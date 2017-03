Musikmesse News 2017: Nowsonic Isolator, Gesangskabine

Dieser Quatsch Funzt garantiert nicht, denn die von vorne herein fallende Reflexionen des Raumes werden mit dem Gesang sehr schön mit aufgenommen. Da man ohnehin mit Niere aufnimmt ist die hinten rum Isolation ohnehin für den Affen. Also Leute lasst euch nicht täuschen, hier hilft nur die Soundbooth, also ein extra Raum der isoliert ist.