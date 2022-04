Superbooth 22: Moog Etherwave, Theremin

Etherwave is back

Basierend auf dem von Bob Moog persönlich entworfenen Theremins von 1996 kommt nun eine neue, erweiterte Version des Etherwave Theremins in einem neuen Design.

ANZEIGE

Das neue Etherwave Theremin hat gegenüber der früheren Version ein paar zusätzliche Features bekommen und Überarbeitungen erfahren. So wurde die Bass-Wiedergabe und die Stabilität in den tiefsten Lagen verbessert. Die Antennen lassen sich nun leichter montieren bzw. abnehmen, um das Instrument schneller und bequemer für den Transport bereit zu machen. Und mit einem Quick-Release-Adapter für Mikrostative kann das Theremin nun schneller auf- und abgebaut werden.

Es gibt einen Mute-Schalter um das Instrument in einem Standby-Mode zu versetzen. In diesem Modus kann man auch die Pitch-Einstellung per Kopfhörer überprüfen. Mute kann auch über einen angeschlossenen Fußschalter betätigt werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Der Klang lässt sich mit Brigthness und Waveform variabel einstellen. Pitch Range und Volume Range können mit zwei Reglern angepasst werden. Der frontseitige Kopfhörerausgang lässt sich unabhängig vom Audioausgang regeln.

Es gibt drei analoge Steuerausgänge wie beim früheren Etherwave Plus-Modell: Gate Out, Pitch Out und Volume Out. Darüber lassen sich semi-modulare Synthesizer, Eurorack-Modularsysteme oder andere Instrumente mit entsprechenden Eingängen ansteuern.

Das Moog Etherwave Thermin ist ab sofort erhältlich, der Preis beträgt 999,- Euro. Moog ist auf der Superbooth 22 am Stand H152 vertreten und wird dort u.a. das Etherwave präsentieren.