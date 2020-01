NAMM 2020: Nord Wave 2 Performance Synthesizer von Clavia

Ein Synthesizer, der sich in den letzten Jahren zu einem kleinen Geheimtipp gewandelt hat und das zu Recht: Der Clavia Nord Wave(Test hier lesen). Nun soll es einen Nachfolger geben, der Nord Wave 2 wird auf der NAMM vorgestellt werden.

Mit dem Nord Wave 2 kommt wieder ein großes, rotes Keybaord, das nicht nur für die Bühne geignet ist. Die 48-stimmige Klangerzeugung des Synthesizers kombiniert Virtual Analog, FM, Sample-Playback und Wavetables. In vier Parts können unterschiedliche Syntheseformen genutzt und als Layer gespielt werden. Die Layer lassen sich direkt auf dem Panel mit Tasten umschalten und mit vier Regler mischen. Im Group Mode können mehrere Parts den gleichen Filter-, Hüllkurven-, Arpeggiator- und Effekteinstellungen zugewiesen werden.

In der Oszillatorsektion gibt es vier Modi zur Auswahl: Analog (VA), Wavetable, FM und Sample. Analog erzeugt Saw, Pulse, Pulse Width, Sine, Square, die mit Shape, Multi und Sync bearbeitet werden können. Dazu kommt eine White Noise Generator. Die Anzahl der Wavetable wird nur mit „a large number“ angegeben. Im FM-Modus gibt es Konfigurationen mit 2, 3 oder 4 Operatoren. Die Sample-Modus beinhaltet die Samples der Nord Sample Library 3.0 und es ermöglicht, eigene Samples über einen Editor einzubinden.

Die Filtersektion bietet sechs unterschiedliche Typen: 12 und 24 dB Low Pass, High Pass, High Pass/Low Pass und Band Pass. Der 4-Pol Tiefpass ist eine Emulation der Ladder-Schaltung des Minimoog.

Der Nord Wave 2 besitzt pro Layer zwei synchronisierbare LFOs, je eine ADSR-Hüllkurve für Amp und Filter sowie eine AD/AR-Hüllkurve zur Modulation anderer Parameter. Außerdem ist ein polyphoner Arpeggiator mit Gate-Mode vorhanden, bei dem die Muster frei editierbar sind.

Die Effektsektion ist in übersichtliche Abschnitte aufgeteilt. Es gibt Modulation mit Tremolo, Pan, Ring Modulator, Chorus, Ensemble und Vibe. Diese Effekte lassen sich mit einem Control Pedal oder über die Morph-Funktion steuern und sind synchronisierbar. EQ & Drive ist ein durchstimmbarer 1-Band EQ mit einer Röhren-Emulation. Das Stereo-Delay verfügt über mehrere Modi: Ping Pong, Analog Mode und Tap Tempo. Es gibt neue Feedback-Optionen für Ensemble- und Chorus-FX sowie ein Filter im Feedbackloop. Das Reverb bietet fünf Algorithmen: Booth, Room, Stage, Hall und Cathedral.

Preis und Verfügbarkeit des Nord Wave 2 werden sicherlich in Kürze bekanntgegeben werden.

Werfen wir mal kurz einen Blick auf den Vorgänger Nord Wave von 2007:

Axel Jungkunst kam damals mit einem sehr ausführlichen Fazit zu folgendem Schluss. Vergleicht man seine Kritikpunkt mit dem Nord Wave 2, so hat man das Gefühl, als hätte Clavia wirklich auf seine Community gehört und viele entscheidende Punkte am Nord Wave 2 verbessert. Aber lest selbst:

Ich nehme trotz anfänglicher Skepsis den Clavia Nord Wave jetzt so, wie und was er ist! Ein absolut livetaugliches Instrument, das durch seine Oberflächengestaltung zum Klangmanipulieren einlädt. Klanglich über alle Maßen erhaben, eben in gewohnt hervorragender Clavia-Manier, stellt er durch seine neuen Funktionen hinsichtlich der Samples Möglichkeiten und Funktionen bereit, die es in dieser komprimierten Form auf Hardwareebene in Kombination mit einem Synthesizer so noch nicht gegeben hat. Für alle Nord Lead 3-Besitzer gilt aber: Verkauft eure Maschine NICHT, wenn ihr sie schätzt! Der Nord Wave ist nicht schlechter, er ist ANDERS und kann und will seinen Vorgänger nicht ersetzen. In Sachen Nord Lead 2/2X möchte ich mich nicht so festlegen, da sprechen vielleicht andere Gründe eine Rolle. Aber wenn ich aus eigener Erfahrung sprechen darf: Verschieben Sie solche Verkaufsentscheidungen besser nach hinten, wenn es irgendwie geht!

Mich hat das Konzept grundsätzlich überzeugt und ich bin hinsichtlich der intuitiven Bedienung recht schnell mit der Maschine warm geworden. Ich habe mich dann bei dem Test hauptsächlich auf die Sample-Seite konzentriert, denn auf der VA-Seite bin ich rasch zu der Erkenntnis gekommen, dass diese gut wie eh und je ist, allein bei den digitalen Single-Cycle- und Attack-Wellenformen habe ich feststellen dürfen, dass auch diese zu einer erheblichen Klangerweiterung der Clavia-Welt beitragen.

Die mitgelieferte Basisausstattung an Samples/Multisamples ist brauchbar, wenn auch nicht überragend, zunehmend spannend wird dann jedoch erst die Ausstattung des Geräts mit eigenem Material, um dann z.B. mit eigenen Drumloops die Gestaltung des Gesamtklangs zu übernehmen oder mit gelayerten Atmos/VA-Sounds lebendige Pads zu generieren. Eine qualitativ bewährte Synthese trifft auf Flash-ROMpler und beeinflusst sich auf subtile bis rabiate Weise. Wieder ist es eine Frage der Kreativität und des Aufwands des einzelnen Anwenders, um ein Gerät zu nutzen und es auf vielfältige Weise zu seinem eigenen zu gestalten. Auch wenn die Oberfläche zuerst einen recht einfachen Synthesizer vermuten lässt, ist der Nord Wave alles andere als simpel in seinem klanglichen Ergebnis. Sie werden sich auf jeden Fall nicht in Parameterfluten verlieren und eine komplizierte Zicke befindet sich auch nicht unter Ihren Händen.

Insgesamt erscheint der Nord Wave als ideales Instrument für den Live- und Session-Keyboarder, der seine Instrumente nicht nur spielen, sondern auch schnelle und gezielte Klangeingriffe durchzuführen wünscht. Der Klangfrickler wird das eine oder andere Schmankerl vermissen, aber auch so zu erstaunlichen Ergebnissen kommen. So kann man schon mal seine Klassiker zu Hause lassen, indem man seine Lieblingsklänge in den Nord Wave portiert, um für den Oberheim Brass und die Solina Strings nicht unbedingt die alten und auch schweren Teile durch die Gegend zu karren. Und es soll auch Leute geben, die nach wie vor kein Vertrauen zu Computern entwickeln, besonders nicht auf Bühnen. In Zeiten des Verschwindens der Hardware-Sampler ist der Clavia Nord Wave schon ein praktischer Schritt in Richtung des individuell bestückten Keyboards. Hier ist einfach mal eine wirklich praktische Lösung!

Aus dem Bauch heraus würde ich dem Nord Wave liebend gern die Höchstwertung verpassen, muss mich aber aus dem Grund der Funktionsreduzierungen mit einem Sehr Gut begnügen…mit starker Tendenz nach oben, denn ich, eher der Soundfrickler als der Live-Keyboarder, kann auch gut ohne diese „Minusse“ leben! Hier geht es um das einmalige Konzept, der Nord Wave kann und will keine eierlegende Wollmilchsau sein.

So, ich muss jetzt Schluss machen, es wird gleich dunkel. Ich muss noch schnell in den Baumarkt fahren und Zusatzschlösser an der Tür anbringen, damit hier keiner diesen Apparat herausholen kann!