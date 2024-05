Superbooth 24: Dreadbox 70HP Case & Emphasis, Eurorack

Schwarze Chromatic-Module & ein neuer Sequencer?

Dreadbox stellt das 70HP Case für Eurorack-Module vor. Doch das ist offenbar nicht die einzige Neuheit, die der Hersteller aus Athen auf der Superbooth 24 zeigen will. Ein Besuch am Stand W410 wird sich sicherlich lohnen.

Dreadbox 70HP Case

Das aus Aluminium gefertigte 70HP Case ist mit 0,79 kg ein echtes Leichtgewicht. Obwohl es keinen Deckel besitzt, wird es von Dreadbox als Transportlösung bezeichnet, die in jeden Rucksack passt.

Der interne Bus hat acht Anschlüsse für Module. Bei Bedarf kann aber laut Hersteller ein Flachbandkabel mit zusätzlichen Buchsen angeschlossen werden. Die Leistung ist mit: 1,5A@ +12 und 1A@ -12 (max combined for both +/-12 is 1,5A) angegeben. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes 15 V-Netzteil. Die maximale Einbautiefe für Module beträgt 40 mm.

Das Dreadbox 70HP Case ist ab sofort erhältlich. Der Preis beträgt 139,- Euro, zzgl. VAT.

Dreadbox Emphasis & Chromatic Module in schwarz

In dem Instagram-Video für das 70HP Case wird auch für einen kurzen Augenblick das bestückte Case gezeigt. Allerdings mit Module, die Dreadbox noch nicht auf der Webseite führt. Zunächst fallen die Module Hysteria, Eudemonia, Dystopia, Utopia, Nostalgia und Euphoria aus der Chromatic-Serie auf, die hier jedoch schwarze Frontpanele besitzen.

Spannend ist das Modul ganz links, das Emphasis heißt und offenbar ein Sequencer ist. Aufgrund der schlechten Bildauflösung sind allerdings außer den Tasten Play, Stop und Rec fast keine Details zu erkennen.

Plant Dreadbox womöglich ein weiteres vorkonfiguriertes Modularsystem, ähnlich dem Telepathy Bundle oder wird hiermit nur die neu designte Chromatic-Serie gezeigt?