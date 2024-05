Superbooth 24: RITS QSQ, DOC MK2, BOC, Eurorack-Module

Großer Sequencer und kleine Oszillatoren

Rides in the Storm oder kurz RITS, der Berliner Spezialist für günstige Eurorack-Module, stellt auf der Superbooth 24 neue Module bzw. neue Versionen am Stand W260 vor.

RITS DOC MK2

Das nur 6 TE breite VCO-Modul wurde überarbeitet und hat nun ein sehr stabiles Tuning und Tracking. Er erzeugt Saw, PWM und Triangle und bietet lineare sowie logarithmische FM-Eingänge mit Abschwächern. Das Modul kann auch in den LFO-Modus umgeschaltet werden.

Der Preis beträgt 105,- Euro.

RITS BOC

Ein Prototyp des diskreten VCOs wurde bereits im vergangenen Jahr gezeigt. Es handelt sich um eine besser ausgestattet Version des Moduls DOC. Das 12 TE breite Modul besitzt 10 Ausgänge für seine unterschiedlichen Waves, davon allein vier Suboszillator-Ausgänge. Zusätzlich zu linearer und logarithmischer FM sowie Sync-Funktion gibt es hier einen spannungssteuerbaren Wavefolder

Der Preis beträgt 170,- Euro.

RITS QSQ

QSQ erzeugt auf acht Kanälen Steuerspannungen und kann als Sequencer sowie als MIDI/CV-Interface genutzt werden. Das 26 TE breite Modul hat 16 Encoder in 4×4-Anordnung und einen weiteren Encoder für Werteeingaben am Display.

Die acht Tracks haben jeweils eine CV- und einen Gate-Ausgang. Die Länge der Tracks kann zwischen 1 und 64 Steps betragen und, ebenso wie die Clock-Teiler, für polyrhythmische Figuren bei jedem Track individuell festgelegt werden. Weiterhin gibt es Swing, vier Play-Modes und euklidische Rhythmen.

Pro Step könenn die Werte in Cent, Noten, Oktaven oder Hertz angezeigt werden. Es gibt Glide, Retrigger, Random- und Probability-Parameter.

RITS QSQ soll im Spätsommer/Herbst verfügbar sein. Der Preis beträgt 370,- Euro.