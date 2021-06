Behringer Brains, Launch am 15. Juni

Informationsbefreiter Teaser

Wenn wir dachten, dass wir die Ära der nervenden Häppchen-Teaser schon hinter uns gelassen hätten, belehrt uns Behringer Brains eines besseren. Nicht das uns das freuen würde …

Immerhin müssen wir nicht all zu lang warten, bis wir wissen, was es mit Brains auf sich hat, den es soll bereits am 15. Juni offiziell vorgestellt werden. Der heute veröffentlichte Teaser lässt jedoch nahezu alles im Dunkeln.

Man hört Sounds, die doch hoffentlich alle von Brains stammen. Die eingeblendeten Symbole zeigen offensichtlich diverse Drums und andere legen Synthesizer-Algorithmen, Samples und Sequenzen nahe, so dass es in Richtung Groovebox gehen könnte. Und es scheint sich um Hardware zu handeln, was insbesondere durch das Behringer-Logo auf einem OLED-Display am Ende des Videos, aber auch andere Anzeigen als recht wahrscheinlich erscheint. Und kürzlich meldete Behringer auf Facebook, dass man diesen Monat Neuigkeiten aus dem Synthesizer-Bereich bringen will, über die es bislang noch keine Mitteilungen gab.

Oder ist es doch eher eine Mini-DAW als App?

Die Spekulationen werden sicherlich in das berühmte Kraut schießen und wir werden diese Meldung sicherlich (mehrfach) aktualisieren müssen. Bis dahin…