Musikmesse News 2017: PSI Audio A125-M, Subwoofer

Gestern haben wir erst über das neue Kleinmembran-Mikrofon Soyuz SU-013 berichtet, heute erreichte uns die nächste Neuheit, die ihr ab sofort über den Vertrieb Audiowerk beziehen könnt. PSI Audio A125-M heißt der neue Subwoofer des Schweizer Herstellers PSI Audio.

Das Schweizer Unternehmen PSI Audio gibt es offiziell erst seit 2004, Gründer und Mastermind Alain Roux entwickelt und baut jedoch schon deutlich länger Studiomonitore. Jetzt stellen das Unternehmen des kompakten Subwoofer PSI Audio A125-M vor, der den Frequenzbereich laut Hersteller bis hinunter auf 28 Hz erweitert. Der PSI Audio A125-M ist aus einem doppelwandigen Holzchassis gefertigt und mit 32 x 38 x 48 cm braucht er extrem wenig Platz.

Ein 25 cm Tieftöner wird von einem Class G Verstärker angetrieben, der – ebenso wie der Subwoofer an sich – selbst entwickelt wurde. Laut PSI Audio vereinen Class G Endstufen die Vorzüge von AB-Endstufen mit höherer Effizienz und geringerer Verzerrung.

Entwickelt wurde der PSI Audio A125-M als Ergänzung zu den aktiven Studiomonitoren A14-M, A17-M und A21-M, letztere haben wir aktuell bereits im Test. Zeitnah werden wir dann auch die kleineren A14-M zusammen mit dem neuen Subwoofer A125-M testen.

Wer ab nächster Woche auf der Pro Light & Sound in Frankfurt weilt, darf sich gerne selbst von den Qualitäten des neuen PSI Audio Subwoofers überzeugen. Am Stand A07 in Halle 4.1 zeigt der Schweizer Hersteller sein aktuelles Produktportfolio. Ab April 2017 ist der Subwoofer dann über den Vertrieb Audiowerk zum Preis von 2.090,- Euro (UVP) erhältlich.