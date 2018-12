Die Gardiner Houlgate Vintage-Synthesizer Auktion

Behringer ersteigert Vintage-Konvolut

Manche Meldungen haben eine interessante Hintergrundgeschichte – und wenn man ein wenig bohrt, kommt man auf den Kern der Sache.

Eine solche Meldung erreichte uns gestern, als Behringer auf seiner Facebook-Seite bekanntgab, dass das Unternehmen ein Konvolut an veschiedenen Vintage-Synthesizern ersteigert hatte.

Es wäre ein Einfaches gewesen, den FB-Post einfach zu teilen, aber das reichte uns nicht. Wir wollten wissen, was hinter der Geschichte steckte und vor allem auch, wie man sich so eine Versteigerung vorzustellen hat.

Es muss gegen Mitternacht gewesen sein, als ich Uli Behringer per Messenger irgendwo in China erreichte. Er war kurz angebunden, hatte kaum Zeit, mir irgendwelche Fragen zu beantworten – auch wenn er sich wie ein Honigkuchenpferd freute, nun im Besitz eines Yamaha DX1 zu sein. Schließlich konnte ich ihn dazu bringen, mir den Kontakt zu seinen beiden Mitarbeitern Thomas und Jordan herzustellen, die die Aktion federführend durchgeführt hatten.

Gestern Mittag war es dann soweit, mittags hatte ich einen Skype-Call mit Thomas und Jordan, die beide für das Midas R&D Departement in Manchester arbeiten. Ihr direkter Chef ist Pete Sadler, den wir hier ja schon des Öfteren vorgstellt haben.

Im Skype-Call mit Tom and Jordan interessierte mich zunächst, wie sie auf die Auktion aufmerksam geworden waren. Der Zufall spielte dabei wieder mal eine Rolle, denn zwei Tage vor der Auktion, hatte man ein längeres Interview mit einem Bewerber, der das R&D-Department verstärken sollte. Bewerbungsgespräche wie diese sind derzeit in Manchester an der Tagesordnung, da die R&D-Abteilung geradezu sprunghaft vergrößert und ausgebaut wird. Dieser Bewerber erzählte von einer spektakulären Auktion, bei der das Synth-Linup von Tears for Fears versteigert werden sollte. Offensichtlich hatte er damit nicht nur die volle Aufmersamkeit seiner Gesprächspartner gewonnen.

Auf der Website des Auktionshauses Gardiner Houlgate bestätigte sich dann die Aussage. Aber nicht nur das, tatsächlich war auch jener begehrte Synthesizer in der Auktionsliste, nach dem Uli Behringer seit Monaten suchen ließ – ein Yamaha DX1. Natürlich hakte ich an dieser Stelle nach, was es denn mit der Suche auf sich hätte und ob geplant sei, einen Yamaha DX1 nachzubauen. Leider bekam ich keine Antwort.

Tears for Fears – King Of Spain oder Seeds Of Love Tour?

Das Equipment, das zur Versteigerung stand, war laut Versteigerung 1996 für die King of Spain Tour von Tears for Fears zugelegt worden. Darunter ein PPG Wave 2.2, ein Sequential Prophet-5, mehrere LinnDrum, der besagte Yamaha DX1 und vieles mehr. Darunter auch Endstufen, Effekte und Gitarren. Bei näherer Betrachtung der Zusammenstellung kommt aber eher eine Tour in Frage die deutlich früher war. PAssen würde eher SEEDS OF LOVE aus dem Jahr 1989/1990. Sehr viel früher macht keinen Sinn, da der Roland S-770 aus der Versteigerung erst 1989 auf den Markt gekommen war.

Das Erstaunliche: Nach der Tour wurde tatsächlich der gesamte Gerätepark eingelagert und für die nächsten 23 Jahre (!!!) vergessen (bzw. 30 jahre wenn unsere Vermutungen zutreffen). Leider konnten die beiden keine Angaben dazu machen, wie dieser kleine Schatz schließlich wieder das Licht der Welt erblickte, aber den verrosteten Cases nach zu urteilen, waren die heute gefragten Kultobjekte damals eher als unbedeutendes Tour-Gear achtlos und unsachgemäß weggesperrt worden.

Jordan erzählte eindrucksvoll davon, dass sich manche der Cases nur mit einem Stemmeisen öffnen ließen. Teilweise hatten sich die Schaumstoffauskleidungen in den Cases aufgelöst und lagen als poröse Schicht auf den wertvollen Synthesizern. Da die Teile außerdem zuvor auch einen harten Tour-Alltag erlebt hatten, war der erste optische Eindruck entsprechend niederschmetternd. ABER: Ich persönlich habe da schon die reinsten Wunder erlebt, was erfahrene Technikerhände mit viel Liebe bei Vintage-Teilen bewirken können. Außerdem waren die Units durch die massiven Cases vor Korrosion relativ gut geschützt.

Die Gardiner Houlgate Auktion

Wer sich einen wunderschönen Auktionssaal vorstellt, in dem Bieter kleine Kärtchen heben, der irrt. Das Auktionshaus Gardiner Houlgate liegt im Südwesten von England, gar nicht allzu weit entfernt von der Kanalküste. Das RnD Department in Manchester liegt davon ca. 4 Autostunden nördlich.

Geboten wird daher online. Nur wenige sind wirklich vor Ort und steigern per Zuruf mit.

Laut Tom hatte er gegen Mittag des 12.12.2018 auf einem Ohr die Live-Schaltung der Auktion, auf dem anderen Ohr Uli Behringer, der in China saß und mit Spannung die Versteigerung erwartete. Das Ziel war ganz klar, koste es was es wolle, zumindest den Yamaha DX1 zu erwerben. Darüber hinaus hatte man aus dem Auktionskatalog aber auch noch den Emulator II, den Prophet-5 und eine LinnDrum im Fokus.

Tom erzählte, dass der Auktionator so schnell sprach und die Gebote so staccatomäßig abgegeben wurden, dass es eigentlich keine Zeit gab nachzudenken, um die Gebote abzuwägen. Noch bevor Uli und er es richtig begreifen konnten, hatten sie den Zuschlag für den Yamaha DX1 erhalten – für ca. 5.000 Pfund (etwa 5.800,- Euro). Dazu kam allerdings noch Auktionsgebühr in Höhe von 24 % (auch nicht von schlechten Eltern, oder?).

Und auch der Prophet-5, der Emulator und zwei LinnDrums wurden Uli und Tom zugesprochen. Offensichtlich hatten die beiden damit aber noch nicht genug, denn die Liste an ersteigerten Produkten wurde immer länger. Hinzu kamen noch ein Roland S-770, ein Roland D-550, ein Eventide H3000SE und schließlich sogar noch ein PPG Wave 2.2.

Gerade als man endlich aussteigen wollte, kam eine Hammond C3 mit zwei Leslie Speakern unter den Hammer. Laut Tom war Uli sofort Feuer und Flamme und ließ sich auch hier das edle Teil nicht entgehen. Wie manche vielleicht durch unser erstes Interview mit Uli wissen, hat Uli Behringer in Düsseldorf Klavier studiert und ist zudem leidenschaftlicher Jazz-Pianist. Wie er mir mal erzählt hat, war es immer sein Traum- eine originale Hammond Orgel mit Leslies zu besitzen und nun hat er sich diesen Traum offensichtlich erfüllt.

Am Ende standen 25.000 britische Pfund auf dem Zettel – und die Ungewissheit, in welchem Zustand die Teile wohl sind.

From Kidderminster to Gardiner Houlgate

Deutlich näher am Auktionshaus im Südwesten von England als Manchester liegt das verschlafene englische Städtchen Kidderminster mit gerade mal 60.000 Einwohnern.

Behringer betreibt in Kidderminster sein EMEA (Europe-Meadle East, Africa) Customer Care Center, eines von mehreren weltweit, in denen nicht nur der Produkt-Service für zahlreiche Behringer Marken wie Tannoy, TC, Klark Teknik oder Midas abgewickelt wird, sondern auch ein Lagerhaus steht, das die oben genannten Erdteile mit Ware versorgt.

Von hier aus traten Tom und Jordan am 12.12. ihre Reise mit einem kleinen LKW an und holten die „heiße“ Ware direkt persönlich ab. Nach ca. 2 1/2 Stunden Fahrt trafen sie am Zielort ein. Von außen relativ unspektakulär, offenbart sich im Inneren eine Welt voller Vintage-Musikinstrumente.

Doch vor dem Rücktransport sollte ein erster Blick in die Cases riskiert werden