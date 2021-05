Sigabort MIDISynth, Editoren für Synthesizer

Synth-Control via DAW

Sigabort MIDISynth ist eine Serie von Software-Editoren mit Librarian-Funktion für angesagte Synthesizer, Drum-Maschinen und MIDI-Controller. Die Programme sind in den Plug-in-Formaten VST und Audio Unit sowie standalone (ab OSX 10.7 bzw. Windows 7 oder höher) verfügbar. Somit lassen sich über die Editoren die Parameter der Synthesizer in einer DAW automatisieren.

Außerdem gibt es Versionen für iOS und Android, so dass auf mobilen Geräten Patches und andere Dateien der Synthesizer gespeichert und von dort aus übertragen werden können.

Neben der Bedienung der Parameter und Systemeinstellungen bieten die Editoren erweiterte Funktionen wie Patch Randomisation, Patch Morphing, XY Controls, Virtual Macros und einen Performance-Modus.

Mit MIDISynth-Control gibt es außerdem einen Software-Hub, der mehrere Editoren vereint und zusätzlich eine Control-Map besitzt, die sich auf weitere Geräte vom Anwender anpassen lässt.

Folgende Sigabort MIDISynth-Editoren gibt es derzeit:

• Novation Circuit Mono Station

• Novation Peak / Summit

• Waldorf Kyra

• Korg Minilogue xd / Prologue

• Elektron Digitakt

• Elektron Digitone

• ASM Hydrasynth (in Vorbereitung)

• Modor NF-1 (in Vorbereitung)

MIDISynth-Control bietet zusätzlich Editoren für Novation Circuit, Lauchpad/Mini Mk3 und Launch Control XL. Auch die Roland TR-8S wird in der Anleitung bereits erwähnt.

Die Sigabort MIDISynth-Editoren sind über die Website des Hersteller erhältlich. Das Testen der Demoversionen vor dem Kauf wird ausdrücklich empfohlen. Die Preise bewegen sich zwischen 25,- GBP und 60,- GBP.