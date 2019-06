Workshop: Mikrofonierung von Gitarrenverstärkern

Wie klingt der Gitarrensound besser?

Mikrofonierung von Gitarrenverstärkern. Wir alle wissen, es gibt unzählige Arten, Instrumente mit Mikrofonen abzunehmen, sprich zu mikrofonieren. Es gibt vergleichsweise einfach zu mikrofonierende Instrumente wie z. B. eine Trompete und entsprechend das andere Ende der Skala, als da wären z. B. aufwändige Schlagzeug-Sets. Der absolute Spitzenreiter in Sachen Komplexität hingegen ist eine verzerrte Gitarre, die nicht nur in Sachen Obertonverhalten das wohl größte Spektrum im Musikalienbereich bietet, sondern auch geschmacklich geradezu extreme Formen annehmen kann. Um etwas Klarheit in die klanglichen Möglichkeiten zu bringen, soll sich dieser Workshop mit der Mikrofonierung der E-Gitarre beschäftigen und einen Vergleich mit den immer beliebter werdenden Amp- und Speaker-Simulationen ziehen.

Mikrofonierung von Gitarrenverstärkern und Lautsprecherboxen



Widmen wir uns doch direkt einmal der größten Schlammschlacht vorneweg, dem Vergleich einer Mikrofonaufnahme vor einem Lautsprecher mit der eines Speaker-Simulators. Ich lehne mich einmal weit aus dem Fenster und frage in die Runde. Wir nehmen ein Studio der Spitzenklasse mit Top-Leuten hinter den Reglern, wir haben keine Budget-Einschränkung oder Zeit-Limitierung. Wie viele Speaker-Simulationen werden auf dem Album Verwendung finden?

Antwort: keine!

Warum: Mikrofonierung von Gitarrenverstärkern, beziehungsweise Mikrofonierung von echten Lautsprechern, ist in letzter Konsequenz klanglich IMMER die bessere Wahl!

Oha, jetzt kann ich das Geschrei im Sinne von „mein Kemper klingt super und ist nicht vom Original zu unterscheiden“ bzw. „warum spielen dann all meine Lieblingsbands Simulatoren, wenn es angeblich bessere Lösungen gibt. Bei deren Gage ist doch genug Geld vorhanden.“ O.k., gehen wir die Punkte einmal in Ruhe durch. Fangen wir mit dem Live-Bereich an.

Es stimmt, auf nahezu allen Festivals, auf den ich auch selber spiele, arbeiten bis zu 80 % der Kollegen mit Kemper oder Axe-Fx, darunter auch international bekannte Größen, die es auch problemlos hinbekommen würden, einen entsprechenden analogen Fuhrpark aufzufahren. Der entscheidende Grund für die Verwendung von Simulationen besteht aus zwei Punkten, die sich in den vergangenen Jahren zum Teil komplett diametral zu früheren Live-Situationen entwickelt haben. Zum einen ist es die Verwendung von In-Ear-Monitoring und zum anderen die vermehrte Verwendung von kleinen, leicht zu transportierenden Verstärkersystemen.

Durch die Verwendung von In-Ear-Systemen ist der Bühnenschall als Monitorquelle primär obsolet geworden. Vorausgesetzt, man hat einen hervorragenden Monitormix, ist jede Art von Bühnenlautstärke nicht nur nicht mehr von Nöten, nein, sie stört viele Musiker regelrecht. Klar, wer hat nicht schon mal davon geträumt, den Bassisten/Gitarristen auf Knopfdruck auf seiner Bühnenseite leiser zu drehen, ohne die nervigen „das-ist-kein-Rock-n-Roll mehr“ Plattitüden durchzukauen.

Zum Zweiten müssen professionelle Musiker heutzutage um ein Vielfaches beweglicher in ihren Reisemöglichkeiten sein, sprich Berge von Equipment zu bewegen, lohnt sich nur noch bei den Wenigsten und wenn, wird der Platz im Truck/Bus lieber für optische Punkte wie Bühnenaufbauten, Egoriser o. ä. verwendet, denn alle Musiker wissen es, aber niemand will es wahrhaben. Augen hören mehr!

Nachweislich können 70 % aller Musikhörer am Radio ein dreckig gespieltes Tenorsaxophon nicht von einer verzerrten Gitarre unterscheiden, was glaubt ihr, was solche Leute Unterschiede im Gitarrensound interessiert? Auch weit über 95 % der Konzertbesucher können nicht unterscheiden, ob es sich bei dem Gitarrensound um eine Speaker-Simulation oder eine mikrofonierte Gitarrenabnahme handelt. Die gleichen Leute können übrigens auch nicht heraushören, wie viele Instrumente live von Backing-Tracks vom MacBook übernommen werden oder es ist ihnen schlichtweg egal, aber das ist eine andere Geschichte.

Fazit: Es gibt gute Gründe, warum sich so viele Musiker mittlerweile auf eine synthetische Reproduktion ihrer Sounds festgelegt haben, zumal viele jüngere Musiker überhaupt keine andere Art der Klangerzeugung mehr kennen und wahrscheinlich noch nie selber an einem Verstärker herumgeschraubt haben. Also, warum sollte man sich überhaupt noch auf den Old-School-Weg begeben und die für allerlei Probleme wie Verschieben, Umstoßen, Im-Weg-Stehen anfälligen Mikrofone in Erwägung ziehen? Der Grund wird bereits im Wort „Lautsprechersimulation“ beschrieben. Ein elektronisches Bauteil tut so als ob! Und genau das ist der Punkt, wo das Mikrofon ansetzt.

Die Interaktion des Instrumentes mit der bewegten Luft eines Lautsprechers ist durch keine Simulation zu ersetzen. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen den einzelnen Gliedern der Soundkette, die sich ständig gegenseitig beeinflussen und den Ton entsprechend variieren. Das Gleiche gilt für die dynamische Arbeitsweise der Bauteile Verstärker/Lautsprecher/Box, die sich dermaßen komplex gestaltet, dass es selbst der beste Algorithmus nicht wirklich hinbekommt.

Hört jemand im Publikum diesen Aufwand? Nein! Ist dieser Aufwand wirtschaftlich gerechtfertigt? Nein! Spielt der ausführende Musiker durch diesen Aufwand besser? Auf jeden Fall! Nehmt einen Kemper User, setzt ihn vor einen hochwertigen Fullstack, lasst ihn einen Powerchord seiner Wahl spielen und schaut euch sein Gesicht an. Nehmt euch einen Sansamp Inear Bassisten, setzt ihn vor einen Ampeg Classic mit 8×10“ Box, lasst ihn das tiefe E spielen und schaut euch sein Gesicht an.

Warum werden dann Simulatoren im Tonstudio eingesetzt?

In einem professionellen Studio gibt es letztendlich nur einen Grund, auf Simulatoren zurückzugreifen und dieser Grund heißt Zeit in Verbindung mit Geld. Homerecording.Studios scheitern hingegen meistens an adäquaten Räumlichkeiten, um einen hochwertigen Gitarrensound zu erzeugen und schätzen daher die Sounds aus der Retorte. Daher einfach ein Profile vom Sound der letzten Platte anlegen, Kemper einschalten, loslegen, Sound nahezu identisch. Schnell, problemlos und ohne eine Weiterentwicklung des Künstlers. Will man ja auch meistens von der Plattenfirma und vom Fan aus, am besten das erfolgreichste Album immer und immer wieder in leichter Abwechslung aufnehmen, alle glücklich … bis auf den Künstler, der sich selbst irgendwann nicht mehr hören kann und sich zu Tode langweilt – aber auch das ist eine andere Geschichte.

Wie nimmt man eine E-Gitarre am besten ab?

Und schon wieder eine von diesen Fragen, auf die es im Prinzip keine Antwort gibt, da die Auswahl so riesig ist, dass man Bücher verfassen müsste (was ja schon viele Kollegen gemacht haben). Allerdings kann man eine Art Guideline erstellen, was den Großteil der praxisgerechten Lösungen abdeckt und was ich hiermit versuchen möchte.

Für die Praxis gehen wir von einer „Close Mike“ Situation aus, sprich, wir positionieren alle Mikrofone so nah wie möglich am Lautsprecher, um Übersprechung von anderen Instrumenten zu vermeiden und den Sound so direkt wie möglich zu bekommen. Typische Raumaufnahmen sind noch mal eine ganz andere Welt für sich, die wir in diesem Workshop nicht weiter behandeln wollen.

Was „hört“ das Mikrofon?

Denkt immer dran, was euer Gehör im Proberaum oder auf der Bühne von eurem Verstärker wahrnimmt, hat NICHTS mit dem Klang zu tun, was ein Mikrofon in ca. 10 cm Abstand vom Lautsprecher „hört“. Viele Musiker sind regelrecht entsetzt, wenn sie den Klang ihres Instruments im Regieraum aus den Monitoren hören und sich über den harten, direkten Klang wundern, der so gar nichts mehr mit dem liebgewonnen Proberaumsound gemeinsam hat. Das ist normal, verunsichert aber ungemein, zumal man plötzlich auf jeden noch so kleinen Spielfehler, jedes Kratzen, Rutschen oder Quietschen hört, was wiederum noch mehr verunsichert. Lösung? Keine! Dran gewöhnen und so sauber wie möglich spielen!

Welches Mikrofon für welchen Sound?

Im Vergleich zu Gesangsmikrofonen, wo man mittlerweile vor lauter Bäumen den Wald kaum noch erkennen kann, haben sich für Gitarrenaufnahmen vergleichsweise wenige Protagonisten etabliert. Die beiden Klassiker, die im Live-Bereich nach wie vor bei ca. 99 % aller Signalübertragung bevorzugt werden, sind das Shure SM57 und Sennheiser E 906. Neu in der Phalanx ist die amerikanische Firma Heil, die durch konsequente Produktpolitik als der neue heiße Geheimtipp insbesondere durch ihre Modelle PR30 und PR31 im Gitarrenbereich gilt. Die genannten Typen werden primär für den „Close Mike“ Einsatz genommen, sprich unmittelbar an der Membran des Lautsprechers positioniert und sind allesamt dynamische Mikrofone.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit Kondensator-Großmembranmikrofonen, gerne auch auf Röhrenbasis, sowohl in der Close Mike Position, als auch mit etwas Abstand vom Lautsprecher unter Berücksichtigung des Raumklangs abzunehmen. Im Gegensatz zu den dynamischen Mikrofonen, die zumeist mit einem klassischen Mittenanteil in Sachen Durchsetzungsfähigkeit punkten, klingen die Kondensator Vertreter durchweg weicher und „edler“, was je nach Musikrichtung Vor- und Nachteile haben kann. Generell, erlaubt ist was gefällt, gut klingt und genügend Schalldruck aushält.

Wie wird das Mikrofon optimal positioniert?

Der heikelste Punkt der Gitarrenabnahme! Jeder Zentimeter beeinträchtigt den Sound immens, insbesondere wenn der Gain-Anteil des Gitarrensounds den Lead-Bereich oder höher besitzt. Generell lässt sich sagen, je mehr das Mikrofon sich in der Mitte des Lautsprechers befindet, umso mehr Höhen und umso weniger Bässe werden aufgenommen. Die beiden Extreme wären demnach die Mitte des Konus, die nur sehr scharfe Höhen wiedergibt oder aber der Rand des Lautsprechers, der allein für sich genommen nur dumpf und undifferenziert klingt.

Je nach persönlichem Geschmack empfiehlt es sich, als Basis das Mikrofon direkt an der Frontbespannung in Richtung des Kalottenrandes zu positionieren, um dann je nach Geschmack das Mikrofon im Millimeterbereich zu verschieben. Wie gesagt, kleinste Veränderungen ergeben bereits einen großen klanglichen Unterschied.

Die Fredman Methode

Im Normalfall bekommt der Toningenieur bei der Verwendung von zwei Mikrofonen an unterschiedlichen Lautsprechern, die aber das gleiche Signal erhalten, grüne Pickel, da er sich zumeist mit riesigen Phasenproblemen auseinandersetzen muss. Anders sieht es bei der Fredman Methode aus, bei der zwei gleiche Mikrofone (wird gerne mit SM7 gemacht) in unterschiedlichen Winkeln auf unterschiedliche Flächen des Lautsprechers zeigen.

Der Standard sieht eine ca. 45 Grad Positionierung eines Mikrofons Richtung des Randes der Kalotte vor, während das andere Mikrofon die in Einzelabnahme unbrauchbare Positionierung direkt auf den Konus vorsieht. Das richtige Mischungsverhältnis dieser beiden Signale sorgt in ihrer Kombination für einen der besten Hard- und Heavy Sounds, den man erzeugen kann. So wurde z. B. das erste Van Halen Album in Sachen Gitarre aufgenommen, einem DER Gitarrensounds schlechthin.

Was ist mit Reamping?

Gerne als die „Geheimwaffe in der Not“ angepriesen, basiert Reamping auf dem Prinzip, dass ein parallel aufgenommenes, cleanes Gitarrensignal über ein Interface nebst D.I. Box für einen Gitarrenverstärker aufgearbeitet wird, um dann in einen zusätzlichen Verstärker geschickt und nochmals neu aufgenommen zu werden.

Bei vergleichsweise undynamischen Sounds, wie sie im High-Gain des Öfteren auftreten, in Kombination mit einer flächigen Spielweise mag dieses Prinzip gut funktionieren, allerdings ist auch hier die Interaktion der Gitarre mit dem Verstärker/Lautsprecher durch die mehrfache Wandlung und Signalangleichung nicht mehr die gleiche, wie bei der direkten Verbindung mit einem Kabel. Ein guter Gitarrist, der möglichst direkt mit dem Verstärker verbunden ist, passt seine Spielweise auch immer dem verwendeten Equipment an, eine Besonderheit, die bei dem Reamping zwangsweise komplett auf der Strecke bleibt.