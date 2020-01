NAMM 2020: Tracktion Waveform 11, Digital Audio Workstation

120 neue Plugins, FM Synth & mehr

War Tracktion vor einigen Jahren noch ein absolutes Nischenprodukt, hat sich die DAW mit den letzten Updates deutlich mehr Gehör verschafft. Pünktlich zur NAMM wurden nun die ersten Informationen zum kommenden Update auf Version 11 vorgestellt. Die DAW wird es unter dem Namen Waveform Free auch in einer (abgespeckten) kostenlosen Version geben, die der Vorgängerversion Tracktion 8 entspricht. Ähnlich wie Bitwig möchte es man den Einsteigern interessanter machen – wobei Bitwigs freie Version 8-Track schon lange diversen Hardware-Produkten beiliegt, die neu vorgestellte 16-Track Variante kostet dennoch 99,- Euro (hier die Infos dazu).

Im folgenden Video zeigt Tracktion, was sie für das Jahr 2020 geplant haben. Neben dem erwähnten 11er Update werden auch andere Software-Produkte des Hersteller mit Updates versehen werden:

In Version 11 wird in Tracktion Waveform die Arranger-Spur Einzug halten, so dass man seinen kompletten Song in Bereiche aufteilen kann. Dazu wird eine Akkord-Spur implementiert, der Audio- und MIDI-Daten folgen können und auch die MIDI-Tools werden deutlich erweitert.

Wichtige und oft genutzte Kommandos lassen sich über die neuen Action Windows und Bars einstellen und die DAW wird für die Arbeit mit mehreren Bildschirmen und sogar für Touch-Eingaben fit gemacht.

Über 120 neue Plugins soll es in Waveform 11 geben, das ist eine ganze Menge an neuen Tools, sehr schön. Dazu wird der FM-Synthesizer überarbeitet und mit neuen Features ausgestattet.

Einzig allein die Information, wann Tracktion Waveform 11 erhältlich sein wird, lässt der Hersteller offen. Warten wir es ab.