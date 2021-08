Tom Oberheim erhält sämtliche Rechte an seinem Namen zurück

Nur Oberheim ist Oberheim

Die Geschichte um Tom Oberheim und die Rechte an seinem Namen ist lang und verworren, wie ihr zum Beispiel in der alten Meldung von 2019 (siehe unten) nachlesen könnt. Da gab es wieder mal einen Streit um die Namensrechte, hier im Zusammenhang mit Behringer bzw. Music Tribe vor dem Hintergrund des geplanten Synthesizers UB-Xa. Heute wurde jedoch ziemlich überraschend bekannt gegeben, dass Music Tribe die Registrierung des Namens Oberheim als Marke und das dazu gehörende Logo an Tom zurückgegeben wurde.

In den 70er und 80er Jahren war Oberheim eine echte Hausnummer im Bereich der polyphonen Analogsynthesizer. Doch im Mai 1985 musste die Firma die Zahlungsunfähigkeit einräumen. In Folge dessen wurden als Trademarks von der Bank veräußert. 1988 erwarb Gibson die Namensrechte und produzierte rund 20 Jahre lang Geräte, die zwar Oberheim hießen, aber nichts mit Tom zu tun hatten.

Wenn man das Abenteuer Marion Systems mit den Synthesizern MSR-2 und Prosynthaußen vor lässt, kehrte Tom Oberheim im Jahr 2009 mit einer Neuauflage des SEM in den Sektor zurück.

2019 konnte Tom Oberheim alle Trademarks in den USA und einigen anderen Ländern zurück erlangen. In anderen Ländern hielt Music Tribe Global Brands Ltd. die Rechte an den Oberheim Trademarks.

Tom Oberheim dazu:

“I was very happy after all these years to have regained ownership of some of the Oberheim trademarks. This led to the hope that someday I would be able to use my own name in all countries where the Oberheim trademark exists, so we contacted Music Tribe.”

Das Statement von Uli Behringer darauf:

“Tom Oberheim is a pioneer of analog synthesizers, and our whole industry owes him a debt of gratitude for his innovations. When we learned that Tom was still interested in making his own products with his original name, we knew the right thing to do was to transfer all of our Oberheim registrations back to him.”

Und weiter Tom Oberheim:

“Thanks to Uli and the team at Music Tribe and Behringer, I own the worldwide rights to my name for the first time since 1985. It is a wonderful homecoming, and it is a thrill to once again be able to have the Oberheim name and logo placed on my products.”

So besitzt Tom Oberheim nach 36 Jahren (!) wieder die weltweiten Rechte an seinem eigenen Namen. In wie weit das Auswirkungen auf den Behringer-Synthesizer UB-Xa und ggf. den skizzierten Two Voice-Klon haben wird, wurde nicht erläutert. Es dürfte aber keinen wesentlich Einfluss darauf haben. Vielleicht wird Tom Oberheim jedoch dadurch noch einmal etwas beflügelt, seine TVS-Pro Special Edition ein wenig auszubauen?

Ab hier die Meldung vom 14.08.2019

Ein schwarzer Tag für Tom Oberheim

(Max Lorenz)

Im Rechtsstreit zwischen Gibson und der Music Group erging am Montag, 12. August der Beschluss, dass der beantragten Löschung der Marke OBERHEIM durch die Music Group nun endgültig stattgegeben wurde.

Uns wurden von einem Leser zwei Dokumente zugespielt, in dem Urteil und Begründung nachgelesen werden können.

Unser Leser „chardt“ hat sich die Mühe gemacht und den Inhalt der Dokumente mal in Kurzform aufgeschlüsselt:

Für alle, die Schwierigkeiten mit dem „juristischen Englisch“ der Anlagen haben, hier die Zusammenfassung:

In der EU gibt es für Markeneinträge verschiedene Produktkategorien, u.a. Kategorie 15 (Musik-Hardware: Synthesizer, Effekte usw.) und Kategorie 9 (Musik-Software wie virtuelle Synthesizer, Effekte etc.).

1996 wurde der Markenname Oberheim für Kategorie 15 (aber nicht für Kategorie 9) angemeldet, 1998 wurde die Anmeldung akzeptiert und der Markenname eingetragen.

2016 hat Music Tribe / Behringer (MT) beantragt, dass der Markeneintrag gelöscht wird, weil Gibson den Markennamen seit mehr als 5 Jahren (Zeitraum lt. Gesetz) nicht mehr benutzt hat.

Gibson konterte, man habe sehr wohl mit dem Namen Oberheim Geschäfte gemacht: Nämlich als Arturia Lizenzkosten bezahlte, um den Markennamen für ihre SW-Synths benutzen zu dürfen.

Wer findet zuerst den Fehler? MT natürlich: SW-Synths sind Kategorie 9, der Markenname wurde aber nur für Kategorie 15 (Hardware) angemeldet!

Im September 2018 hat daher die zuständige Cancellation Division („Aufhebungsabteilung“) entschieden, dass der EU-Markeneintrag Oberheim gelöscht wird, die Kosten trägt Gibson.

Gibson (bzw. deren Anwälte) haben gegen die Entscheidung Widerspruch eingelegt, waren dann aber nicht in der Lage, Gründe für diesen Widerspruch zu nennen. Somit wurde der Einspruch im März 2019 abgewiesen wg. unbegründet.

Im Mai 2017 (also nach dem Löschantrag von MT) hat Gibson in der EU die Marke Oberheim auch für Kategorie 9 (Software) eintragen lassen, dies besteht weiterhin.

Im Dezember 2017 hat MT dann einen Antrag auf die Marke Oberheim für Kategorie 15 (Hardware) gestellt. Gibson hatte natürlich Widerspruch eingelegt, MT könnte jetzt aber Erfolg haben.

Ergebnis somit:

In der EU gibt es keinen Markenschutz für den Namen Oberheim in der Kategorie 15 (Musik-Hardware) mehr, für Kategorie 9 (Musik-Software) hat MT keine Löschung beantragt.

Lt. SynthUndMetal (die verlinkte Website ist gerade down) hat MT im April 2018 auch in den USA die Marke Oberheim für Hardware löschen lassen. Gibson hat also nur noch die Rechte für Software – und diese sind bisher nicht an Tom Oberheim übertragen worden. (Kann natürlich an der „üblichen“ Bearbeitungsdauer liegen – in der EU immerhin drei Jahre für eine Löschung!)

Wir danken chardt für diese Zusammenfassung!!!

Uns jedenfalls tut das Ganze sehr, sehr leid für Tom Oberheim. Selbstverständlich kann er auch weiterhin seine Produkte unter seinem vollen Namen vermarkten, wie das z. B. im Falle seiner SEM Module oder des DSI Oberheim 6 gemacht hat. Wenigstens ein kleiner Trost.

Denkt man ein Stück weiter, könnte es also sein, dass der Behringer UB-Xa Synthesizer am Ende evtl. doch mit dem berühmten Oberheim-Logo am Markt erscheinen wird.

Die „verschenkten“ Markenrechte von Gibson an Tom Oberheim (wie in der folgenden Meldung vom 20. Juli zu lesen war), erhalten damit einen bitteren Nachgeschmack, denn was Gibson nicht gehört, kann Gibson auch nicht verschenken.

Schade.

Hier unsere Meldung vom 20. Juli 2019

(der Jim)

Synthesizer-Legende Tom Oberheim erhält die Rechte am Namen „Oberheim“ als Marke und dem bekannten Noten-Logo zurück. Gibson-CEO James Curleigh erklärte in einer Pressemitteilung, dass es sich dabei um eine Geste des guten Willens handelt.

Der Gitarrenhersteller Gibson erwarb die Rechte seinerzeit, nachdem Oberheim in Schwierigkeiten geraten war, um sein Geschäftsfeld zu erweitern. Wie wir heute wissen, geschah diesbezüglich nicht viel. Der Versuch, den Namen und vor allem das Image für neue Produkte zu nutzen, schlugen mit dem in Italien bei Viscount entwickelten und produzierten DSP-Synthesizer OB-12 mehr als fehl.

Tom nutzte in der Vergangenheit verschiedene Brands, unter anderem Marion Systems, für die von ihm entwickelten Synthesizer. Zuletzt kooperierte er mit der Dave Smith, der seinerseits ebenfalls erst vor gar nicht all zu langer Zeit die Namensrechte an seiner Firma „Sequential“ von Yamaha zurückerhielt.

Gibson-CEO James Curleigh äußerte sich wie folgt:

“Of the many stories I have heard and decisions I have made since joining Gibson, this situation seemed simple,” … “Let’s do the right thing by putting the Oberheim brand back in the hands of its’ namesake founder Tom Oberheim.”

Das Statement von Tom Oberheim dazu:

“After over thirty years of being without it, I am thrilled to once again be able to use the Oberheim trademark for my products,” … “I am very grateful to the new leadership team of Gibson for making this possible.”

Wir freuen uns für Tom und hoffen, dass sich daraus neue Impulse für Oberheim Synthesizer ergeben.