Retro: Tascam 688 MIDIStudio & 644 Multitrack-Taperecorder

Vorwort der Redaktion

Den jüngeren Lesern ist der Begriff „Ping-Pong-Recording“ sicherlich kein Begriff mehr, hingegen für diejenigen, die in den frühen 80ern bereits ihre eigenen Multitrack-Aufnahmen im Homerecording durchführten, war es die einzige Möglichkeit, auf 4-spurigen Cassettenrecordern, 6, 8 oder mehr Spuren aufzunehmen. Womit wir beim Thema wären. Musikkassetten boten immer schon 4 Spuren an, nur nutzten die HiFi-Versionen 2 Spuren (also Stereo) für das Abspielen in die eine Richtung und nach dem „Umdrehen“ der Tonband-Kassette, das Abspielen in die andere Richtung. 1979 entwickelte Tascam mit dem TEAC 144 PORTASTUDIO quasi die Blaupause für 4-Track-Tape-Recording auf einer Standard-Musikkassette und trat damit einen ungeheueren Siegeszug im Homerecording an. 10 Jahre nach dem Urmodell folgte schließlich mit dem Tascam 644 MIDIStudio (4 Spuren) und Tascam 688 MIDIStudio (8 Spuren) die Königsklasse dieser Gerätegattung, die Sven Rosswog heute ausführlicher vorstellen wird. Nach 1989 entwickelte Tascam (und auch andere) zwar noch einige wenige Nachfolgemodelle, diese waren jedoch in Ausstattung um Umfang schon wieder deutlich reduziert worden.

Kurz zu den Unterschieden von 644 und 688. Die kleinere Variante bot nicht nur halb so viele Spuren, weniger Mischpultkanäle und musste auch auf die Meterbridge verzichten, sie hatte auch tatsächlich einen etwas schlechteren Frequenzgang und war komplizierter zu bedienen. Obwohl von identischer Größe, war der Zugriff auf die Matrix im 644er deutlich unübersichtlicher und daher komplizierter als beim 688er. Ich erinnere mich gut daran, dass ich mir für das 644er Spickzettel gemacht hatte, um einigermaßen damit klarzukommen, während hingegen die Spurzuweisung im 688 ein Kinderspiel ist.

Nun aber viel Spaß bei Svens Blick in die Vergangenheit der Kassetten-Multitrack-Recorder.

Euer Peter Grandl

Vom Tonband zur Musikkassette

In der Zeit, als PCs im Studio so gut wie nicht vorkamen oder nur genutzt wurden, um MIDI-Geräte zu triggern, wurde auf Band aufgenommen. Es war eine Zeit, in der es unglaublich teuer war, professionelle Aufnahmen zu erstellen. 24 Zoll Bänder, wie sie für Tonbandmaschinen von Studer oder MCI genutzt wurden, waren purer Luxus. Doch es gab ein Medium, das billig und bezahlbar war: die Compact Cassette. Mit dem Tascam MIDI Studio haben wir es mit der Luxusklasse eines Vorläufers der Home-Studios zu tun. Dieses erlaubte es Anfang der 90er dem ambitionierten Musiker, auch zu Hause sehr komfortable Aufnahmen zu erstellen. Bekannter sind sicherlich die kleineren Geräte von Tascam, wie z. B. das Portastudio 464. Diese konnte aber nicht mit den Features des Tascam 688 MIDIStudio aufwarten. Bevor wir uns mit dem 644 oder 688 MIDIStudio beschäftigen, steigen wir in eine Zeitmaschine und erinnern an Kassetten und was sie bedeuteten.

Wie Compact Cassetten den Sound mehrerer Generationen prägten

Wenn man in den 1980 Jahren oder früher aufgewachsen ist, spielten Tapes – oder besser gesagt Compact Cassetten – eine unglaubliche große Rolle im Leben. Aufgrund ihrer Größe war es möglich, sie überall hin mitzunehmen. Sie wurden zu Hause, bei Freunden, im Auto und überhaupt überall abgespielt. Der Erfolg der Compact Cassette hat sicher auch damit zu tun, dass für dieses Format Abspielgeräte in allen Preisklassen und Qualitäten erhältlich waren.

Ich kann mich genau daran erinnern, dass es im Kinderzimmer einen Cassettenrecorder von Fisher Price gab, der als Spielzeug ausgelegt war. Soweit ich mich erinnern kann, war in diesem Gerät auch ein Mikrofon integriert.

Der Erfolg der Kassetten ist auch damit zu erklären, dass es preisgünstig und unkompliziert damit war, eigene Musikzusammenstellungen aus Schallplatten oder Radiosendungen zusammenzustellen. Wie man sich gefreut hat, wenn der Moderator nicht in das Intro oder Outro gequatscht hat.

Dann erfand Sony den Walkman und plötzlich waren alle mit Kopfhörern unterwegs. Diese handlichen Player erlaubten es, Kassetten mobil zu hören. Last euch nicht erzählen, dass es Kopfhörer in der Öffentlichkeit erst seit Smartphones gibt.

Die Kassette überlebte auch die CD, weil diese mit ihrem Aufkommen unglaublich teuer waren. Deshalb hat man sich CDs von Freunden geliehen, um sie auf Kassette zu überspielen. Das Wort „überspielen“ war damals unglaublich wichtig. Sehr merkwürdig, dass es gänzlich aus dem Sprachschatz verschwunden ist.

Der Todesstoß für die Kassette war sicher das Format MP3, das es ermöglichte, Musik im Internet verfügbar zu machen. Wer wollte in Zeiten des iPods noch einen Walkman? Plötzlich hatte man seine gesamte Musikbibliothek immer dabei und verfügbar.

Die Musikkassette war aber auch ein Medium, das ermöglichte, Mehrspuraufnahmen preisgünstig herzuerstellen. Mehrspur-Bandmaschinen lagen finanziell außerhalb der Reichweite von Homerecording-Studios. Eine echte 16 oder 24 Zoll Tape-Maschine war reiner Luxus. Für kleine Bands gab es daher nur zwei Alternativen: ein Studio zu mieten (was ebenfalls sehr teuer war) oder die Anschaffung eines Mehrspur-Cassettenrecorders.

Natürlich ist die Spurbreite einer Kassette begrenzt und verwendete man dann noch „Ping-Pong-Recording“, um am Ende mehr als 4 Spuren aufnehmen zu können, wurde mit jedem Arbeitsschritt der Sound dumpfer und verwaschener.

Ping-Pong-Recording / Bouncing

Was ist damit gemeint? Angenommen, man verwendet von den 4 Kassettenspuren nur 3 Spuren, um 3 verschiedene Signalquellen aufzuzeichnen, kann man diese 3 nach der Aufnahme auf die 4. Spur als Mischung übertragen. Danach hat man weitere 3 Spuren zur Verfügung. Nun zeichnet man aber nur noch 2 neue Spuren auf. Damit besitzt man den Mix aus der ersten Session auf Spur 4 plus die neue Session auf Spur 2 und 3. Dann erstellt man einen Mix aus Spur 4 (ursprünglich 3 Spuren) plus Spur 2 und 3 – und überspielt diese auf Spur 1. Damit wären wir bereits bei 6 Spuren im Monomix. Und wieder drei freien Spuren … usw.

Kassetten-Multitrack-Recording heute

Aktuelle Computer erlauben praktisch unbegrenztes HD-Recording, das macht rein technisch gesehen jede Art von Magnetband-gestütztes Mehrsprur-Recording überflüssig. Cubase, Logic, Live liefern das perfekte Studio, das jeden Tape-Recorder in den Schatten stellt. Warum schießen also aktuell die Preise für alte Portastudios geradezu unverschämt schnell in die Höhe?

Vor ein paar Jahren entschloss ich mich, ein Tapedeck zu kaufen, mit dem ich einzelne Spuren aufnehme und dann wieder in den Rechner schicke. Je abgenutzter das Band ist, umso besser. Aufgrund der perfekten Klangqualität des Rechners will ich leiernde und rauschende Bänder.

Bitte erzählt mir nichts von all den Plugins, die diesen Effekt reproduzieren. Nein, das klingt nicht wie ein Tape-Deck. Ganz und gar nicht. Wer auf Kassette aufgenommen hat, wird sofort den Unterschied hören. Das Tapedeck hat mich inspiriert und daraufhin wollte ich mir ein 4-Spur Gerät besorgen, etwas von Tascam oder Fostex. Doch oh weh, ein Tascam 464 ist wirklich ganz schön teuer. Diese Geräte kosten mindestens 300 Euro.

Als Peter Grandl mir anbot, den Luxusliner der damaligen Taperecorder zu testen, das Tascam 688 MIDIStudio, war ich sofort entzückt. Schauen wir also mal, was sich in diesem massiven Flightcase befindet.

Die inneren Werte des Tascam 688 MIDIStudio

Das Tascam 688 MIDIStudio wiegt 17,8 kg. Das habe ich eindeutig gemerkt, als ich es die Treppe hochgeschleppt habe. Es eignet sich damit nicht unbedingt für den dauernden mobilen Einsatz. Gewiss, kann man es in einem Flightcase auch mobil transportieren. Dazu empfehle ich aber ein Auto. Ich würde es nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad transportieren wollen.

Dagegen sprechen auch die Maße von 55,1 x 60,8 x 14,7 cm. Wenn die Metering-Anzeige ausgefahren ist, wächst es auf 22,7 cm an. Das Tascam 688 MIDIStudio verfügt über 10 Eingänge. Sie liegen als XLR-Eingänge vor und als große Klinkenstecker. Sie sind nicht auf der Rückseite angebracht, sondern hinter dem Display auf der Oberfläche.

Interessanterweise findet man hier nicht nur die Eingänge, sondern auch Inserts für die einzelnen Kanäle, die es ermöglichen, externe Effekte in die Mixersektion einzubinden. Jeder Kanal verfügt über einen 10 cm langen Fader. Sie besitzen einen angenehmen Widerstand, der es ermöglicht, präzise Einstellungen vorzunehmen.

Jeder Kanal wurde mit 10 gummierten Potis ausgestattet. Es handelt sich um sehr kleine Potis, die einen angenehmen festen Drehwiderstand haben. Obwohl die unterschiedlichen Sektionen der Potis beschriftet sind, wurde die 12 Uhr Stellung der Potis mit einer anderen Farbe gekennzeichnet, um Übersicht herzustellen.

Mit dem ersten Regler wird der Mikrofoneingang getrimmt. Die Regler 2 bis 5 sind für den dreibandigen Equalizer bestimmt. Ein dreitbandiger Equalizer mit 4 Reglern? Mit dem zusätzlichen Regler kann die Absenkung oder Anhebung der Mitten eingestellt werden. Schön!

Nach der EQ-Sektion folgen die zwei AUX-Kanäle. Die Regler haben auf 12 Uhr ihre Nullstellung. Aux1 bestimmt, wie viel Signal zu einem Kopfhörerausgang oder Effektgerät gesendet werden soll. Nach rechts gedreht (Post) wird das Signal hinter dem Fader abgegriffen und nach links gedreht (Pre) wird es vor dem Fader abgegriffen. Dies erklärt sehr gut, warum das Signal je nach Einstellung für den Kopfhörerausgang oder als Effekt nutzt. Ein Sänger braucht meistens keine Effekte, diese können sich auf seine Arbeit nur störend auswirken, weswegen man das Signal in diesem Fall natürlich nicht betont.

Das Tascam 688 verfügt pro Kanal über XLR- und Klinkeneingänge. Nichts, was sonderlich aufregend ist, das findet man auch in anderen Geräten. Das Besondere ist aber, dass man die Eingänge gleichzeitig benutzen darf. Mir sind derzeit keine Geräte bekannt, die das vermögen. Entweder man benutzt XLR oder Klinke, lautet normalerweise die Devise. Das Tascam nennt dies Dual-Funktion. Damit stehen 20 Kanäle zur Verfügung!

Die beiden Signale werden mit dem Dual-Level-Mixer geregelt, dem ein Pan-Regler zur Seite gestellt wurde. Danach folgt ein weiterer Pan-Regler für die gesamte Mixer-Sektion. Die beschriebenen Einstellungen gelten für die ersten 10 Kanäle.

Die ersten 8 Tracks korrespondieren mit der ausklappbaren großzügigen Level-Meter-Anzeige. Nach heutigen Maßstäben ist solch eine Anzeige auch noch Luxus. Meine Meter-Anzeige in Logic und Live wenden sich beschämt ab. Das wäre mal ein tolles USB-Zubehör: Eine externe Meter-Anzeige für DAWs. Oder vielleicht ein extra Monitor nur für die Mixer-Sektion der DAW?

Es folgen 4 Potis, mit denen das Signal des Effekt-Returns eingestellt werden kann. Dazu gibt es neben den Eingängen auch 4 große Klinkeneingänge, die sich als Pärchen auch für Stereo-Effektgeräte eignen.

Neben der Effekt-Return-Sektion findet man die Cue-Monitor-Sektion. Dafür stellt Tascam Lautstärkepotis für 8 Kanäle zur Verfügung, die mit jeweils einem Pan-Regler unterstützt werden. Die Regler sind untereinander angebracht. Wenn man von Cue-Monitor-Mix spricht, wird der eine oder andere Leser es schon annehmen: Das Tascam 688 MIDIStudio verfügt über unterschiedliche Ausgänge, um mit den Signalen bzw. den Aufnahmen zu arbeiten.

Das Routing für die Ausgänge wird mit Hilfe von rechteckigen Knöpfen in der Monitor-Sektion vorgenommen: Abgehört werden können die Group 1-2, der Cue-Monitor, Aux 1 und 2 sowie die Dual-Sektion. Wichtig war damals der Mono-Knopf, um Mono-Kompatibilität zu gewährleisten. Na ja, vielleicht ist der Mono-Knopf dank Smartphones in der Öffentlichkeit doch noch wichtig, damit es weiterhin bassfrei und unnötig laut plärrt.

In der Master-Sektion kontrolliert man mit 4 zusätzlichen Fadern die Ausgänge 1-2 bis 7-8. Das letzte Drittel der Oberfläche nimmt die Tape-Sektion und die digitale Routing-Sektion ein. Die Funktionen gehen hier natürlich weit über die Funktionen eines normalen Consumer-Tapedecks hinaus. Sofort fällt auf, dass das Tapedeck über die Klangveredlung DBX verfügt. Dabei handelt es sich wie bei Dolby um ein Verfahren, das Rauschen von Bandaufnahmen reduzieren soll. Auffällig sind auch die Pitch-Potis, mit denen die Geschwindigkeit des Bandes kontrolliert werden kann und dadurch interessante Pitch-Effekte zustande kommen. Die Funktionen werden im Folgenden näher betrachtet.

Das Arbeiten mit dem Tascam 688 MIDIStudio benötigt Vorbereitung

Musiker, die noch mit Cassettenrecorder arbeiten durften wissen, dass die Aufnahme mit herkömmlichen Geräten ziemlich simpel ist. Dabei handelt es sich aber meistens nur um Geräte, die über einen Eingang verfügen.

Um eine Aufnahme mit dem Tascam 688 durchzuführen, ist Vorbereitung notwendig. Da das Tascam 688 über sehr viele Eingänge, Ausgänge und sonstige Funktionen verfügt, muss man dem Gerät erklären, was man vorhat.

Um eine Spur aufzunehmen, muss bestimmt werden, mit welchen der konfigurierbaren Presets dies geschehen soll und auf welchen der Eingangskanäle die Aufnahme starten soll. Wir haben es hier mit einem Gerät zu tun, das auf der Schwelle der von der Analogtechnik zur Digitaltechnik entwickelt wurde.

Deshalb verfügt das Tascam 688 über ein großzügig gestaltetes graphisches LC-Display. Natürlich handelt es sich nicht um die ausgefuchsten graphischen Displays, die man in heutigen Instrumenten und Mischpulten findet. Die Graphik ist ein Produkt seiner Zeit und damit erinnert sie an Casio Digitaluhren, die damals der letzte Schrei waren. Das Display ist mit 10 x 4 cm äußerst großzügig bemessen. Damit hält es auch noch heutigen Maßstäben stand, wenn man an so manches Mini-Display denkt, das in so vielen Geräten verbaut ist. Eine vernünftige Größe vereinfacht die Bedienung und macht viel mehr Spaß. Das gilt auch, wenn ein kleines modernes Display dynamisch, hochauflösend und hintergrundbeleuchtet sein mag.

Das Tascam 688 verfügt über verschiedenste Eingänge auf den einzelnen Kanälen. Dem Tascam muss beigebracht werden, auf welchem Kanal man aufnehmen möchte. Dies geschieht mit dem Display. Hier gibt es eine ziemlich clevere Modulationsmatrix, die mit Hilfe der Buttons auf der linken Seite des Displays ausgewählt werden. Um Multitracking zu betreiben, muss man natürlich den Button Input drücken, um die verschiedenen Zuweisungen ablesen zu können. Die Darstellung ist sehr übersichtlich gegliedert und erklärt sich von selbst.

In der ersten Zeile steht Mic und in der zweiten Zeile Line, was sich natürlich auf die Inputs bezieht. Wenn man von den Mic- auf die Line-Eingänge wechseln möchte, drückt man Line-Group und diese beginnt zu blinken. Mithilfe der numerischen Tasten unter dem Display wird der jeweilige Kanal zugewiesen. Ein Balken wechselt die Zeile und zeigt an, welcher Input aktiv ist. Tascam liefert über 15 Presets mit, um uns in unserer Bequemlichkeit und Faulheit zu unterstützen. Insgesamt hat der Produzent und Musiker die Möglichkeit, bis zu 87 Presets abzuspeichern. Wem dies nicht reicht, kann Presets auf einer Datasette speichern. Für die damalige Zeit sehr komfortabel. So sind natürlich unglaublich komplexe Settings möglich, die jede Aufnahmesituation möglich macht und 1990 nur in der Anzahl der Eingänge beschränkt war.

Wie sensationell das alles war, wird im Handbuch deutlich, das anhand eines klassischen Mischpultes die sehr komplizierten Vorgänge beschreiben, die notwendig waren, um einfachstes Routing durchzuführen. Vorgänge, die heute mit einem Rechner und einer Soundkarte ein Kinderspiel sind. Da das Tascam auf dem Scheideweg der Digitaltechnik entstanden ist, findet man drollige Eintragungen im Handbuch. Die Presets sind im Handbuch abgedruckt und zwar genau so, wie man sie auf dem Display sehen kann.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass diese Technik zum Zeitpunkt der Entstehung alles andere als selbstverständlich war. Man wollte dem Leser des Handbuchs ein Medium an die Hand geben, mit dem er vertraut war, ein auf Papier gedrucktes Handbuch. Heute ist es selbstverständlich, durch Displays zu steppen und sich mit den verschiedenen Settings auseinanderzusetzen. Sicher wird heute auch mal ein Display im Handbuch abgedruckt, aber nicht in dieser Ausführlichkeit, weil „steppen“ normal ist. Für das Steppen stellt Tascam übriges Up- und Down-Tasten bereit. Lustigerweise sind diese nicht untereinander angebracht, sondern nebeneinander. Man hat noch experimentiert.

Die Arbeitsweise mit dem Tascam 688 MIDIStudio

Nach Tascam soll das Pult einem dreischrittigen Arbeitsprozess folgen. Zuerst werden Spuren aufgenommen. Diese werden mit Overdubs ergänzt und als letzter Schritt soll ein Mixdown erstellt werden. Natürlich kann man heute auch noch so arbeiten, aber dank moderner PCs und DAWs verschwimmen diese Abgrenzungen immer mehr.

Amüsiert hat mich die Tatsache, dass Tascam dringend darauf hinweist, dass für den Mixdown ein weiteres Tapedeck notwendig ist und dieser nicht im Gerät stattfindet. Heute bounct man ganz einfach und ein zusätzliches Aufnahmemedium ist nicht mehr dringend notwendig.

Mir ist natürlich vollkommen klar, dass es unterschiedlichste Aufnahmemethoden gibt und viele Musiker und Produzenten immer noch auf Bandmaschinen schwören – Stichwort: Analog-Processing. Jedenfalls möchte ich mit diesen Ausführungen deutlich machen, dass Tascam diese Arbeitsweise nicht nur vorschlägt, sondern auch unterschiedliche Betriebsmodi notwendig sind, um diese Schritte durchzuführen.

Als PC-Kind ist es mir sehr schwergefallen, mich in diese Arbeitsweise einzufinden. Wenn man ohne Vorwissen das Tascam anschaltet, wird man schwerlich einen Ton aus ihm herausbekommen. Selbst solche profanen Vorgänge, wie das Durchschleifen eines Signals, braucht Vorbereitung.

Ich dachte anfangs sogar, dass das Gerät nicht voll funktionstüchtig sei. Ich drehte an den EQs, schob Fader und nichts passierte. Das ware sehr irritierend. Das liegt an den verschiedenen Betriebsmodi, die aktiviert werden müssen.

In einer Lerneinheit empfiehlt Tascam, eine einfache Aufnahme mit Preset 1 durchzuführen. Mit diesem Preset hat man keinen Zugriff auf die Mixer-Sektion, weil Tascam davon ausgeht, dass manche Musiker einfach irgendwas aufnehmen möchte, ohne Einstellungen durchführen zu wollen.

Wenn man im Multitrack-Modus aufnehmen möchte, muss man Preset 14 aufrufen. Wenn man seine Aufnahme im Abspielmodus abmischen möchte, geschieht das mit Preset 12. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich das herausgefunden hatte. Selbstverständlich hat jeder Musiker unterschiedliche Bedürfnisse und deswegen ist es möglich, die Presets zu modifizieren oder an einer anderen Position abzuspeichern.

MIDI-Funktionalität

Bei all diesen Features darf man nicht vergessen, dass das Tascam 688 auch MIDI-Studio getauft wurde. MIDI war damals auf dem Siegeszug und man stattete das Tascam deswegen mit den Standardbuchsen MIDI In, Out und Thru aus.

Jedoch war die Vorstellung von MIDI eine ganz anders als heute. MIDI war vor allem nützlich, um wertvolle Spuren auf Band zu sparen, indem man Noten und Controller-Daten in einem externen Sequencer speichern konnte. Heutzutage wird MIDI eher seltener zu diesem Zweck eingesetzt, da Speicher und Spuren in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.

In modernen Studios wird MIDI hauptsächlich für Automation von Controller-Daten und Austauschbarkeit von Instrumenten und Plugins genutzt, für Total-Recall. Natürlich brauchen auch all die Software, Plugins und Apps Controller, die man anfassen kann. Die unüberschaubare Anzahl von MIDI-Controllern in allen Preisklassen macht deutlich, wie wichtig diese für die Arbeit am PC sind.

MIDI ist heute ein Werkzeug, das automatisch in allen DAWs vorhanden ist und dessen Einsatz relativ leicht zu bewerkstelligen ist. Leider gestaltet sich die Arbeit mit MIDI und dem Tascam 688 MIDIStudio nicht so einfach.

Wenn man MIDI-Instrumente mit dem Tascam 688 synchronisieren möchte, ist es notwendig, einen MIDI-Click auf die Spur 8 des Tascam aufzunehmen. Das MIDI-Signal wird analogisiert, also in ein FSK-Signal umgewandelt. Im Handbuch ist auch die Rede vom klassischen analogen Click-Track. Es ist nun mal ein Gerät aus der Übergangszeit zwischen der digitalen und analogen Zeit. Nachdem man das MIDI-Signal aufgenommen hat, wird es mit Hilfe des internen MTS (MIDI Tape SYNC Translator) des Tascams wieder digitalisiert, also in ein MIDI-Signal verwandelt und ist in der Lage, einen externen Sequencer zu steuern.

Ganz ehrlich: Ich bin sehr froh, dass ich heute so nicht mehr arbeiten muss. Damals hätte ich wahrscheinlich in der kreativen Saure-Gurken-Zeit MIDI-Clicks auf Spur 8 aufgenommen. Die Funktion, die auf diese Art und Weise möglich sind, sind natürlich nach heutigen Maßstäben rudimentär.

Clock, Start, Stop und Song-Position-Pointer ist möglich und das war es auch schon. Nach damaligen Maßstäben sicher ein Traum, da man nicht mehr zwingend auf das Timing der Musiker angewiesen war. Letztendlich sind 15 Schritte notwendig, bis man das Tascam MIDI-Studio mit dem Sequencer verbunden hat. Das funktioniert schon irgendwie, aber Spaß fühlt sich anders an. Vor allem ist es witzlos, dass das Tascam letztendlich als Master-Clock fungieren soll! Jede DAW ist heute stabiler.

Als Slave kann das Tascam 688 MIDIStudio nicht betrieben werden, es ist schließlich State of the Art und soll kontrollieren.

Wer braucht das Tascam 688/644 heute noch?

Hat sich das Tascam 688 nicht überlebt? Alle seine Funktionen bekommen wir heute hochkomfortabel in jeder DAW mitgeliefert.

Zum einen wäre da das Analog-Processing. Tape klingt einfach anders als Festplatte. Man bekommt einen sehr angenehmen und professionellen Klang geliefert.

Der Klang entsteht mit einer schnelleren Abspielgeschwindigkeit. Die Spielzeit der Kassetten verkürzt auf ein Viertel, was zu einer hochwertigen Klangqualität beiträgt, die mit der normalen Abspielqualität eines Tapes nicht vergleichbar ist. Das bedeutet weniger Rauschen. Mit diesem Verfahren werden Aufnahmen einer DAW auf sehr angenehme Weise analogisiert und damit veredelt. Natürlich kann man diese Aufnahmen nicht auf einem herkömmlichen Tapedeck abspielen.

Um den Sound nochmals zu optimieren, sollte man mit dem Mischpult arbeiten. Wenn man sich mit älteren elektronischen Instrumenten beschäftigt, fällt sofort aus, dass ihr Output im Vergleich zu heute eher leise ist. Dementsprechend ist auch der Headroom des Tascam 688 ausgelegt. Wenn man nun ein modernes Signal durch das Mischpult jagt, erreicht man sehr schnell den Maximum-Peak des Tascam 688. Die Verzerrungen, die durch die Übersteuerung entstehen, sind keinesfalls störend, sondern geben vor allem Beats aus der elektronischen Tanzmusik den richtigen Rums. Sehr einfach können mit diesem Mischpult die typisch angezerrten Bassdrum und HiHats erzeugt werden, wie man sie aus unzähligen Techno-Klassikern kennt.

Dabei ist natürlich der EQ äußerst hilfreich. Die Regler sind ziemlich klein und liegen eng beieinander, daher ist es nicht gerade einfach, Feineinstellung vorzunehmen. Aus meiner Sicht ist der EQ des Tascam aber auch nicht unbedingt der feinfühlige, präzise EQ, sondern ein Werkzeug, das seine Arbeit erledigt. Daher kann man schon mal kräftig an den Reglern drehen und findet so sehr schnell eine ungefähre Einstellung, die mehr oder weniger passt.

Mit diesen EQ lernt man sehr schnell sehr viel über ihre Bandbreite und wie diese sich im Verhältnis zu anderen Spuren verhalten und was sie leisten können. Der EQ wird besonders deutlich, wenn man in den roten Bereich des Mischpultes vordringt und dann gezwungenermaßen auf den anderen Spuren Platz in den Frequenzen schaffen muss. Aus meiner Sicht ist dieser Job mit einer DAW viel komplexer, weil die Möglichkeiten dieser EQs meist viel ausgereifter und feinfühliger sind. Manchmal ergibt eine groberer und intuitive Mischung, wie sie mit dem Tascam 688 vorgenommen werden kann, einfach viel mehr Sinn.

Sicher ist der Umstand, dass man viel eingeschränkter in seinen Möglichkeiten ist, hilfreich dabei, eine präzisere Abmischung zu erreichen. In einer DAW wird man verführt, noch ein weiteres Plugin einzusetzen und noch eins und noch eins. Vereinfachte Systeme zwingen dazu, mit den vorgefundenen Möglichkeiten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. So helfen sie, sich auf das Ergebnis zu fokussieren statt auf den Prozess.

Natürlich soll mit diesen Zeilen nicht die Errungenschaften von modernen DAWs in Frage gestellt oder gar verteufelt werden. Ein Tascam kann uns daran erinnern, dass hier und da nicht unbedingt ein 50-bandiger graphischer EQ mit Oszilloskop, Multipressor und Compressor notwendig ist. Manchmal reicht auch ein einfacher Lowcut oder nur die Anpassung der Lautstärke.

Unterschätzen darf man dabei nicht die klangfärbenden Eigenschaften des Tascam 688. Das Zusammenspiel aus Bandsättigung und den EQs bescheren den Aufnahmen einen ausgezeichneten und interessanten Klang. Moderne DAWs klingen meist viel neutraler.

Bandmaschinen-Plugins oder Samplerate-Converter schaffen es noch nicht, den charakteristischen Klang zu erzeugen, der das Tascam 688 ausmacht. Die Plugins verfügen nicht über diese deutliche Klangfärbung, die den Aufnahmen Charakter verleiht. Ich könnte mir vorstellen, dass Kenner und Profis den Klang des Tascam raushören können.

Einen besonderen Charme besitzt natürlich der Pitch-Control-Regler. Damit kann man es so richtig schön eiern lassen und Stimmen runterpitchen oder hochpitchen. Mir kommen da sofort frühe Ween Aufnahmen in den Sinn. Besonders Pure Guava zeichnet sich durch einen LoFi-Charakter aus und die Pitch-Effekte werden bis zum Maximum ausgeschlachtet. Psychedelic Songwriting at it’s best. Tatsächlich nutzten Ween wohl ein „Tascam Porta-3, oder Porta-4“ und bearbeiteten die Aufnahmen in einem Studio nach.

Die Tape-Sektion wird mit einem digitalen Display unterstützt und löste damit ein mechanisches Zählwerk ab. Hilfreich, um bestimmte Stellen in einer Aufnahme zu finden. Wenn man mit Tapes arbeitet, muss unglaublich viel gespult werden. Das ist ein Umstand, den man bei der Arbeit mit analogen Bandaufnahmen gern mal verdrängt. Wie viele Stunden ich damals mit Spulen verbracht habe, um einen Edit an der richtigen Stelle zu setzten, möchte ich gar nicht wissen. Nervig auch, wenn man einen bestimmten Song auf dem Tape hören möchte.

In Zeiten von CDs und MP3 kaum vorstellbar. Ruckzuck skippt man durch eine Playlist und Bandsalat gibt es auch nicht. Deswegen rät Tascam auch davon ab, Tapes zu benutzen, die länger als 90 min sind. Diese Bänder sind wesentlich dünner und deswegen kann es durch die erhöhte Abspielgeschwindigkeit zu Bandsalat kommen.

Es ist möglich, einen Nullpunkt zu setzten und das Tascam 688 spult automatisch an diese Stelle zurück, wenn man mit der Aufnahme fertig ist. Diese Funktion fand übrigens auch Einzug in HiFi-Tapedecks. Das Tascam ist zwar nicht unbedingt sonderlich laut, dennoch sind die Motoren des Tapes deutlich zu hören. Sicher verfügt das Tape über unzählige Funktionen, die in der Zeit vor dem PC unglaublich pfiffig, clever und schlau waren, wie z. B. die Möglichkeit, Sektionen neu aufzunehmen, Punch-in-Recording vorzunehmen, schlechte Spuren zu löschen und Inserts einzufügen.

Es geht, aber es ist sehr aufwändig und macht wirklich nicht viel Spaß. Heute sollte man sich auf die ausgezeichnete Mixer-Sektion, die EQs und analoges Processing durch Mehrspuraufnahmen beschränken, die vorher schön ordentlich im Computer arrangiert wurden. Ein Arrangement mit dem Tascam 688 aufzubauen, würde mich wahrscheinlich nach kurzer Zeit in den Wahnsinn treiben.

