: Stereoping Synth Programmer Matrix

Soeben erreichte uns eine spannende Pressemitteilung von Stereoping. Offensichtlich hat man sich entschlossen, für die Oberheim Matrix 1000, Matrix 6 und Matrix 6R einen deutlich umfangreicheren und größeren Controller zu bauen als dies bisher mit dem STEREOPING SYNTH CONTROLLER 1006R geschehen ist. Bereits die kleine Stereoping-Serie an Controllern hat uns im Test überzeugt (HIER KLICKEN) – entsprechend hoch ist nun unsere Erwartungshaltung für den Stereoping Synth Programmer Matrix.

Die ersten Bilder sind jedenfalls sehr beeindruckend und auch die Pressemitteilung liest sich vielversprechend. Lieferbar soll der Stereoping Matrix bereits ab November sein. Der voraussichtliche Preis wird für den fertig montierten Controller 620,-€ betragen. Die DIY-Version liegt bei 470,-€.

Weitere Editions dieses umfangreichen Hardware-Controllers sollen übrigens folgen für Waldorf Microwave, Roland MKS 80 und Rhodes Chroma. Nicht sicher, aber im Gespräch, ist auch ein Stereoping Synth Programmer für den Prophet VS.Für mich persönlich geht da gleich die Sonne auf als Besitzer eines Prophet VS-Racks.

Auf der Stereoping-Webseite findet man übrigens weitere Informationen, eine FAQ-List und die Möglichkeit für Pre-Ordering.

Pressetext von Stereoping:

Der Synth Programmer ist die nächste Evolutionsstufe nach unserem erfolgreichen ‚kleinen‘ Synth Controller. Er bietet Dir direkten Zugriff auf ALLE Parameter deines Lieblings-Synthesizers mit 45 Potis, 4 Endlos-Encodern, einem 2×16 Zeichen-Display und 7 Old-school Pushbuttons. Hochqualitative Bauteile in einem stabilen 2 mm Stahlblechgehäuse Made in Germany.

Der Synth Programmer wird in unterschiedlichen Editions verfügbar sein, jede hochspeziell in Design und Programmierung an den jeweiligen Ziel-Synthsizer angepasst. Mehr dazu im Reiter ‚EDITIONS‘.

Der Controller wird im Loop mit Deinem Synth verbunden (MIDI IN an MIDI OUT und umgekehrt) damit beide über dieselben Parameterdaten verfügen. Beim Drehen der Knöpfe siehst Du – neben dem neuen – immer auch den ‚alten‘ Wert des Parameters, für geziehltes, non-destruktives Arbeiten. Natürlich hat der Controller noch einen zweiten MIDI IN der mit Deiner DAW/Sequencer verbunden wird. Eingehende Midi-Daten werden mit den Parameterbefehlen vom Knöpfchendrehen gemischt und an den Synthesizer weitergeleitet. Du kannst also problemlos Sounds verändern während der Synth vom Sequencer mit Noten befeuert wird.

Die wichtigsten 45 Parameter liegen direkt auf Potis. Die restlichen sind gruppiert und über Display und Endlos-Encoder sehr schnell zugänglich.

Was uns abei Vintage Synthesizern immer besonders begeister hat war das Chord Memory. Zur Erinnerung: Ein angelernter Akkord (bis zu 6 Noten) lässt sich mit nur einer Taste (Grundton) transponiert spielen. Wir dachten es wäre ein nette Idee, so ein Chord Memory im Programmer zu integrieren. Das Chord Memory im Synth Programmer merkt sich allerdings nicht nur einen Akkord den Du anlernen und transponieren kannst, sondern derer gleich 5! Diese ‚Chord-Slots‘ sind über Midi-Noten blitzschnell umschaltbar für die komplexesten Akkordfolgen und -wechsel. Deine angelernten Chords werden automatisch abgespeichert und sind auch nach dem nächsten Einschalten sofort wieder verfügbar.

Natürlich wird jeder Synth Programmer mit einer gescheiten, ausführlichen, gedruckten Bedienungsanleitung auf Deutsch ausgeliefert. Für das DIY-kit wird es wieder ein ausführliches PDF mit vielen Fotos geben. Der Bausatz ist komplett: alle Bauteile, Knöpfe, vorprogrammierte MPU und ein hochwertiges Stahlblechgehäuse mit Faceplate.