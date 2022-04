Superbooth 22: Making Sound Machines Stolperbeats, Trigger-Sequencer

Beats mit steuerbarem Shuffle

Making Sound Machines Stolperbeats ist ein Trigger-Sequencer im Eurorack-Format, der auf der Superbooth 22 vorgestellt werden wird. Das Konzept für das Modul wurde von Künstlern wie Flying Lotus, Hiatus Kaiyote und J Dilla inspiriert.

Der Prototyp von Stolperbeats besitzt acht Trigger-Ausgänge, die mit Kick, Snare, open und clossed Hihat sowie zwei Mal Perc beschriftet sind. Man kann die Ausgänge natürlich zu beliebigen Modulen patchen, doch die Intention ist die Zuordnung mit den entsprechenden LED-Feldern zur passenden Anzeige der Steps. Parallel zu den Trigger-Ausgängen werden die Beats auch via MIDI ausgegeben.

Ein wichtiger Punkt von Stolperbeats ist die in der Tiefe steuerbare Shuffle-Funktion, um die Steps entsprechend aus dem starren Raster zu nehmen und so lebendigere Beats zu erzielen. Auch eine Sub Divide-Funktion ist vorhanden. Die Bedienung erfolgt über 12 Encoder mit Druckfunktion.

Über CV-Eingänge sowie MIDI können die Pattern-Funktionen und Shuffle-Parameter von außen gesteuert werden. Das Modul hat eine Breite von 26 TE.

Hier gibt es einen ersten Eindruck von der Arbeitsweise mit Stolperbeats:

Genauere Details zu Making Sound Machines Stolperbeats wurden noch nicht veröffentlicht und das Modul ist auch noch nicht auf der Webseite des Düsseldorfer Herstellers zu finden. Making Sound Machine ist auf der Superbooth 22 am Stand Z361 zu finden, wo neben dem Sequencer auch die Module Tausend dB und Multiplikant gezeigt werden.