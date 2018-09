Top News: Native Instruments Komplete 12, Software Instrumente & Plug-ins

Runde 12 bringt allerlei Neues

Seit Mai wurde es bereits vermutet, jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack: Native Instruments Komplete 12 kommt! Wir verraten euch was in diesem Software Bundle drin ist.

Native Instruments Komplete 12

Ab dem 01. Oktober 2018 wird Komplete 12 in vier unterschiedlichen Versionen erhältlich sein. Neben den bekannten Bundles Komplete 12 Select, Komplete 12 und Komplete 12 Ultimate wird es ein neues Paket namens Komplete 12 Ultimate Collector’s Edition geben. Die Collector’s Edition bietet Native Instruments anlässlich des 15-jährigen Jubiläums an und enthält über 151 Instrumente und Effekte, alles zusammen auf einer silbernen Festplatte. Einen Vergleich der vier Pakete findet ihr hier.

Nahezu alle Software Produkte des Herstellers erfahren ein Update, auch die „großen Produkte“ wie Kontakt und Massive. Der allgegenwärtige Software Sampler Kontakt geht beispielsweise in Runde 6, der Synthesizer Massive bekommt ein X in den Namen.

Native Instruments Massive X

Entgegen der Veröffentlichung von Komplete 12 in ein paar Wochen, wird Massive X erst im Februar 2019 fertiggestellt. Wer auf die 12er Version des Bundles updatet oder neu einsteigt, bekommt im Februar jedoch das Update von Massive X geliefert.

Native Instruments Middle East

Seit kurzer Zeit ist die Library Middle East bereits im Shop von Native Instruments erhältlich, in Komplete 12 ist sie natürlich auch enthalten. Dabei bringt Middle East die faszinierenden Klänge der arabischen, türkischen und persischen Musiktradition in eure Produktionen. Ob für authentische traditionelle Soundscapes oder einzigartige Texturen und Beats in aktuellen Tracks und Genres: Middle East beinhaltet alles, was ihr dafür braucht.

Native Instruments Session Strings 2

Ebenfalls neu im Komplete 12 Bundle sind die Session Strings 2. Diese liefern im Handumdrehen neue Klangfarben – für Pop-Arrangements, Dance-Tracks, Filmvertonungen und vieles mehr. Ein elfköpfiges Streichsensemble wartet darauf, von euch zum Leben erweckt zu werden. Das übersichtlich gestaltete Interface und smarte Spielhilfe-Funktionen sorgen dafür, dass ihr noch schneller zu fantastischen Ergebnissen kommt.

Native Instruments Mod Pack

Auch ein paar neue Effekte sind ab sofort in Komplete 12 zu finden. Das Mod Pack enthält die Effekte Chorus, Flanger und Phaser. Drei Modulationseffekte, die laut Native Instruments Vintage Sound und spektakuläre Möglichkeiten kombinieren.