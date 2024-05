Superbooth 24: Body Synths Metal Fetishist, Drum-Synthesizer

Harte Noise-Drums per Zufall

Der Drum/Percussion-Synthesizer Body Synths Metal Fetishist ist das erste Produkt der neuen, in Berlin ansässigen Firma. Im Moment arbeitet der Entwickler am finalen Prototypen, den er auf der Superbooth 24 am Stand W455 zeigen wird.

Body Synths Metal Fetishist, Drum-Synthesizer

Metal Fetishist ist ein Drum/Percussion-Synthesizer mit einem Loop-fähigem Zufalls-Sequencer, der über Ein- und Ausgänge für CV, Trigger und Clock mit semi-modularen Synthesizern, analogen Sequencern und Eurorack-Modularsystemen verbunden werden kann. Auch eine MIDI-Clock kann über den Eingang verwendet werden. Dafür stehen Clock-Teiler bereit.

ANZEIGE

Die digitale Sound-Engine des Desktop-Gerätes ist auf die Erzeugung von harten Kicks, harschen Noise-Sounds, verzerrten Drones, digitalen Glitches und perkussiven Klängen für „mikrotonale“ Melodien ausgelegt. Es gibt einen Oszillator mit Saw und Square, einen Generator für White Noise, ein resonanzfähiges Multimodefilter, das als Hoch- oder Tiefpass genutzt werden kann, Decay-Hüllkurven für Pitch und Cutoff sowie eine digitale Distortion-Sektion mit Downsampling und Overdrive.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Metal Fetishist verfügt über zwei Zufallsgeneratoren. Bei jedem Trigger-Step der Sequenz erzeugt die Random Step Mod-Sektion einen neuen Modulationswert, der die Tonhöhe, den Pegel des Noise Generators oder den Cutoff-Wert des Filters verändern kann. Die Stärke der Modulation lässt sich dabei manuell einstellen.

Mit einem einstellbaren Skipping-Wert wird auf Zufallsbasis für jeden nächsten Step entschieden, ob dieser Step gespielt wird oder nicht. Mit dem zentralen STEPS-Regler kann das Gerät auch komplett in den Zufallsmodus gebracht werden. Ansonsten lässt sich damit festlegen, ob die zuvor generierten Zufallsschritte in bestimmten Intervallen (2 bis 32) wiederholt werden.

Body Synths Metal Fetishist wird voraussichtlich ab Juni erhältlich sein. Der Preis beträgt 360,- Euro, zzgl. VAT.