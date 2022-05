Superbooth 22: Bastl Instruments Pizza, FM/Waveshaping-Oszillator

3 OSCs in einem Modul

Bastl Instruments Pizza ist ein digitaler Eurorack-Oszillator, der FM-Synthese, Waveshaping, Wavefolding und Ringmodulation in sich kombiniert. Dafür beherbergt das Modul intern drei Oszillatoren. Der Main-Oszillator kann in der Phase (wie die FM beim DX7) moduliert und mit einem Wave Folder bearbeitet werden. Dazu kommen zwei Modulationsoszillatoren: der Octave-Oszillator, der auch über einen eigenen Ausgang verfügt, und der Ratio-Oszillator, der für erweiterte FM-Aufgaben zuständig ist. Beide Modulatoren verfügen über Sine, Square und Saw und können mit dem Main-Oszillator ringmodulieren. Das Modul besitzt drei separate Audioausgänge.

Der CTRL-Regler und der dazu gehörende CV-Eingang lassen sich sich verschiedenen Funktionen zuweisen, wodurch man tieferen Zugriff auf den Oszillatorkern erhält: lineare FM, exponentielle FM (global, Octave oder Ratio OSC.), Octave, Detune, Modulator Ratio Selection, Waveshaping, Wavefolding, Ringmodulation, interner, bipolarer VCA.

Über den EXT-Eingang kann der Main-Oszillator direkt in der Phase moduliert werden.

Der V/Oct-Eingang lässt sich einfach kalibrieren , indem die Note „C“ für 0 Volt und das zwei Oktaven darüber liegende „C“ für 2 Volt eingespielt wird. Außerdem lässt sich der Eingang mit einem Quantize-Modus betreiben.

Das 8 TE breite Modul verfügt auf der Platine einen Micro-USB-Port für Firmware-Updates.

Bastl Instruments Pizza kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung soll voraussichtlich ab Juni 2022 erfolgen. Der Preis beträgt 297,- Euro. Der tschechische Hersteller ist auf der Superbooth 22 am Stand O430 anzutreffen und wird dort unter anderem auch den Synthesizer Softpop SP2 zeigen..