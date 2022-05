Superbooth 22: Erica Synths LXR Drum Module

LXR-Drums im Eurorack

Mit dem LXR Drum Module bringt Eirca Synths eine Eurorack-Version der im vergangenen Jahr vorgestellten Drum Machine LXR-02. Genauer gesagt beinhaltet das Modul nur die Klangerzeugung der LXR-02 ohne den Step Sequencer. Dafür jedoch gibt es CV-Eingänge zur Steuerung von Parametern.

ANZEIGE

Die digitale Drum Machine LXR-02 basiert auf dem DIY-Kit von Sonic Potions. Eine ihrer Stärken lieget in der flexiblen Klangerzeugung. Die Drum-Voices haben über 30 Parameter zur Verfügung, was für sehr große Vielfalt sorgt.

Das 28 TE breite LXR Drum Module erzeugt sechs Drum-Voices. Die Engine und das Interface sind mit der LXR-02 identisch, weshalb Kits via SD Card ausgetauscht werden können. Die ersten drei Drum Voices können auch für Basslines bzw. monophone Synthsounds genutzt werden. Weiterhin sind Snare, Clap / Cymbal sowie Open und Closed Hihat vorhanden. Dazu kommt eine Insert FX-Sektion.

ANZEIGE

Für die Drums sind neben Trigger- auch Accent-Eingänge vorhanden. Die Sounds werden über vier zuweisbare Ausgänge ausgegeben. Die fünf CV-Eingänge sind ebenfalls vom Anwender auf beliebige Parameter zuweisbar. Kits können intern gespeichert werden und über eine SD Card sind auch zukünftige Firmware-Updates möglich.

Erica Synths LXR Drum Module soll ab dem Sommer 2022 erhältlich sein, der Preis beträgt 410,- Euro, zzgl. VAT, Shipping und Importkosten. Erica Synths ist auf der Superbooth 22 am Stand O236 anzutreffen.