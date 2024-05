Superbooth 24: Love Synthesizers First Love FM

Erste Infos zum isländischen FM-Synth

Auf der Superbooth 24 wird der isländische Hersteller Love Synthesizers am Stand W250 seinen ersten Synthesizer vorstellen, der naheliegenderweise First Love FM heißt. Entwickler Kári Halldórsson hat uns freundlicherweise ein paar Informationen vorab mitgeteilt. Noch handelt es sich um einen Prototypen.

Love Synthesizers First Love FM

First Love FM ist natürlich ein FM-Synthesizer. Das handliche Gerät (19 x 24 cm) wird hauptsächlich über einen 7″-Touchscreen bedient, hat aber auch ein paar Tasten und Encoder, die unterstützend für die meisten Funktionen eingesetzt werden können. Das Interface wurde vom Entwickler insgesamt auf eine schnelle und zugängliche Bedienung ausgelegt.

Die FM-Engine arbeitet mit vier Operatoren. Die Algorithmen kann der Anwender über den Touchscreen selbst festlegen. Der Synthesizer ist vierfach multitimbral, wobei jeder der vier Klänge polyphon oder monophon über einen eigenen MIDI-Kanal angesteuert werden kann. Für breite Stacks lassen sich die vier Klänge aber auch gemeinsam auf dem gleichen MIDI-Kanal ansteuern.

Ein Besonderheit stellt die Morph-Hüllkurve dar. Der Anwender kann Snapshots des Sounds aufnehmen, bei denen alle momentanen Parameterwerte der Operatoren festgehalten werden. Zwischen diesen Snapshot kann dann mit der Hüllkurve der Sound gemorpht werden, sei es für kurze, markante Attacks oder langsame Entwicklungen im Klang. Diese Aktionen lassen sich direkt über die zentrale Waveform-Darstellung mit nur einer einfachen Berührung des Display durchführen. Außerdem gibt es für jedes Timbre eine Amp-Hüllkurve, die ähnlich einfach zu editieren sein soll.

Zusätzlich zu den herkömmlichen FM-Funktionen besitzt jeder Operator einen dynamische Wave Folder sowie eine sogenannte Calculation-Funktion, mit sich die standardmäßig genutzten Sine Waves bis hin zu Square Waves verändern lassen. Diese Funktionen finden noch vor der Modulation durch einen anderen Operator statt. Es ist auch möglich, die Operatoren gänzlich ohne FM für eine einfache additive Synthese oder einem Mix aus beiden Verfahren zu nutzen.

First Love FM wird auch über eine Effektsektion und einen integrierten Looper verfügen, die aber beide, wie auch weitere Features, noch in der Entwicklung sind.

Das Gerät wird zwei 6,3 mm Buchsen als Audioausgänge, einen USB-C Port sowie MIDI-in und MIDI-Thru im 5-Pin DIN-Format besitzen. Auch ein integrierter Mini-Speaker und eine Kopfhörerbuchse sind vorgesehen.

Erste Sound- und Videodemos soll es in Kürze geben. Entwickler Kári Halldórsson freut sich auf einen regen Austausch mit Interessenten auf der Superbooth. Das Feedback wird in die weitere Entwicklung des First Love FM einfließen. Den Preis wird er erst in ca. 6 bis 9 Monaten, nachdem alle weiteren Faktoren abgewogen werden konnten, abschätzen können. Der Synthesizer wird dann wohl erst im kommenden Jahr erhältlich sein.