ELTA Music Polivoks PM-02, Semi-Modular Analog Synthesizer

Ein semi-modularer Polivoks als Desktop und Eurorack Stimme

Im März 2018 berichtete Jim über den ELTA Music Polivoks mini, ein Synthesizer, der in Zusammenarbeit mit dem Ingenieur des Originals Valdimir Kuzmin und seiner Frau entwickelt wurde.

Jetzt melden sich die russischen Entwickler mit einem weiteren Polivoks Synth zurück. Der Polivoks PM-02 basiert auf dem Polivoks Mini und ist ein neuer semi-modularer Analog-Synthesizer.

Die Hauptmerkmale sind geblieben: 1 VCO (Dreieck, Sägezahn und Rechteck mit Pulsebreitenmodulation), 1 Sub-VCO, Mixer, Filter (TP, BP), ADSR-Hüllkurve, VCA, LFO und externer Audio-Eingang. Neu hinzugekommen ist auf der rechten Seite ein Eurorack-fähiges Panel mit einer Ein- und Ausgangssektion.

Eingänge: V/Okt., Gate, PWM, Pitch-CV mit Anteilregler, VCA-CV, Cutoff-CV mit Anteilregler und externem Audio-Eingang

V/Okt., Gate, PWM, Pitch-CV mit Anteilregler, VCA-CV, Cutoff-CV mit Anteilregler und externem Audio-Eingang Ausgänge: 2x LFO, Hüllkurve, Noise, VCO (Dreieck, Rechteck, Sägezahn), Sub-Oszillator und Audio-Ausgang

Wie der Entwickler mir bestätigte, wird der Polivoks PM-02 als Desktop-Gerät und als Eurorack-Stimme auf den Markt kommen. Offizielle Demos gibt es zurzeit keine. Da der PM-02 aber auf dem Polivoks Mini basiert, kann man sich diese Demos anhören, um einen Eindruck vom Klang zu bekommen.

Wann der Polivoks PM-02 veröffentlicht wird und was er kosten soll, ist zurzeit nicht bekannt. Was wir wissen: Die Mini-Version kostet 540 USD auf der Hersellerseite, so denke ich wird der PM-02 auch nicht viel teurer sein.