AMAZONA.de T-Shirt for free Aktion 2020 – die Gewinner

Die ersten 25 Bilder und Gewinner der T-Shirt-Aktion

Unsere Aktion „T-Shirt for free 2020“ stößt bei euch auf viel Zuspruch – sicher verbringt ihr aktuell mehr Zeit im Studio als sonst. Nach gerade einmal zehn Tagen haben wir schon so viele Zuschriften von euch bekommen, dass wir einen Zwischenbericht abliefern möchten.

Die Aufgabe für ein kostenloses T-Shirt bestand darin, uns ein Foto eures Lieblings-Gear zu schicken, zusammen mit einer kurzen Erklärung.

Viele haben sich wirklich Mühe gegeben, um ihr Lieblings-Gear ins rechte Licht zu rücken. Hier kommen nun die ersten 25 Zusendungen, die T-Shirts hierfür sind schon auf dem Weg zu den Gewinnern.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen haben wir die Gewinner jeweils nur mit dem Avatar-Namen genannt.

Aber keine Angst, wer sein Bild heute noch nicht findet, kommt ganz sicher im nächsten Update zur Geltung – vorausgesetzt, ihr habt uns kein Pressebild oder Unsinn geschickt.

NOCH SIND ABER T-SHIRTS ÜBRIG – ALSO AM BESTEN SCHNELL MITMACHEN – FÜR DIE TEILNAHME HIER KLICKEN

Als separaten Bonus zeigen wir euch auch die Zusendungen von unseren Autoren auf Seite 2, die einfach aus Spaß an der Freude mitgemacht haben. Sie laufen außer Konkurrenz.

Genug erklärt – hier kommt die Hall of Fame – Part 1 – viel Spaß damit und bleibt gesund!

Strodty aus Hamburg:

Sonor Signature Heavy Bubings Drums

„Strodty: Sonor Signature Heavy Bubings Drums – gekauft 12/ 2016. Es ist einfach einzigartig. One of a kind.“

Luisinovitsch aus Bremen:

Allen & Heath SQ6

„Luisinovitsch: Allen & Heath SQ6 – gekauft 1/ 2019. Klingt superfein, hat mich ganz brav einen Monat lang auf Tour begleitet und sogar einen Autounfall klaglos überlebt.“

k-langwerkstatt aus Mitterfels:

Moog Grandmother mit zwei Freunden (Minilogue XD und Poly D)

„k-langwerkstatt: Moog Grandmother mit zwei Freunden (Minilogue XD und Poly D) – gekauft 4/2019. Weil ich total auf diesen Sound stehe …“

Arnimhandschlag aus Backnang:

DSI Prophet 08 PE

„Arminhandschlag: DSI Prophet 08 PE – gekauft ca. 2015. Manchem gefällt der Sound nicht, ich finde ihn grandios. Trotz seiner kleiner Macken und Unzulänglichkeiten inspiriert mich das Teil jedes Mal, wenn ich es anschalte, außerdem ist er fotogen.

Was ich damit mache: hobobaggins.bandcamp.com oder eben diesen Namen bei Spotify und Co. suchen.“

Qwertzer aus Biburg:

Fireface UCX

„Qwertzer: Fireface UCX – gekauft 3/ 2018. Das Fireface UCX gibt einfach eine sehr gute Klangqualität wieder. Auch durch die vielen Anschlussmöglichkeiten bei dieser Größe ist es ein perfekter Allrounder für mich. Und im Zusammenspiel mit dem Genelec 8040er ein Traum!“

Ashatur aus Hemmingen:

Moog Grandmother

„Ashatur: Moog Grandmother – gekauft 2020. Es war immer mein Traum, einen Moog zu spielen und mit der Grandmother habe ich mir diesen Wunsch erfüllt.“

olivgrau aus Munster:

Doepfer Modular A-100

„olivgrau: Doepfer Modular A-100 – gekauft 2003. Nun, mit einem Modular-System ist ja nahezu alles möglich an Sounds und es überrascht immer wieder. Und schön ist es auch anzuschauen, da es zu 98,8 % aus Doepfer-Modulen besteht und damit für mich eine einmalige Ästhetik hat. Ein bunt gemischtes Modular-System ist nichts für meine Augen.“

Maudio aus Offenbach:

Elektron Oktatrak MK2

„Maudio: Elektron Oktatrak MK2 – gekauft 10/ 2019. Der Octatrack ist Steuerzentrale, Sequencer und Sampler zugleich und ergänzt meinen kleinen „Fuhrpark“ perfekt.“

Muki aus A-Wien:

SoMA LYRA-8

„Muki: SoMA LYRA-8 – gekauft 2017. Weil es speziell ist!“

Synthie-Fire aus Markdorf:

Novation Bass Station II

„Synthie-Fire: Novation Bass Station II – gekauft Ende 2013. Ich musste gar nicht lange überlegen. Denn mittlerweile sind viele Synths bei mir gekommen und gegangen, und die Bass Station II ist mittlerweile der Synth, der schon am längsten da ist und welchen ich immer wieder gerne spontan einschalte. Optisch sieht er überhaupt nicht so aus, aber das Ding hat Power unter der Haube.

Seit ich ihn besitze, ist er auch das Gerät, das am häufigsten zu Jam-Sessions mitgenommen wurde. Des Weiteren gibt es immer wieder Hammer-Updates von Novation für das Teil. Und zur Erklärung des Bildes: Er motivierte sogar meine Tochter so sehr, dass sie sich für den Synth zum ersten Mal hochgezogen hat und aufgestanden ist, um damit spielen zu dürfen.“

Dudelstudio aus Hamburg:

1176AE Hardware

„Dudelstudio: 1176AE Hardware – gekauft 11/ 2017. Auch wenn ich zig Emulationen der Hardware als Plugin auf dem Rechner habe, komme ich immer wieder zu dem Entschluss, dass ich den gewünschten Sound nur mit der Hardware hinbekomme.

Es handelt sich um mein Vocalsetting. Für Rap wird auch mal der All-in-Modus verwendet.

Hier ist meine Facebook Page: http://www.facebook.de/dudelstudio

Meine YouTube Seite: http://www.youtube.com/dudelstudio

4finger aus CH-Crémines:

KORG SQ-1 Step-Sequencer

„4finger: KORG SQ-1 Step Sequencer – gekauft 3/ 2019. Der Korg SQ-1 Step-Sequencer hat ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Er kann mit USB wie auch mit Batterien betrieben werden und gibt sowohl MIDI als auch 2x CV/Gate aus, was für mein kleines Bedroom-Studio echt genial ist. Das Beste ist aber, dass dieses kleine Gerät dank der Korg Sync-Funktion jederzeit um einen zweiten SQ-1 erweitert werden kann. Und um einen dritten und vierten und so weiter …“

Artbond aus Fürth:

Mein „ständig in Arbeit“ Pedalboard

„Artbond: Mein „ständig in Arbeit“ Pedalboard – gekauft 12/ 2018. Als Duo mit Gitarre und Gesang (und bisschen Percussion) ist es die größte Herausforderung, dass es beim Gig nicht langweilig wird, deshalb bringt der Einsatz von Effekten und zwei Loopern ein bisschen Abwechslung und spannende Sounds für die Zuhörer.

Um möglichst jederzeit und überall spielen zu können, ist alles per Akku sofort betriebsbereit … Party-on an jeder Straßenecke!

Leider sieht das immer ziemlich wild aus, da ich ständig am dran rumschrauben bin … Gitarristenkrankheit, das finale Setup steht meistens erst kurz vor dem Gig ;-)“

SkandinAlien aus Stockholm:

Novation Circuit

„SkandinAlien: Novation Circuit – gekauft 10/ 2018. Ich bin vor etwas mehr als 3 Jahren von Bielefeld nach Stockholm in Schweden gezogen. Um den Umzug zu erleichtern, habe ich mich damals von einer ganzen Menge Gear getrennt (nicht immer leichten Herzens) und nach 2 Jahren des fleißigen Sparens konnte ich hier in Schweden wieder die ersten Grundlagen für mein neues Heimstudio legen. Das Circuit ist das erste Teil, das ich damals gekauft habe. Ist immer noch eine kleine Spaßkiste und nach den letzten Firmware-Updates hat sich der Winzling zu einem echten Tool entwickelt, das ich jedes Mal mit Begeisterung nutze. Es hat seine feste Einbindung in mein aktuelles Setup gefunden und darf da auch bleiben. Aufgrund der geringen Größe und dem Batteriebetrieb auch super, sich einfach mit Kopfhörern und Kaltgetränk samt Circuit irgendwo in den Schärengarten zu pflanzen und entspannt zu jammen :)“

Dave The Butcher aus A-Puchenau:

GOLIATH DIY Synth

„Dave The Butcher: GOLIATH DIY Synth – gekauft … wann war denn das? Ein DIY-Synth ist was ganz Besonderes und Yusynth hat mir echt viel beim Verständnis der Vorgänge subtraktiver Synthese gebracht. Empfehlenswert, auch kleinere Systeme haben Sinn.“

RandyRhoads aus Berg:

ELKA Artist 606

„RandyRhoads: ELKA Artist 606 – gekauft 2015. Die Kombination von klassischer Orgel und String-Synthesizer + Mono Synth macht einfach unglaublich viel Spaß. Man fühlt sich wie Jean Michel Jarre. Und das eingebaute Leslie klingt auch toll :-)“

Davidb aus Gröbenzell:

Roland TR707

„David: Roland TR707 – gekauft 7/1995. In den 90ern billig aufm Flohmarkt gekauft, meine erste Drum-Maschine. Nicht der interessanteste Sound, aber ich habe mich so dran gewöhnt, dass ich nix mehr ohne 707 mache – mindestens 3x komplett zerlegt, geputzt, repariert und nie würde ich sie verkaufen. Teil der Familie, die verkauft man auch nicht, nur weil sie nicht singen können!“

Heavy Bleak aus Saldenburg:

UHER 4400 Report Monitor

„Heavy Bleak: UHER 4400 Report Monitor – gekauft 8/ 2019. Direkt entschieden habe ich mich dafür nicht, es war ein sehr spontaner und günstiger Flohmarkt-Fund ~(♥_♥)~… Seitdem ich dieses Tonbandgerät bei mir rumstehen habe, nehme ich nahezu immer all meine Synth-Tracks (z. B. vom Casio CZ-1000) und Drum-Tracks (z. B. Korg EMX-1) erst auf Tonband auf und schicke sie danach erst ins Interface. Dies gibt den Spuren einen Instant-Vintage-Touch und genau nach so etwas halte ich in meiner Musik Ausschau. Das UHER 4400 ist vielleicht audiophil gesehen nicht das Beste vom Besten und das Feinste vom Feinsten, aber es hat definitiv Charme und ganz viel Charakter. Meinen Jam 004 (taped) habe ich z. B. nahezu komplett auf Tonband aufgenommen (was auch den Namen und das starke Rauschen erklärt xD). Ich habe das nette Teil sehr zu schätzen und lieben gelernt \[^_^]/“

MHSMike aus München:

Behringer Poly D

„MHSMike: Behringer Polyphonen D – gekauft 3/2020. Zurück zum Anfang und ein wenig in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft. Nostalgische Gründe, um den Fehler auszubügeln, den ich vor ca. 40 Jahren gemacht habe, als ich den originalen Minimoog verkauft habe … Jetzt ist es zwar kein Original, aber trotzdem für den Preis absolut sensationell …“

JohnDrum aus Regensburg:

Roland TR-808

„JohnDrum: Roland TR-808 – gekauft 1988. Vor 32 Jahren habe ich einfach einen gebrauchten Drumcomputer zum Schlagzeugüben gesucht. Dieses Gerät hatte damals niemanden interessiert. Trotzdem habe ich der TR die Treue gehalten. Viele wollten es mir mittlerweile abkaufen. Warum ich die 808 nach wie vor liebe, ist ihr „laid back Feeling“!“

Buster aus Soest:

Nord Stage

„Buster: Nord Stage – gekauft 2011. Das Bild zeigt mich am 2er Nord Stage beim Proben in der alten Band. Das Foto hat eine Freundin von mir geschossen und nachbearbeitet. I like it …“

Filterpad aus Oberstaufen:

KS Digital C8

„Filterpad: KS Digital C8 – gekauft 8/ 2019. Das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Koax-Bauweise haben mich überzeugt. Empfohlen wurden die mir von einem Tontechniker der Hansa Berlin, der damit gearbeitet hat.“

Doc T aus A-Wien:

T. Staxx Bass I Hoyer

„Doc T: T. Staxx Bass I Hoyer – gewonnen 1985. Habe diesen Edel-Bass seinerzeit bei einer Give-Away-Aktion der Musikzeitschrift TschinnBumm gewonnen und werde ihn nie wieder hergeben!“

TobiT aus Herten:

Hartke Hydride 410

„TobiT: Hartke Hydrive 410 – gekauft 9/2019. Wahnsinns-Sound, nicht zu schwer, extrem robust!“

Metaphistopheles aus Betzdorf:

Duesenberg Starplayer TV+

„Metaphistoles: Duesenberg Starplayer TV+ – gekauft 2016. Meine Duesy ist mein perfektes Kreativ-Tool für Bühne und Aufnahme. Als ich sie zum ersten Mal in die Hand nahm, merkte ich gleich, dass sie die perfekte Balance ist für meine Art zu spielen. Das aber wirklich Besondere an der Gitarre ist der zusätzliche Piezo-Pickup, welcher in richtiger Mischung mit dem P90 einen ehrlichen und druckvollen Akustik-Sound in einen Akustik-Verstärker oder eben in ein neutrales Floorboard zaubert. Und die Umschaltung auf knackiges und sogar Metal-fähiges Hi-Gain durch den Bridge-Pickup ist schnell und ohne Instrumentenwechsel geschaltet. Absolut stimmstabil, sehr wenig Nebengeräusche und optisch dezent, muss ich nur noch diese eine Gitarre auf die Bühne mitbringen, da sie die Bandbreite mehrerer anderer Gitarren abdeckt. Meine Empfehlung für alle, die ein vielseitiges musikalisches Taschenmesser brauchen.“