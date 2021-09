Superbooth 21: Mayer MD900, VA-Synthesizer mit Wavetables

Eurorack-Modul wird Synthesizer

Mayer RD900 ist ein Extended VA-Synthesizer, der neben der eigentlichen VA-Synthese auch Wavetables, Drums und MIDI-Clip-Launcher bietet. Mit dem M800-R2 (wir werden noch darüber berichten) gibt es die gleiche Power als Eurorack-Modul – und es geht sogar noch kompakter.

Tatsächlich gab es zuerst die Eurorack-Variante, ein Modul, das einen 16-stimmigen, vierfach multitimbralen Synthesizer mit zusätzlicher Drum-Sektion und MIDI-Steuerung vereint. Die massiven Möglichkeiten, die sowohl die Tonerzeugung als auch die MIDI-Funktionen hier boten, brachten das Desktop-Gerät MD900 auf den Weg. Hier wurde die Engine, die um einen Raspberry Pi aufgebaut ist, um ein großzügiges 6-HE Panel ergänzt, das direkten Zugriff zu den wichtigsten Funktionen bietet.

Der Signalweg des RD9800 ist komplett in Stereo, von den Oszillatoren, über die Filter bis zu den Effekten findet alle im „Zweikanalton“ statt. Der Synthesizer besitzt zwei Oszillatoren, die wahlweise als VA mit morphbaren Waves oder im Wavetable-Modus arbeiten können. Es sind 32 Wavetables installiert, zukünftig ist auch der Import von User-Wavetables geplant. Durch den komplett stereo gehaltenen Signalweg lässt sich bereits hier ein breiter Klang erzielen und in einem Wavetable ist auch eine Filterung möglich. Weiterhin kann das Signal mit einem Shaper bearbeitet werden.

Es gibt zwei Multimode-Filter, die sich auch via Link koppeln lassen. Zusätzlich ist ein Effekt-Slot (mit mehreren Algorithmen) zur Klangbearbeitung vorhanden.

Mit je drei Hüllkurven und LFOs werden die Parameter moduliert. Die vier multitimbralen Parts werden auf dem Panel direkt umgeschaltet und durch unterschiedliche Farben der LED-Beleuchtung visualisiert. Außerdem gibt es in mehreren Sektionen noch kleine Displays.

Zusätzlich gibt es einen Part mit einer Drum-Sektion. Die Sounds sind gesamplet und auch der Import eigener Samples ist möglich. Außerdem können die Drums über einen Side-Chain zur Steuerung eines Effektes genutzt werden, was sich intern alles schnell routen lässt.

Der MD900 besitzt einen programmierbaren Arpeggiator, dessen Muster (wie auch die weiteren Bedienmenüs) über das Touch-Display eingegeben werden. Zusammen mit importierten MIDI-Files lassen sich die Arpeggios über einen Clip-Launcher, wie man es ähnlich aus Ableton Live kennt, organisieren und abspielen.

Rückseitig gibt es Anschlüsse für Audio-Out, Audio-In, Kopfhörer, 2x Pedal und 2x USB.

Aufgrund der Lieferenpässe bei Bauteilen wird der Mayer RD900 wohl erst im nächsten Jahr in die Läden kommen. Der Preis steht noch nicht endgültig fest, wird sich aber voraussichtlich um die 3.000 Euro bewegen. Das hängt auch ein wenig davon ab, ob es das dunkel eloxierte oder das Alu-Panel werden wird. Welches gefällt euch besser?