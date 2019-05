Gamechanger Audio Motor Synthesizer geht in Serie

Elektromotor zur Klangerzeugung

Der Motor Synth von Gamerchanger | Audio ist ein elektromechanischer duo-timbraler vierstimmer Synthesizer, dessen Klang pro Stimme von den elektromagnetischen Feldern von 8 Elektromotoren erzeugt wird, die in zwei „Bänken“ gepeilt werden können.

Die Schwingungsformen der „Ozillatoren“ werden optisch von mit Mustern bedruckten Farbscheiben erzeugt, die auf den den Motoren montiert sind und von Infrarotsensoren ausgelesen werden.

Der Motor Synth ist wohl das erste kommerzielle Produkt, das dieses Konzept anwendet. Im DIY und experimentellen Bereich ist das „Spielen“ von und mit elektromagnetische Feldern ja schon länger eine angesagt Sache, doch waren die Ergebnisse auch eher experimentell. Mit dem Motor Synth wird dieses Konzept jetzt auch tonal und kontrollierbar erschlossen.

Bis der Motor Synth auf den Markt kommt, werden wohl noch ein paar Monate vergehen, der angepeilte Preis soll dabei zwischen 1200,- und 1400,- Euro liegen.

Trotz des kompletten analogen Aufbaus ist der Klang ist eher hart und durchsetzungsfähig, so zumindest der Messeeindruck. Definitiv aber mal interessant, aber urteilt selbst.

Interessant ist auch zu lesen, wie Gamechanger ihr Produkt und sich selbst beschreibt:

„As the world’s first electro-mechanical desktop synthesizer, MOTOR Synth really represents a new method of analogue audio signal synthesis since digitally-controlled electromotors (used to convert electrical energy into mechanical energy) have never before been used as the principal sound source for a commercial musical instrument. In a nutshell, MOTOR Synth produces sounds by accelerating and decelerating eight electromotors to precise RPMs (revolutions per minute) that correspond with specific musical notes. Each electromotor is fitted with a magnetic pickup/inductor and an infrared photosensor that reads a spinning optical disc with printed sine, sawtooth, and square wave-shapes. Besides using motors as oscillators, the rest of the synth’s features are designed in the best tradition of analogue gear.“

„About Gamechanger | Audio (www.gamechangeraudio.com)

Gamechanger | Audio was founded by four friends committed to exploring uncharted music electronics territories to create devices that provide real value while stretching the imagination of both musicians and engineers. The Latvian company has been praised for innovation in creating its inaugural PLUS Pedal — the world’s first sustain and sostenuto pedal for all melodic instruments, ingeniously based around a proprietary audio algorithm that lets users capture and sample small parts of the connected instrument’s signal in real time and loop them into a seamless, warm, and responsive sustained tone — and its PLASMA Pedal followup, forming the basis of a revolutionary approach within the realm of overdrive and distortion by transforming the connected instrument’s live signal into a series of continuous high-voltage discharges within a xenon-filled tube. The latter has since been applied to the PLASMA Drive module for the ever-popular Eurorack small-format modular system, created in close collaboration with fellow Latvian company Erica Synths. Saying that, there are many more game-changing (and head-scratching) ideas in the making — not least the revolutionary electro-mechanical MOTOR Synth, successfully realising a new method of analogue audio signal synthesis.“