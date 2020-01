Test: Kurzweil PC4 Stagepiano und Workstation

Ein neuer Konkurrent zum Nord Stage?

Mit dem Kurzweil PC4 stellt die Traditionsfirma des Futurologen Ray Kurzweil ein waschechtes Stagepiano vor, das sogar die Kurzweil-Formate (.P3K, .KRZ, .K25, .K26) importieren kann. Eine gewichtete 88er-Tastatur mit Hammermechanik unterstreicht die Absicht, die Zielgruppe Stage-Pianisten mit dem Kurzweil PC4 zu überzeugen.

Stagepianos, also Instrumente für Leute, die sich tatsächlich noch mit so ollen Sachen wie Harmonie, Melodieführung oder gar Skalen beschäftigen, gibt es zwar einige; de facto sieht man aber auf den Bühnen dieser Welt meistens rot. Will sagen das Nord Stage hat seit Jahren eindeutig den Löwenanteil am Markt. Erst 2019 ist dann Yamaha auf den Trichter gekommen und lieferte mit dem CP-88 einen Konkurrenten auf Augenhöhe. Das Kurzweil PC4 möchte nun auch in dieser Liga mitmischen und tritt an, seinen Anteil auf den Bühnen dieser Welt zu erobern. Dabei bietet es durchaus einiges mehr als die Mitberber, gerade was die Syntheseformen angeht.

Hardware des Kurzweil PC4

Die bereits erwähnte Tastatur sitzt in einem erstaunlich leichten Kunststoffgehäuse, die gebürstete Aluminium-Optik ist lediglich Mimikry. Das Gewicht dürfte Pianisten und Bühnenarbeiter erfreuen, denn nichts ist schlimmer als klobige Sachen, die auch noch schwer sind. Das Gerät misst nämlich insgesamt 127 x 37,46 x 16.51 cm und wiegt dabei lediglich 11 kg. Zum Vergleich: Das Nord Stage 88 wiegt, genau wie das CP88, 19 kg. Die Seiten werden dabei von etwas abgeschlossen, das wie ein verstärktes Seitenteil anmutet.

Sämtliche Anschlüsse sind im 6,3 mm Klinkenformat (bis auf den Line-In im populären 3,5 mm Stereo-Format) und auf der Rückseite des Kurzweil PC4 inklusive des Kopfhöreranschlusses. Das Kurzweil PC4 hat zwei Stereo-Ausgänge A und B sowie einen Stereo-Eingang. Ganze vier Pedale kann man anschließen: zwei Schalter und zwei Expression-Pedale. Ein Eingang für den hauseigenen Ribbon-Controller schließt das Bild auf der rechten Seite ab. Auf der rechten Seite befinden sich dann die USB-Anschlüsse für Rechner-Anbindung und einen USB-Datenträger.

Ein einsames MIDI-Duo (also kein Thru) gesellt sich zum Helligkeitsregler für das Display. Der Netzanschluss für das externe Schaltnetzteil ist nicht gesichert und kann auch nirgendwo befestigt werden. Die Stromzufuhr wird über einen hervorstehenden Taster hergestellt.

Software

Die Liste der Software-Features ist lang. Auf der drollig in den Zweitausender hängengebliebenen Produktseite befinden sich alle Features. Die absoluten Highlights dürften aber die VAST-Synthese, die 6-Operator-FM-Engine mit 32 Algorithmen und die Tonwheel-Emulation KB3 sein. Dabei sollen, laut englischer Anleitungen auch Sysex-Files von klassischen 6-Operator-FM-Synthesizer geladen werden können – welche genau, muss man dann wohl selber herausfinden, denn dazu steht nichts in der Anleitung

Das allein sind schon drei Gründe, warum das Kurzweil PC4 in Sachen Synthese die Nase deutlich vor der Konkurrenz haben sollte! So liest sich die Anzahl der verfügbaren Presets, die aus einem 2 GB Vorrat schöpfen, entsprechend beeindruckend: 1000 Factory-Presets, die in 13 über die Oberfläche direkt erreichbaren Kategorien unterteilt sind – da sollte für jeden etwas dabei sein. Und bei einer Polyphonie von 256 Stimmen sollte dem Kurzweil PC4 auch bei viel Sostenuto nicht die Puste ausgehen. Die Piano-Klänge werden dabei noch zusätzlich von der KSR (Kurzweil String Resonance)-Technologie unterstützt, um den Klang noch realistischer und lebendiger zu machen.

Interner Sequencer

Das Kurzweil PC4 ist aber eben noch mehr als ein Stage-Piano. Das unterstreicht der Arpeggiator, aber vor allem der 16-spurige Sequencer, der ebenfalls über einen MIDI-CC-Step-Sequencer zur Animation von Sounds verfügt. Eine weitere Besonderheit: Man kann sich verschiedne MIDI-Phrasen zurechtlegen und diese dann beim Abspielen beliebig kombinieren, fast so wie in Ableton Live. Der Sequencer akzeptiert zudem MIDI-Files und das hauseigene PC3-Songs-Format.

Vorfreude

Entsprechend habe ich mich also auf diesen Test gefreut. Und siehe da, glücklicherweise lieferte der Paketmann das Gerät Freitagvormittag an. Freitag ist Probetag und so habe ich das wirklich erstaunlich leichte Paket direkt in den Proberaum geschleppt. Schnell hatte ich meine übliche Fatar Tastatur beiseite geräumt und das Kurzweil PC4 aufgebaut und angeschlossen.

Also volle Konzentration, der erste Klang kommt über die PA – jedenfalls hätte ich mich darauf konzentrieren wollen; aber die erste Berührung mit der Tastatur verursachte zunächst ein wirklich lautes dumpfes Pochen. Da das Gehäuse nämlich allenthalben aus einem sehr dünnen Kunststoff gefertigt ist, der sehr schwingungsfreudig zu sein scheint, eignet er sich hervorragend als Resonanzkörper. Ich habe noch nie ein elektronisches Gerät unter den Fingern gehabt, das ohne Strom so laut ist. Sage und schreibe 67 dBA kommen an den Lauschern an, befindet man sich in normaler Sitzposition – mein Staubsauger hat voll aufgedreht gerade mal 65 dBA, ist allerdings auch ein Flüstermodell!

Die Klaviatur

Danach konnte ich mich aber immer noch nicht auf den eigentlichen Klang aus den Boxen konzentrieren. Die Full-Size-Tasten haben zwar ein ordentliches Gewicht, aber die Aufhängung ist derart ungenügend, dass ich schon jetzt beschloss, das Kurzweil PC4 am Abend nicht auf der Bandprobe zu spielen. Zunächst wäre da einmal der zu geringe Weg zum Tastaturboden von knapp 1 cm; für Aftertouch muss dann noch ca. 3 mm weiter gedrückt werden. Viel schlimmer aber die Repetierung, die lediglich Rhodes-Sounds einigermaßen authentisch spielen lässt.

Jeder, der ein echtes Rhodes unter den Fingern hatte, weiß was ich meine. Die Taste kommt viel zu langsam wieder in ihre Ausgangsposition und das Aufdrücken geht für meinen Geschmack viel zu schwer, als wenn die Tasten einen falschen Schwerpunkt hätten. Ich würde hier ja gerne aufhören über die Tastatur zu reden, aber es geht noch weiter. Die schwarzen Tasten haben ein seitliches Spiel von sage und schreibe 3 mm! Und auch die weißen Tasten wackeln seitlich ca. 1 mm.

Hinzukommt, dass man es bei den Abständen der weißen Tasten, also den Spaltmaßen, anscheinend auch nicht so genau genommen hat. Außerdem neigen die Tasten bei schnellem und hartem Anschlag zu einer erheblichen Federbewegung. Ein Note schnell repetieren, mit dem Zwei-Finger-Trick ist einfach unmöglich. Alles in allem ist die Klaviatur leider eine Enttäuschung.

Dann hatte ich erst Zeit für die anderen Bedienelemente, die 10 Fader und 10 Potis, die Drucktaster mit einer gummierten Oberfläche. Was soll ich sagen – alles fühlt sich billig und pappig an; hier will kein haptischer Genuss aufkommen, zumal die Fader wackeln und die Potis auch, da nicht verschraubt. Einzig und allein Pitchbend- und Modulationsregler fühlen sich dem Preis angemessen an.

Ab nach Hause

Also hier war ich erst mal baff und habe dann im Proberaum nur mal schnell die Sounds durchgezappt, um sie zu Hause noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Grundsätzlich klangen die im Proberaum aber über die PA schon mal ganz OK. Zuhause angekommen dann also an die Studiomonitore angeschlossen und erst mal genau bei den Pianos hingehört. Man kann dann leicht feststellen, dass es nur drei verschiedene Piano-Sounds sind, die in verschiednen Variationen (mal mit Filter, mal mit EQ) immer wieder auftauchen.

Das macht aus den angeblich 42 Piano-Presets für mich faktisch nur noch 3. Hier fiel mir auch erst auf, dass das Kurzweil PC4 ganze 24 Sekunden braucht, um hochzufahren. Das Stage und das CP88 sind sofort nach dem Anschalten spielbereit, was für ein Instrument, das hauptsächlich für den Live-Einsatz konzipiert ist, irgendwie Sinn macht. Mit dem Power-Taster ist aber Vorsicht angesagt, berührt man diesen nur minimal, so schaltet sich das Gerät augenblicklich aus – Abschaltverzögerung? Nie gehört.

Weiter zu den Rhodes-Sounds, die ich noch am besten fand und denen die Tastatur paradoxerweise ein recht authentisches Spielgefühl verleiht. Jedoch sind die Tasten des Kurzweil PC4 weder aus Holz (später Kunststoff) noch sind sie so leicht wie die der echten Rhodes. Die Orgelsounds sind ganz ok und auch das Leslie tönt ganz ordentlich. Bei den Bläsern, Streichern und Gitarren fällt die Qualität aber schon etwas ab, das erwartet man aber eigentlich von einem Stagepiano.

Da das PC4 aber ja gerade hier die Konkurrenz übertrumpfen möchte, war ich dennoch enttäuscht. Unter den Pads gibt es auch ein paar nette Kreationen. Ich habe in den Beispielen mal aus jeder Kategorie einen Sound angespielt. Positiv könnte man formulieren, dass die Qualität der Sounds gleichbleibend einheitlich ist – anders herum sticht kein Sound wirklich heraus, es klingt alles irgendwie ok bis gut, aber ich finde keine besonderen Details oder eine Tiefe in den Klängen. Das gilt für alle Engines und auch die Effekte.