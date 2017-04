Live – Musikmesse 2017: Mooer präsentiert zwei neue Gitarrenamps

Ihren enorm hohen Output stellt die Firma Mooer auch auf der Musikmesse eindrucksvoll zur Schau. Neben der kontinuierlich wachsenden Zahl der äußerst populären Micro Pedal Serie fielen am Stand der Chinesen vor allem zwei neue Verstärker auf. Der Little Tank D 15 ist ein komplett mit Vorstufe, Effekten und einer 15 Watt leistenden Endstufe ausgestattetes Gitarrentopteil, das durch einfache und intuitive Bedienung glänzen soll. Damit das klappt, hilft ein Display beim Einstellen der Sounds, für die Konnektivität sorgen AUX-IN und Bluetooth, ein Effektweg befindet sich ebenfalls an Bord des ungewöhnlich designten Amps. Einen offiziellen Preis gibt es für den Little Tank D 15 noch nicht.

Winzig geht es weiter mit den neuen Mooer Hornet Verstärkern, die ebenfalls 15 Watt Leistung bieten und in vier verschiedenen Farben angeboten werden. Neun Ampsimulationen, jede Menge Effekte und Speicherplätze sollen die Amps bieten, die über einen 6,5″ großen Lautsprecher verfügen und sich primär als Übungsverstärker empfehlen möchten.