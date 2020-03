ST Modular Boba Fat & HH – Bassdrum & Hihat-Module

Panel & PCB-Kits

ST Modular Boba Fat und HH sind zwei DIY-Module für analoge Drums. Die Kits sind eher für fortgeschrittene Bastler gedacht.

ST Modular richtet sich mit seinen Modulen an DIY-Freunde. Man bekommt keine fertigen Module, sondern nur Frontpanel, Platine und eine Liste der benötigten Bauteile. Diese zu besorgen und zu montieren liegt in der Hand des Anwenders. Listen und Bauanleitung stehen via github zur Verfügung.

Boba Fat ist eine duale Bassdrum, das Modul ist 14 TE breit. Die beiden Sounds können individuell oder zusammen getriggert werden. Eine Bassdrum hat einen eher soften Ton und lässt sich mit mehreren Parametern einstellen. Außerdem verfügt dieser Sound über einen internen LFO, der über einen Reset-Eingang neu gestartet bzw. synchronisiert werden kann.

Die zweite Bassdrum hat einen härteren Sound und ähnelt in den Parametern der Kick aus der TR-909.

Das 4 TE breite Modul HH erzeugt eine analoge Hihat. Die Basis ist ein Rauschgenerator, der von White Noise über Pink Noise bis Brown Noise (mit reduziertem Anteil der tiefen Frequenzen) erzeugen kann. Dem Rauschgenerator ist ein Decay-gesteuerter VCA nachgeschaltet. Das Decay kann manuell eingestellt oder über einen CV-Eingang moduliert werden.

Die beiden Kits sind noch nicht verfügbar. Preise wurde noch nicht bekanntgegeben, aber ähnliche Kits bei ST Modular kosten zwischen ungefähr 10,- und 20,- GBP.