Live – Musikmesse 2017: SPL Crimson 3, Madicon, Audiointerface

Neben dem Monitorcontroller SPL SMC 7.1. stellt der deutsche Hersteller SPL auf der Musikmesse noch zwei weitere neue Geräte vor, den SPL Crimson 3 und den SPL Madicon.

Der SPL Crimson 3 ist wie der Name bereits sagt die dritte Version des Crimson Audiointerfaces mit integriertem Monitorcontroller. Gegenüber den Vorgängern ist der SPL Crimson 3 deutlich größer konzipiert und bietet mit 16 Eingängen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Zwei Mikrofonvorverstärker in diskreter Technik, zwei Instrumentenvorverstärker sowie vier symmetrische Line Ins gehören dazu, ebenso sechs Recording Kanäle über USB (24 Bit/192 kHz) und eine digitale S/PDIF-Schnittstelle.

Neben zwei separaten Kopfhörerverstärkern lassen sich zwei Studiomonitore parallel am SPL Crimson 3 betreiben, der Artist-Mode erlaubt einen individuellen Mix für den Musiker/Künstler inklusive Talkback. Der Preis wird sich auf 769,- Euro (UVP inkl. MwSt.) belaufen, die Verfügbarkeit liefern wir schnellstmöglich nach.

Als Dritten im Bunde präsentiert der Hersteller den SPL Madicon, ein MADI-to-USB-Interface. Der SPL Madicon bietet 64 Ein- und Ausgangskanäle sowie einen zusätzlichen optischen Stereoausgang.

Gewandelt wird mit bis zu 24 Bit/192 kHz, Low-Latency Monitoring ist möglich. Neben einem Control Room Mix erlaubt der SPL Madicon sechs weitere individuelle Kopfhörermixes, ein Talkback ist auch integriert. Kompatibel zu Windows & Mac lassen sich damit 64 Spuren direkt auf die Festplatte aufnehmen, Spuren werden automatisch benannt wie auch die restliche Aufnahmezeit angezeigt. Der Madicon kommt sogar ohne zusätzliche Stromversorgung aus, USB-Bus powered. Auch wird der Preis bei 769,- Euro UVP inkl. MwSt. liegen. Hier ein erster Überblick zum SPL Madicon: