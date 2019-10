Behringer Pro-1 Analog-Synthesizer, Sequential Pro-One Klon

Behringer Pro-1 JETZT bestellbar!

Nun ist es soweit, Hans Thomann war soeben zu Gast bei Uli Behringer in China und hat die erste Serienproduktion des Behringer Crave und Behringer Pro-1 im Gepäck – bzw. kommen diese in Kürze per Container nach Deutschland. Bestellbar sind die beiden Teile aber jetzt schon im THOMANN-Shop. Interessenten sollten sich beeilen, denn wir vermuten auch auf diese beiden Teile wieder einen enormen Run.

THOMANN Shopseite Behringer Crave (für 149,- Euro)

THOMANN Shopseite Behringer Pro-1 (für 329,- Euro)

Hier nochmals alle News zum CRAVE, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben.

Pro-1 Production Up-Date 3. Juni 2019:

Soeben hat Uli Behringer im Web eine Nachricht zum Status des Behringer Pro-1 hinterlassen:

„Before we start mass production, we’re testing the product under tough conditions through a 48 hour „burn in“ test.“

We’re very close:-)

Thanks for your patience.

Uli

Klingt vielversprechend. Wir sind schon sehr gespannt darauf, demnächst den Pro-! dem Sequential Pro ONe gegenüberstellen zu dürfen. Erstaunlicher Weise kam der bislang beste Klon des Klasikers von der Softwareschmiede U-He. Hier unser Vergleichstest Sequential Pro-One vs. U-He RePro 1.

Wer übrigens den aktuellen Status aller Behringer Synthesizer – und Drumcomputer-Projekte wissen möchte, klickt HIER: Ganze 20 Projekte stehen bei uns derzeit auf der Liste.

Meldung vom 17. April 2019 zum Behringer Pro-1

Wie man bereits von diversen Beta-Usern erfahren konnte, befindet sich der Behringer MS-101 wie auch Odyssey im Beta-Stadium. Heute gibt es nach langem Warten News zum Pro-1, einem analogen Klon des Sequential Circuits Pro-One Synthesizers. Was direkt auffällt, der Name wurde von Pro-One auf Pro-1 verändert. Ob es hier rechtliche oder andere Gründe gibt, weiß nur Uli Behringer.

Das Behringer Team hat auf ihrer Facebook Seite auch bekannt gegeben, dass die Entwicklung des Pro-1 nun abgeschlossen ist und dass das Instrument bereit für die Produktion ist. Verglichen zum Prototyp, der auf der Superbooth ausgestellt worden war, hat sich einiges verändert. So wurden dem finalen Behringer Pro-1 mehr Patchpunkte auf der Gehäuseoberfläche spendiert, um ihn besser in ein modulares System einbinden zu können. Auch ist das Behringer Pro-1 Logo auf dem Interface von der Mitte auf die linke Seite gerutscht.

Neben der Ankündigung der anstehenden Produktion gab man auch den finalen Preis des Behringer Pro-1 für USA bekannt. Er wird dort für 299 USD zu haben sein. Für Europa wurde noch kein Preis genannt, man kann davon ausgehen, dass er hier 299 Euro kosten wird, wie das Behringer Model D oder Neutron.

Es gibt zurzeit keine Informationen, wann der Behringer Pro-1 Synthesizer bei uns in Europa lieferbar und verfügbar sein wird. Ich schätze aber für Ende dieses oder Anfang nächstem Jahres.

Und hier die ursprüngliche News zum

Behringer Pro-1 von der Superbooth:

Bevor wir gleich loslegen mit unserer News zum Behringer pro-1, hatten wir kurz die Gelegenheit mit Pete Sadler zu sprechen, der das Entwicklerteam in Manchester für BEHRINGER leitet.

Behringer Pro-1 auf der Superbooth

Nun ist es amtlich, Behringer hat auf der Superbooth den Behringer Pro-One vorgestellt, einen Klon des berühmten Sequential Pro-1.

Der kleine Behringer Pro-1 ist gar nicht so klein, zumindest nicht so klein wie Behringers Model D, aber dennoch Eurorack-kompatibel. Die Holzseitenteile lassen sich abnehmen und schon passt der Behringer Pro-1 ins Modularsystem. CV/Gate In/Out befinden sich zum Anschluss an analoge Systeme direkt auf der Frontplatte oben rechts zusätzlich zu einem CV-In für das Filter des Behringer Pro-1. Gleich daneben ein Audio-In und Audio-Out.

Auf der Rückseite befinden sich noch USB- und MIDI-Anschlüsse, wobei auch der USB-Anschluss ein reines MIDI- und kein Audiointerface ist.

Die Klangerzeugung wurde tatsächlich 1:1 beibehalten, selbst Sequencer und Arpeggiator sind, soweit wir das sehen konnten, dem Original entsprungen (Sequencer war aber noch ohne Funktion). Wer also über die genaue Synthese des Behringer Pro-1 mehr erfahren möchte, sollte einen Blick auf unsere BLUE BOX Story zum originalen Pro-One werfen:

Spannend war natürlich der erste Hörtest. Im Audio-Gemenge der Superbooth 18 war es natürlich schwer möglich, den Behringer Pro-One abschließend zu beurteilen, trotzdem hat sich der Winzling enorm gut geschlagen. Der voll analoge Charakter war in überzeugender Weise vorhanden und auch beim Einsatz der Modulationsabteilung kam man schnell auf die Pro-One typischen Solosounds mit unverkennbarem Sequential-Charakter.

Wie nahe letztendlich der Behringer Pro-One klanglich seinem Vorbild kommt, muss in einem anschließenden Test beurteilt werden (wenn wir denn ein Testgerät bekommen ;-). Nach dem Bombenerfolg des Behringer Model D bewegen sich die Erwartungen an den Sound aber schon auf sehr hohem Niveau.