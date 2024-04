Superbooth 24: Make Noise PrssPnt & Channel Saver, Eurorack-Module

Maths & Pressure Points als Mini-Me

Make Noise stellt zur Superbooth 24 mit PrssPnt und Ch.Svr aka Channel Saver zwei neue Controllermodule für das Eurorack vor. Pressure Points und Maths lassen grüßen.

Make Noise PrssPnt

PrssPnt ist eine kleine Version von Pressure Points. Das nur 4 TE breite Modul verfügt über ein Sensorfeld, das bei Berührung zwei CV- und zwei Gate-Signale erzeugt, die parallel an vier Ausgängen ausgegeben werden.

Beim ersten Gate-Ausgang liegt das Signal so lange an, wie das Feld berührt wird. Der zweite Gate-Ausgang schaltet bei jeder Berührung zwischen On und Off um, womit er sich zum Beispiel für Start/Stop eines Sequencers eignet.

Der Pressure-Ausgang erzeugt ein positives Steuersignal, das proportional zur Stärke des ausgeübten Drucks ist und mit dem Empfindlichkeitsregler angepasst werden kann. Mit der Smooth-Touch-Funktion wird das Signal, das bei Berühren ausgelöst wurde, durch einen einstellbaren Slew-Limiter geschickt wird. Bei hohen Werten des Slew Limiters können Verläufe mit sehr langem Decay entstehen.

Make Noise Channel Saver

Das 6 TE breite Modul Channel Saver ist ein kleines Utility-Modul, das mehrere Kanäle zur Signalverarbeitung bietet, die man im Modularsystem immer wieder braucht. Es besitzt abgewandelte Summing-, Offset- und Attenuversion-Funktionen aus dem Modul Maths. Mit den Kanälen 1 und 2 lassen sich Signale verstärken, abschwächen oder invertieren. Wenn die Eingänge nicht gepatcht sind, werden hier DC-Signale generiert. Im Kanal 3 kann mit einem Crossfader zwischen zwei Eingängen übergeblendet werden. Die Funktionen lassen sich per Patch auch miteinander kombinieren.

Make Noise PrssPnt und Channel Saver (Ch.Svr) sind in Kürze erhältlich. PrssPnt kostet 89,- US-Dollar und Channel Saver 99,- US.Dollar.