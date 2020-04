Superbooth 20: Dtronics DT-300, Programmer Für Roland Alpha Juno

Programmer für Roland Alpha Juno & MKS-50

Dtronics aus Holland hat heute ihren DT-300 Programmer für Roland Alpha Juno und MKS-50 Synthesizer neu aufgelegt. Viel hat sich zur Vorgängerversion nicht verandert. Neue Features gibt es keine, jedoch wurde das komplette Interface an die aktuellen Dtronics Produkt Reihe angepasst. Die neue Version ist hat jetzt ein schöneres schwarz/rote Finish.

Wer das Produkt nicht kennt sollte wissen dass es hierbei um ein Nachbau des bekannten Roland PG-300 Programmer handelt aber mit moderner Techik entwickelt. Mit diesem lassen die Roland Alpha Juno-1, Alpha Juno-2, MKS-50, HS-10 und HS-80 Synthesizer deutlich schneller und einfacher programmieren.

Die Übertragung der Parameter Bewegungen zu den jeweiligen Hardware Synthesizer erfolgt über MIDI Sysex. Dies kann jedoch im Controller auf MIDI CC umgestellt werden. Die einzelnen MIDI CCs lassen sich auch verändern.

Im Dtronics DT-300 kommen 36 LED Fader zum Einsatz die ein- und ausgeschaltet werden können. Desweiteren gibt es die Möglichkeit die LEDs so einzustellen, dass sie automatisch abschalten wenn sie länger als 5 Minuten nicht mehr benutzt wurden, die sogenannte Auto-Off Funktion. Auf der Rückseite des DT-300 Programmer befindet sich MIDI In, Out, Thru wie auch ein Stromanschluss. Ein Netzteil mit 9VDC (1 Watt) und ein MIDI DIN Kabel ist im Lieferumfang dabei.

Der neue Dtronics DT-300 ist ab sofort lieferbar für 279€.