Musikmesse News 2017: Manley Labs Reference Silver Microphone, Großmembran Mikrofon

Der amerikanische Hersteller Manley Labs, von dem wir u.a. bereits den Vari Mu Kompressor Nu Mu, den 4-Kanal Preamp Force und den Channelstrip Core getestet haben, stellt auf der diesjährigen Musikmesse erstmals das Manley Labs Reference Silver Mikrofon in Europa vor.

Beim Manley Labs Reference Silver handelt es sich um ein neues Großmembran-Kondensator-Röhrenmikrofon für den universellen Studio-Einsatz. Die Kapsel des Mikrofons basiert auf dem legendären Sony C-37A aus den 1960er Jahren und gepaart mit einer 5670 Röhre und dem neu entwickelten Schaltungsdesign mit IRON-Transformator soll das Manley Labs Reference Silver natürlich vorwiegend für Gesangsaufnahmen zum Einsatz kommen. Als weitere Einsatzgebiete gibt der Hersteller die Abnahme von Gitarren, Banjos, Saxophone oder den Einsatz als Schlagzeug Overhead an.

Das Manley Labs Reference Silver verfügt über eine fünf Mikrometer dünne, goldbedampfte Membran sowie einen handgewickelten IRON-Ausgangstransformator mit Nickelkern. Die Großmembran-Kapsel wird von einem integrierten Verstärker aus Basis einer 5670-Röhre angetrieben. Über einen integrierten Umschalter direkt am Mikrofon lässt sich die Charakteristik zwischen Niere- und Kugel umschalten.

Das alles klingt nach sehr guter Qualität, Manley Labs steht ja ohnehin für sehr exzellente Produkte, die allerdings preislich kein Schnäppchen sind. Qualität hat in diesem Fall seinen Preis. Ob das man Reference Silver Mikrofon auch so ist, werden wir hoffentlich bald in einem Test überprüfen können. Erhältlich ist das Mikrofon zum ungefähren Straßenpreis von 4.499,- Euro ab April/Mai dieses Jahres.