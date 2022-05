Superbooth 22: Doepfer A-100 Eurorack-Module

Stereo-VCF, Mixer, Quad-Attenuator

Keine Superbooth ohne Doepfer. Am Stand B025 gibt es das A-100 Eurorack-Modularsystem in seiner ganzen Vielfalt zu sehen, einschließlich der neuen Module A-121s, A-138j und A-183-5, die ab Juni oder Juli erhältlich sein sollen.

Doepfer A-121s Stereo Multimode Filter

A-121s ist ein duales Multimode-Filter, das für Stereosignale, aber auch als parallel oder seriell geschaltetes Doppel-Filter eingesetzt werden kann. Das 12 dB Filter ist identisch mit den Modulen A-121-2 und A-121-3. Der Filtertyp lässt sich stufenlos von Tiefpass über Notch und Hochpass zu Bandpass überblenden. Die Bedienelemente und CV-Eingänge für die Steuerung der Parameter sind speziell auf die Anwendung als Stereo- bzw. Doppel-Filter ausgelegt. Es stehen sowohl Elemente für die gemeinsame wie auch für die individuelle Steuerung von Cutoff, Resonanz und Filtertyp zur Verfügung. Die beiden Cutoffs lassen sich mit dem Delta-Regler von Hand oder über den dazu gehörenden CV-Eingang gegeneinander verschieben. Das Modul wird auch im schwarzen Vintage-Look erhältlich sein.

Preis: Standard 260,- Euro / Vintage 280,- Euro

Doepfer A-138j Inverting/Interrupting Mixer (Janus Mixer)

A-138j aus der Slim Line-Serie ist ein vierkanaliger Mischer, der als Besonderheit mit einem kombinierten Polaritäts/Mute-Schalter für jeden Kanal ausgestattet ist. In der oberen Stellung wird das invertierte Eingangssignal zum Mischen verwendet. In der Mittelstellung ist der Eingang stummgeschaltet und in der unteren Position kommt das normale (nicht-invertierte) Signal zum Einsatz. Die Invertierung von Signalen ist besonders beim Mischen von Steuerspannungssignalen (z.B. LFO, ADSR) sinnvoll. Aber auch zum Mischen von korrelierten Audio-Signalen wird diese Funktion benötigt, bsw. für Rückkopplungen oder dem Mischen von Original-Signalen mit weiter verarbeiteten Signalen.

Zusätzlich verfügt das 6 TE breite Modul über zwei Arten von Einzelausgängen und einen zweifach ausgeführten Mix-Ausgang. Für jeden der vier Eingänge steht ein eigener Abschwächer mit linearer Kennlinie zur Verfügung.

Preis: 100,- Euro

A-183-5 Quad Attenuator

A-183-5 gehört auch zur Slim Line-Serie und enthält vier passive Abschwächer. Passiv bedeutet, dass jede Einheit nur aus zwei Buchsen mit einem dazwischengeschalteten 50k-Potentiometer besteht. Es sind keine aktiven Bauelemente wie z.B. Verstärker oder Buffer vorhanden. Daher benötigt das Modul keine Stromversorgung über den Systembus. Das Modul kann für Pegelabschwächung bei Steuerspannungen oder Audiosignalen für andere A-100-Module oder Module anderer Hersteller ohne eigene Abschwächer eingesetzt werden.

Preis: 70,- Euro